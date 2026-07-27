Landco, la filial de suelo de Santander, roza las 3.000 viviendas en promoción

Landco, la filial inmobiliaria de Banco Santander especializada en la gestión y transformación de suelo, avanza en su conversión en promotora residencial. La compañía terminó 2025 con más de 2.900 viviendas en promoción, repartidas entre 39 proyectos.

Concretamente, 20 de estos desarrollos son propios y otros 19 los está llevando a cabo a través de vehículos inmobiliarios participados. El principal, uno firmado en 2024 con Patron Capital para invertir hasta 365 millones de euros en la promoción de 1.350 viviendas.

La cartera de 2.900 viviendas incluye proyectos en distintas fases de desarrollo, desde la comercialización hasta la ejecución de las obras. Solamente durante el último ejercicio, Landco comenzó a comercializar o construir 19 promociones que suman 918 viviendas.

Junto a esta nueva actividad promotora, Landco mantiene el negocio tradicional de liquidación de los activos inmobiliarios heredados del banco. Durante 2025 vendió 1.716 fincas registrales, clasificadas en 1.053 suelos, 319 viviendas, 343 garajes y trasteros y un local. Las casas y los activos asociados procedían principalmente de promociones terminadas entre 2024 y 2025.

Más ingresos, pero mayores pérdidas

Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, a las que EL PERIÓDICO ha accedido a través de Insight View, Landco alcanzó en 2025 una cifra de negocio de 253,9 millones de euros, un 11,9% más que los 227 millones contabilizados un año antes. Madrid fue el principal mercado de la sociedad, con ventas por 58,6 millones, prácticamente igualado por la Comunidad Valenciana, con 58,3 millones. Le siguieron Cataluña, con 44,7 millones; Andalucía, con 26 millones; y Castilla-La Mancha, con 23 millones.

Pese al crecimiento de los ingresos, Landco pasó de obtener un beneficio de explotación de 4,4 millones en 2024 a registrar unas pérdidas operativas de 22,5 millones en 2025. El resultado neto fue negativo en 18,4 millones, frente a los 1,2 millones perdidos durante el ejercicio anterior. El deterioro neto de sus existencias inmobiliarias tuvo un impacto negativo de 5,2 millones. La sociedad dotó provisiones por 16,1 millones y revirtió otros deterioros anteriores por 10,9 millones.

También aumentaron los costes internos. Los gastos de personal crecieron un 58,4%, desde 10,2 hasta 16,2 millones. Dentro de esta partida, la remuneración variable ascendió a 2,4 millones y los incentivos a largo plazo para directivos y empleados clave alcanzaron los 4,1 millones. Los otros gastos de explotación pasaron de 20 a 29,3 millones.

Landco tenía al cierre del ejercicio existencias inmobiliarias con un valor contable neto de 1.356,6 millones de euros, frente a los 1.454,7 millones del año anterior. La mayor parte, 1.293 millones, correspondía a solares. Otros 55,8 millones estaban contabilizados como promociones en curso y 5,6 millones como inmuebles terminados. La provisión acumulada por deterioro de estos activos alcanzaba los 74,2 millones.

Siete nuevos suelos para Patron Capital

Uno de los principales instrumentos de crecimiento de Landco es su 'joint venture' de la mano de Patron Capital, donde el fondo el 70% y la filial de Santander conserva el 30% restante. En noviembre de 2025, Landco aportó a esta alianza siete suelos valorados en alrededor de 38 millones de euros, que se tradujeron en el pago de Patron de 26,62 millones, 13,58 millones al formalizarse la operación y los otros 13,04 millones se abonarán antes del 28 de noviembre de 2026 según se desprende de las cuentas.

La operación replica la ejecutada un año antes. En noviembre de 2024, Landco aportó terrenos valorados en 37,7 millones y transmitió a Patron el 70% por 26,39 millones. La gestora pagó inicialmente 13,46 millones y otros 4,7 millones en noviembre de 2025, mientras los 8,23 millones pendientes también fueron aplazados hasta noviembre de 2026. En total, Landco tenía al cierre del ejercicio pendientes de cobro 21,28 millones.

Proyecto en Portugal

La compañía también abrió una posible vía de crecimiento fuera de España. Durante 2025 alcanzó un acuerdo con Aedas Homes para estudiar la viabilidad de una promoción conjunta en Portimão, en el Algarve portugués. El proyecto continuaba pendiente de desarrollo cuando se formularon las cuentas, por lo que el acuerdo no garantiza que finalmente vaya a ejecutarse. Landco ya mantiene una participación del 35% en la portuguesa AHLC Promoção Imobiliária.

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Landco terminó en 2025 el contrato de comercialización que mentenía con DoValue y que ambas partes resolvieron en diciembre de 2023, aunque con efectos desde abril de 2024. El 'servicer' y Landco aprobaron varias prórrogas para completar trabajos relacionados con dos promociones concretas, que culminaron definitivamente en diciembre de 2025. La progresiva internalización de la actividad coincide con el refuerzo de la plantilla. Landco contó con una media de 89 trabajadores durante 2025, frente a los 78 del año anterior. Solo el personal técnico pasó de 70 a 82 empleados.