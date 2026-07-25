La Obra Social redefine su rol: de atender urgencias a generar oportunidades

La Obra Social atraviesa una transformación. Sin abandonar la respuesta asistencial, las fundaciones del sector orientan sus programas a la creación de oportunidades, la empleabilidad, la capacitación, el emprendimiento y la cultura para favorecer la inclusión. Esa fue una de las conclusiones de la mesa Sumando fuerzas, multiplicando impacto: el papel de la Obra Social en la inclusión social, organizada días atrás en Madrid por Prensa Ibérica, ‘activos’, EL PERIÓDICO y El Periódico de España e impulsada por CECA.

Moderado por la periodista Isabel Benítez, el encuentro reunió a Antonio Martín Andújar, gerente de Funcas; Fernando Fernández, director general de Fundación La Caja de Canarias; Juan Carlos López, director de Dimensión Social de CECA; Ana Carretero, responsable de Comunicación y Márketing de la Fundación Caja de Burgos, y Cristina Rico, directora de la División de Actividades de Fundación Unicaja. Todos coincidieron en que la Obra Social conserva un fuerte arraigo territorial, pero debe difundir mejor su nueva función y demostrar el cambio que produce en la vida de las personas.

Gran fortalecimiento

López situó el sector en un "momento de gran fortalecimiento", apoyado en la profesionalización de los patronatos, la gobernanza, la transparencia y una gestión más eficiente. Según los datos expuestos, la inversión de las fundaciones y entidades asociadas a CECA alcanzó en 2025 los 1.004 millones de euros, el 42% más que al inicio del periodo abierto tras la ley de cajas de 2013. No se trata, subrayó, de un crecimiento aislado, sino sostenido.

El volumen económico ya no basta para explicar la utilidad social de estas entidades. La pregunta decisiva es qué ocurre después de invertir: cuántas vidas mejoran, qué oportunidades se crean y qué cambios permanecen. El objetivo, resumieron, es dejar una huella medible, positiva y duradera.

La transformación responde a una realidad social más compleja. Martín Andújar dibujó un país que envejece con rapidez y en el que las brechas ya no son solo económicas, sino también digitales, educativas, financieras y territoriales. Uno de cada cinco españoles tiene 65 años o más y en 2035 será uno de cada cuatro. A ello se suman la soledad no deseada, los cuidados de larga duración, la vivienda y la exclusión tecnológica.

El gerente de Funcas señaló también la pobreza infantil, con una tasa AROPE próxima al 28% y cerca de dos millones de menores afectados, y el desequilibrio territorial. En España existen unos 5.000 municipios con menos de 1.000 habitantes y alrededor de 1.800 están en riesgo demográfico. Fernández añadió la desigualdad de renta, mientras que Carretero incorporó la salud mental como dimensión esencial del bienestar.

Ventaja diferencial

Ante ese escenario, las fundaciones reivindicaron una ventaja diferencial: conocen el territorio, mantienen relaciones estables con asociaciones y administraciones y pueden detectar necesidades antes de que se conviertan en emergencias. Rico destacó la capilaridad de Fundación Unicaja en Andalucía y una red de centros que permite actuar "a pie de sociedad". Su plan estratégico concentra esfuerzos en infancia, mayores, personas con discapacidad y lucha contra la pobreza, entendida también como falta de empleo, formación o autonomía.

Esa evolución se refleja en Yo puedo, un programa dirigido a personas con alguna discapacidad intelectual que trabaja la autonomía, la comunicación, las relaciones sociales y la orientación laboral. La Fundación Unicaja ha ordenado además parte de su actividad mediante convocatorias competitivas, entre ellas una línea de acción social dotada con un millón de euros.

En Canarias, la Fundación La Caja de Canarias ha reforzado su apuesta por la formación y la inserción laboral de personas desempleadas con baja cualificación. Fernández detalló que algunos programas experimentales han elevado sus objetivos de inserción desde el 25% hasta cerca del 60%. La entidad mantiene ayudas escolares coordinadas con los servicios sociales y ha digitalizado el procedimiento para agilizar la llegada de recursos.

La fundación conserva asimismo el Monte de Piedad como herramienta de crédito social para particulares, profesionales y pequeños emprendedores. Su modernización agiliza tasaciones y operaciones, mientras los rendimientos se reinvierten en la Obra Social. Para Fernández, esta vía facilita financiación a quienes encuentran más barreras en el sistema convencional.

La Fundación Caja de Burgos ha incorporado el dinamismo empresarial a sus áreas tradicionales de cultura, educación, salud, medio ambiente, asistencia y solidaridad. Carretero defendió que el cambio de paradigma consiste en pasar de contar beneficiarios exclusivamente a medir oportunidades creadas. La entidad fomenta el emprendimiento entre escolares, apoya a empresas emergentes mediante Nexo Emprende y acompaña a compañías que aspiran a crecer.

La cultura apareció asimismo como herramienta de transformación. Carretero citó La Voz del Patio, un periódico elaborado por internos de la prisión de Burgos, como ejemplo de una iniciativa cuyo retorno es social. La inversión cultural puede favorecer la participación, la autoestima y la convivencia, aunque medir esos efectos exige ir más allá del número de espectadores. La fundación desarrolla además un programa sobre salud mental coordinado por el psiquiatra Jesús de la Gándara.

Los mayores constituyen otra prioridad. La Fundación Unicaja impulsa actividades contra la soledad no deseada y Mayores Conectados, con formación digital en entornos urbanos y rurales. A ello se suma que existe una hoja de ruta para la inclusión financiera rural, de la que forma parte CECA.

Más profesionalidad

La profesionalización ha cambiado la gestión de las fundaciones. Los planes estratégicos, los perfiles especializados en los patronatos, el buen gobierno, la transformación digital y el trabajo técnico compartido han sustituido progresivamente la lógica de ayudas puntuales. CECA ha articulado grupos sobre cultura, gestión, innovación, comunicación y medición de impacto para compartir metodologías entre más de 30 fundaciones.

La medición se perfila como el gran reto inmediato. Durante años, el sector contabilizó actividades y beneficiarios. Ahora intenta saber si los programas mejoran la empleabilidad, reducen la soledad, aumentan la autonomía o cambian comportamientos. Rico explicó que la Fundación Unicaja utiliza una calculadora de indicadores en la que la capacidad transformadora pesa más que el alcance numérico. La clave, señaló, no es solo a cuántas personas se llega, sino cuánto mejora su vida.

Homogeneizar criterios

La dificultad radica en homogeneizar criterios entre miles de actuaciones distintas. López recordó que el sector desarrolla más de 90.000 actividades y que la evaluación debe hacerse programa a programa. CECA ha creado un grupo específico para avanzar en metodologías comunes. Entre los datos compartidos, destacó que más de 900.000 mayores recibieron apoyo durante 2025, en un país donde el 20% de las personas que superan los 75 años sufren soledad no deseada.

La colaboración fue el otro gran consenso. Los ponentes defendieron alianzas estables con administraciones, universidades, empresas y organizaciones del tercer sector. Las fundaciones aportan financiación, pero también conocimiento territorial, capacidad de reacción, simplificación de procesos, comunicación y conexión entre actores. "Solos hacemos mucho, pero juntos hacemos muchísimo más", resumió López.

Las fundaciones quieren dejar de ser percibidas solo como donantes y consolidarse como socios estratégicos capaces de diseñar y evaluar proyectos de largo plazo. La comunicación es esencial para visibilizar a las entidades sociales, atraer aliados y reforzar el reconocimiento público de la Obra Social.

Noticias relacionadas

Al mirar al futuro, las palabras elegidas fueron impacto, oportunidad, acompañamiento y transformación. La asistencia seguirá siendo necesaria, pero el horizonte es ayudar a que las personas desarrollen capacidades, accedan a la cultura, encuentren empleo, emprendan, superen barreras digitales y participen plenamente en la sociedad. La aspiración es que la ciudadanía no perciba la Obra Social como una presencia residual del pasado, sino como un actor cercano, ágil y decisivo para construir comunidades más cohesionadas.