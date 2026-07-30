Resultados empresariales
Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más
La tecnológica estadounidense indicó que su facturación total en los últimos seis meses fue de 382.125 millones de dólares, un 18 % más en términos interanuales
EFE
El gigante del comercio electrónico Amazon ganó entre enero y junio de este año 92.902 millones de dólares, un 163 % más que en el mismo semestre de 2025, según divulgó este jueves en un comunicado.
La tecnológica estadounidense indicó que su facturación total en los últimos seis meses fue de 382.125 millones de dólares, un 18 % más en términos interanuales.
El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó el rendimiento de su plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), que creció un 36,7 % en el segundo trimestre, con unos ingresos de 42.200 millones de dólares.
Según el ejecutivo, esta cifra representa el crecimiento más rápido de AWS en 18 trimestres.
Jassy señaló además que los negocios de inteligencia artificial (IA) y chips de Amazon, entre los que se incluyen Graviton y Trainium, superaron cada uno una proyección de ingresos anuales de más de 25.000 millones de dólares.
Entre marzo y junio, dato en el que más se fija Wall Street, el beneficio de la empresa fue de 62.647 millones de dólares, una subida del 244 %, y la facturación ascendió un 20 %, hasta 200.606 millones.
La empresa anotó que los ingresos netos del segundo trimestre incluyen ganancias antes de impuestos por un valor de 53.400 millones de dólares, procedentes principalmente de sus inversiones en la tecnológica Anthropic, creadora del asistente de IA Claude.
Por otro lado, la compañía divulgó que las ventas del comercio electrónico en Norteamérica han crecido durante estos tres meses un 16 %, hasta 116.177 millones de dólares, mientras que las del resto del mundo han incrementado un 14 %, hasta 42.197 millones.
Por su parte, su negocio de publicidad ha ingresado 19.809 millones de dólares, un 26 % más que en el mismo periodo de 2025.
Los resultados de Amazon superaron las expectativas de los analistas y en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street sus acciones subían un 8,55 %.
- La singular pieza de 34 toneladas que da la bienvenida a la nueva Ronda Sur de Cáceres
- Dos octogenarios, tres dientes perdidos y un cabezazo: la insólita pelea del parque del Príncipe de Cáceres que llegó a juicio
- Susto en la calle Obispo Jesús Domínguez de Cáceres por un tirón de bolso a plena luz del día: la víctima es una mujer con andador
- Se atreven con las personas mayores': indignación vecinal tras el robo a una mujer con andador en el centro de Cáceres
- Despliegue policial en Ronda del Carmen de Cáceres por una vivienda okupada
- Extremadura incorporará dos helicópteros sanitarios capaces de volar con más de 40 grados
- Los vendedores ambulantes de Extremadura podrán mantener su licencia 15 años y traspasarla sin justificar el motivo
- Los requisitos para acceder a la subvención de 35.000 euros que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Cáceres