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Tesla ganó 1.114 millones de dólares en el segundo trimestre, un 5% interanual menos

La empresa de Elon Musk alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla

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EFE

Washington

El fabricante de coches eléctricos Tesla logró un beneficio neto de 1.114 millones de dólares entre abril y junio, lo que implica un 5% menos con respecto a los mismos tres meses de 2026, aunque subrayó que alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000, y un crecimiento sostenido en nuevos mercados y fortalecer su presencia en los consolidados.

La empresa facturó además en abril-junio 28.236 millones de dolares, un 26% interanual más, mientras que su resultado bruto de explotación (ebitda) cayó un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 3.273 millones de dólares.

El fabricante con sede en Texas logró vender 480.126 coches en el segundo trimestre, una cifra récord que, sin embargo, no le permitió incrementar su ganancia neta.

El aumento de costes -reflejado en un incremento de los gastos operativos del 47% hasta los 4.353 millones de dólares debido al paquete de inversiones en nuevas tecnologías- y necesidad de rebajar los precios de sus vehículos ante el fin de algunos subsidios, los aranceles, la guerra de Irán o la creciente competencia de los fabricantes chinos, están detrás de la ligera caída del beneficio para la empresa de Elon Musk.

Tesla aseguró en un comunicado que, en lo referente a sus vehículos eléctricos, durante el segundo trimestre alcanzó volúmenes de comercialización récord en mercados, como Corea del Sur, Australia, Colombia, Japón, Taiwán, Tailandia, Portugal o Chile.

En lo que se refiere a sus apuestas futuras, recordó que la empresa ya comenzó la producción de Cybercab, el vehículo eléctrico autónomo con el que quiere producir una flota de taxis sin conducto, y que ya se están instalando las líneas de producción para la primera generación de Optimus, el robot en el que Musk tiene depositadas sus grandes esperanzas para la compañía.

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Ambos productos son piezas clave dentro de un ambicioso programa de inversión de capital que está previsto que supere los 25.000 millones de dólares en 2026. 

Fuente: El Periódico

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