ENERGÍA
Moeve dispara beneficios e inversiones y saca músculo antes de la fusión con Galp
El grupo energético eleva la rentabilidad de sus negocios un 41% en el semestre (con 458 millones) y propulsa el resultado neto hasta más que triplicarlo (con 641 millones) si se tiene en cuento la subida del precio del petróleo en sus inventarios
Moeve exhibe músculo financiero y operativo antes de la fusión con la portuguesa Galp para crear un gigante ibérico de las gasolineras, de las refinerías y de los combustibles verdes. Ambos grupos siguen negociando y dan por hecho que firmarán la integración de sus negocios downstream durante este mismo año. Mientras continúan las conversaciones, Moeve dispara beneficios e inversiones en un momento de volatilidad y máxima tensión en el sector por la guerra en Oriente Medio.
Moeve (antigua Cepsa) obtuvo un beneficio neto ajustado, que mide propiamente la evolución de los negocios sin el impacto extraordinario de la subida del precio del petróleo, de 458 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un fuerte incremento del 41%. Si se contabiliza el efecto en la valoración de los inventarios del grupo del encarecimiento del petróleo por la convulsión geopolítica, la compañía catapultó el beneficio neto hasta los 641 millones hasta junio, más del triple que en el mismo periodo del año anterior.
El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado, sin contabilizar la subida del crudo, también aceleró con un incremento del 61%, hasta los 1.178 millones en seis meses, “lo que refleja la solidez y la flexibilidad de sus negocios en un contexto marcado por las tensiones de Oriente Medio y su impacto en los mercado”, subrayan desde el grupo.
Acuerdo de fusión con Galp, antes de 2027
“Moeve ha obtenido un resultado financiero sólido a la par que ha impulsado unas inversiones sin precedentes para la compañía en materia de transición energética, incluida la construcción del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa. Por otro lado, estamos avanzando en la potencial integración del negocio downstream con Galp y esperamos firmar un acuerdo vinculante durante el segundo semestre del año”, explica Maarten Wetselaar, consejero delegado de Moeve.
Las conversaciones con Galp “siguen avanzando de forma constructiva” y “todas las partes mantienen su intención de seguir adelante con una operación”, explican desde Moeve. Ambas compañías negocian la integración de sus negocios de gasolineras, de refino, química y de energías verdes. Tras meses de negociaciones, que se están alargando más de lo previsto “dada la envergadura de la potencial integración”, ambas energéticas tienen revisto firmar un acuerdo vinculante de fusión durante el segundo semestre de 2026.
Récord de inversiones verdes
La compañía, controlada por el fondo soberano abudabí Mubadala (con un 67% del capital) y Carlyle (con el 37%), disparó hasta los 605 millones de euros sus inversiones en la primera mitad del año, un 20% más que el año pasado. Un esfuerzo inversor que la compañía concentró en un récord del 69% de inversiones destinadas a proyectos de transición energética, en línea con la estrategia de la compañía de ir apartándose del petróleo y el gas y volcarse en las moléculas verdes (singularmente biocombustibles e hidrógeno verde).
“Nuestra estrategia a futuro sigue centrada en desarrollar un modelo energético europeo más resiliente y sostenible, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles importados. Las continuas tensiones geopolíticas y los fenómenos meteorológicos extremos nos recuerdan la urgencia con la que debemos abordar esta transición energética”, advierte Wetselaar. Uno de los pilares de esa estrategia sigue avanzando, y Moeve Moeve tiene previsto celebrar en septiembre el acto de inicio de construcción de la primera fase del megaproyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, la mayor inciativa de este tipo en Europa.
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Fuente: El Periódico
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