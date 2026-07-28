El Gobierno dará ventajas a las renovables que sustituyan a las centrales nucleares y las eleva a la categoría de “proyectos energéticos estratégicos”

El Gobierno dará ventajas a las plantas renovables y los parques de grandes baterías que sustituyan a las centrales nucleares, las de gas y las de carbón cuando echen el cierre. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar instalaciones energéticas estratégicas a los proyectos que se adjudiquen la conexión a la red eléctrica que tenían las centrales térmicas, lo que implica allanar al máximo su tramitación y concederles un trato diferencial.

El Gobierno a estos proyectos la condición legal de “proyectos energéticos preferentes”, lo que conlleva la tramitación de urgencia de sus procedimientos y una atención prioritaria de las administraciones. El acuerdo se aplica a los proyectos de generación renovable y de almacenamiento energético adjudicatarios de los procedimientos para la concesión de capacidad de acceso en los nudos de transición justa

La declaración de instalaciones estrátegicas supone una atención prioritaria por parte de las Administraciones intervinientes y la declaración de urgencia, por razones de interés público, de los procedimientos de autorización, de evaluación de impacto ambiental, de las resoluciones administrativas y de los recursos. La medida se circunscribe a la agilización administrativa y no altera las exigencias sustantivas ni las garantías ambientales: los proyectos permanecen sujetos a la evaluación de impacto ambiental y a los controles ordinarios, sin rebaja del nivel de protección.

El Ministerio para la Transición Ecológica puso en marcha un mecanismo de concursos públicos para entregar a nuevas plantas renovables la capacidad de acceso a la red eléctrica que queda libre tras el cierre de las centrales de carbón y de las nucleares. Se trata de una iniciativa que se enmarca en la estrategia general de transición justa, con la que se busca simultáneamente impulsar las energías verdes y evitar los efectos negativos económicos y sociales en las zonas en que se producen esas clausuras. El Gobierno ha ido celebrando concursos abiertos para adjudicar los accesos a la red a nuevos proyectos renovables para aprovechar la liberación de capacidad por el cierre de viejas plantas de generación térmica y habrá otros en el futuro.

Los nudos de transición justa cuentan con procedimientos que otorgan la capacidad de acceso a la red de transporte priorizando los proyectos que optimizan los beneficios socioeconómicos locales.A diferencia del procedimiento general, estos procedimientos vinculan la asignación de capacidad a compromisos concretos de empleo, formación y actividad económica local. Ya se han impulsado procedimientos de este tipo en nudos como Mudéjar 400 kV, Lancha 220 kV, Meirama 220 kV, La Pereda 220 kV y Narcea 400 kV. Los proyectos conectados en estos nudos, entre otros, podrán beneficiarse de esta declaración.

Blindaje del Supremo

El Gobierno acaba de conseguir blindar de manera definitiva en los tribunales sus poderes especiales para impulsar la instalación de nuevas plantas renovables en sustitución de las centrales nucleares y de las centrales de carbón cuando echan el cierre. El Tribunal Supremo ha puesto fin a un largo contencioso y avala la capacidad del Ejecutivo para imponer condiciones excepcionales, diferentes a la regulación general, en los concursos para repartir la conexión a la red eléctrica de plantas de energías verdes tras la clausura de centrales térmicas, como adelantó este diario.

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El Ejecutivo fijó para estos concursos condiciones singulares, diferentes a la adjudicación normal de derechos de conexión a la red, que ha defendido en los tribunales durante años y que la Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo, ahora, han acabado por respaldar. El Alto Tribunal ha rechazado un recurso presentado para tumbar los requisitos del primero de esos concursos y ha sentado jurisprudencia para avalar que el Ministerio fije requisitos diferenciales por las especiales características de los concursos de nudos de la red eléctrica designados como de transición justa. Los magistrados considerna que la normativa habilita al Gobierno para establecer un régimen singular de adjudicación de la capacidad para enchufarse a la red.