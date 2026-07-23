Choque entre Red Eléctrica y las grandes energéticas por el aumento disparado de los ‘costes invisibles’ del recibo de la luz

Las eléctricas y la gran industria han sumado fuerzas en los últimos meses para denunciar la fuerta subida de los “sobrecostes invisibles” del sistema eléctrico, que con fruto de los ajustes que realiza Red Eléctrica para evitar desequilibrios entre oferta y demanda energía y que se han estado utilizando durante el último año de manera más intensa para evitar otro gran apagón. Eléctricas e industria han planteado dudas sobre la utilización que hace Red Eléctrica de estos mecanismos y han venido insistiendo en la necesidad de intensificar el control y dar más transparencia a su labor.

Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico, se revuelve ahora contra esas críticas y responde vinculando el encarecimiento de los servicios de ajuste con los mayores precios que ofertan y que cobran las eléctricas por participar en ellos para evitar desequilibrios entre la producción y el consumo de energía y en el funcionamiento del mercado de electricidad.

Más vigilancia sobre los costes

Las patronales de las grandes eléctricas Aelec (que agrupa a Endesa, Iberdrola y EDP), de las comercializadoras de luz independientes (ACIE y Acenel), de la gran industria electrointensiva AEGE, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, la confederación de consumidores Consumes y ahora también la CEOE se han unido para monitorizar la situación y publicar informes periódicos sobre la evolución de los costes de operación del sistema eléctrico.

En el último informe, hecho público la semana pasada, eléctricas y gran industria alertaban de que los costes de los ajustes alcanzan ya los 2.940 millones de euros en lo que va de año, un 36% más que en el mismo periodo del año pasado. “En términos prácticos, uno de cada seis euros pagados por la electricidad se corresponde a servicios de operación”, y no al propio precio del mercado mayorista y de la energía, apuntan las organizaciones.

Los costes asociados a la operación del sistema eléctrico han experimentado un incremento significativo en los últimos meses. Una subida que se ve agravada especialmente por el modo de ‘operación reforzada’ que está ejecutando Red Eléctrica desde hace un año para reducir el riesgo de un nuevo apagón. Un ‘escudo antiapagón’ que se ejecuta mediante un uso más intensivo de los denominados servicio de restricciones técnicas, mediante el que se interviene para hacer un mayor uso mayor de las centrales de gas y reducir un poco el de las renovables, lo que supone un encarecimiento.

REE se revuelve

Red Eléctrica ahora ha respondido destacando todas las medidas ya adoptadas para reducir de manera progresiva el uso de la programación por restricciones técnicas y poder integrar cada vez mayor producción de las energías renovables, pero también señalando que el encarecimiento de los servicios de ajuste se ha acelerado más de lo esperado por los altos precios solicitados precisamente por las propias eléctricas para participar en ellos cuando lo requiere el gestor del sistema.

Red Eléctrica subraya el uso y coste de las restricciones técnicas (RRTT) en el sistema eléctrico se ha intensificado en los últimos años por el despliegue masivo de renovables y que, según destaca, sólo una parte menor está vinculada con la denominada ‘operación reforzada’ implementada tras el gran apagón de abril de 2025 y que aún se mantiene actualmente. El análisis del volumen de energía movilizado en las restricciones técnicas desde 2021 muestra un “incremento sostenido estructural” por la transformación renovable del sistema. En 2021, el coste fue de 724 millones de euros; en 2022 alcanzó los 1.104 millones; en 2023, los 1.751 millones; en 2024, los 2.057 millones; y 2025 cerró con un coste de 3.347 millones.

“El coste de RRTT no lo fija Red Eléctrica. El operador del sistema identifica y activa las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema, pero no determina el precio al que se retribuye la energía movilizada, que depende de las ofertas presentadas por los sujetos participantes (principalmente generadores) bajo un esquema pay as bid”, subraya Red Eléctrica en un comunicado, en el que vincula la actuación de las energéticas con el aumento de los sobrecostes.

“En 2025, la energía total programada por el operador del sistema en RRTT aumentó un 47%, mientras que su coste lo hizo un 63%. Esta diferencia se explica porque el precio al que los agentes ofertaron y cobraron la energía necesaria se situó en 165 euros por megavatio hora (MWh), muy por encima del precio medio del mercado eléctrico, de 65,26 euros por MWh. Es decir, la energía se incrementó en 1,5 veces y el precio percibido por esta energía fue más del doble del de la energía casada en el mercado (en concreto en 2,5 veces mayor)”, denuncia.

En paralelo, REE subraya que ha estado proponiendo y desplegado medidas para reducir el uso de los servicios de ajuste, para “minimizar la energía necesaria en el proceso de restricciones e incentivar en los participantes el establecimiento de precios más competitivos”. La compañía presume de adoptar soluciones digitales para maximizar el uso de la red existente, de proponer un plan que ha asumido el Gobierno para implantar nuevos sistemas en la red para darle más estabilidad, y pide acelerar la habilitación de un mayor número de instalaciones renovables como parte del nuevo procedimiento de operación 7.4 para que puedan prestar el servicio y control de tensión y así usar menos las restricciones técnicas.