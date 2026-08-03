La pesca en aguas de Marruecos, otro pulso contra España: de la riqueza del caladero a los barcos amarrados en Barbate

Hubo un tiempo en el que Barbate tenía a Julio Iglesias cantando en sus fiestas patronales, un cine de talla europea y uno de los puertos pesqueros más importantes. El mar traía dinero, muchísimo dinero. Aunque las aguas eran de otro, eso sí: del vecino Marruecos. Un país que, consciente de la importancia de sus caladeros, fue tensando la cuerda en las negociaciones, convirtiendo así la pesca en otro pulso más -junto a la migración o la energía- con España y Europa. Las consecuencias las pagó aquel pueblo que vivió años de bonanza: Barbate.

"Marruecos era fundamental para nuestra pesca. De hecho, aquí a sus aguas se les decían 'los caladeros nacionales', fíjate qué contradicción", recuerda Francisco Tamayo, alcalde de este municipio gaditano entre 1990 y 1995. "La localidad creció y multiplicó su población gracias a eso. En la década de los sesenta llegamos a ser incluso el segundo puerto pesquero de toda España -por detrás de Málaga- y la segunda industria conservera, justo después de Vigo".

Un marinero de Barbate iza la bandera marroquí en septiembre de 2014, justo en el día que se estrenaba un nuevo acuerdo de pesca. / Román Ríos / EFE

Pero llegó el momento en que se paró ese ir y venir constante de barcos barbateños a enclaves como Larache. Es fácil: ¿quieres pescar en mi territorio? Dame algo a cambio. O dicho de otra manera: "Los acuerdos pesqueros, de vital importancia para España, han sido utilizados tradicionalmente por Marruecos para obtener mayores compensaciones de toda índole: financieras, comerciales, políticas, territoriales...", señalaron en un artículo científico María del Mar Holgado y María del Sol Ostos, de la Universidad de Granada.

De esta forma, las faenas del mar -y las tantas familias que dependían de ellas- entraron en esa pugna constante entre los gobernantes alauitas y los españoles y europeos. Como también lo hizo la cuestión migratoria: "En 2021 comprobamos cómo las autoridades marroquíes utilizaban a sus ciudadanos para presionar a España y desestabilizar a Ceuta, y ahora ha vuelto a ocurrir", declaró Juan Jesús Vivas, presidente de esta ciudad autónoma, tras la entrada masiva de personas vivida en estos últimos días. Un episodio del que, sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha evitado responsabilizar a Marruecos.

España vs Marruecos: un pulso histórico

El pulso entre países vecinos por la pesca, desde luego, no es nuevo: "Tras la anexión del Sáhara, el Gobierno marroquí presionó a España para que con su reconocimiento de la soberanía legitimara tal anexión, mediante la no ratificación del Acuerdo pesquero de 1977, la firma de otros transitorios de corta duración renovados siempre a última hora -entre 1979 y 1983- y el apresamiento de barcos", recoge el texto publicado en su día por las profesoras Holgado y Ostos.

Barcos amarrados en el puerto de Barbate tras expirar el protocolo de pesca firmado entre Marruecos y la Unión Europea en 2014. / Román Ríos / EFE

Ahí está la hemeroteca: en octubre del 81, patrulleras marroquíes interceptaron a 20 embarcaciones españolas. Diez de ellas, por cierto, eran de Barbate. A los tripulantes que iban a bordo se les acusó de "faenar en zona prohibida, estar en posesión de redes antirreglamentarias y haber efectuado capturas de tamaños no autorizados", según informó entonces el diario El País.

"Los derechos amplios que tiene Marruecos para administrar la pesca en sus aguas es un arma de negociación, y en su caso de presión y de intercambio con la Unión Europea y España", explica Javier Roldán, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada. "Marruecos tiene una flota creciente y se ve cada vez más capaz para acceder ella misma. Además, se sienta también con países como Corea del Sur o Japón, y su posición negociadora cada vez es más dura", ilustra Roldán a este periódico.

Barbate, en pie de guerra por los convenios

"La actividad pesquera de Barbate se paralizaba durante la negociación de cada nuevo convenio de pesca con Marruecos. Y al final en la firma había menos toneladas de capturas y menos embarcaciones: recortes, recortes y más recortes", afirma el exregidor socialista Francisco Tamayo. "Cada renovación traía disminuciones, con lo que eso suponía para el declive del sector en nuestro municipio", apunta Tamayo.

"Cada vez que ha habido una renovación de acuerdos siempre se ha producido un paréntesis en el que la flota se queda en tierra", comenta por su parte Tomás Pacheco, presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros (Abempe). "El amarre del 1999, derivado de un no acuerdo con el Gobierno marroquí, fue la debacle de este puerto", rememora Pacheco. "Hemos estado sufriendo con el caladero marroquí a diestro y siniestro".

En esas situaciones volvía -y vuelve- a resurgir el espíritu combativo barbateño: "Ya en los ochenta y noventa se organizan manifestaciones a las que acuden miles de personas", relata Francisco Tamayo. "Un día, en mitad de unas movilizaciones, cerraron el pueblo y se implantó una especie de frontera en el límite del término. Barbate, durante unas horas, estuvo cerrada. La tensión era brutal". En 2001, un grupo de marineros cortó la carretera N-340, y se convocaron protestas multitudinarias en 2010 o 2012, años en los que la tasa de paro superaba el 50%. Y todo por el mismo motivo: los convenios de pesca.

Unas 3.000 personas se echaron a la calle en Barbate en 2012 para reclamar un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos. / ROMÁN RÍOS / EFE

Los barcos siguen amarrados al puerto

Después de parones, incertidumbre y unos cuantos convenios a la baja, la pesca en Barbate no es ya lo que era antes. Y la relevancia del país vecino, por tanto, es otra: "La importancia de Marruecos para nosotros ha ido decreciendo poco a poco, tras tantas políticas restrictivas por parte de la Unión Europea, la ruptura de acuerdos y la falta de relevo generacional", opina el presidente de los empresarios pesqueros de este municipio.

A día de hoy, incluso, es inexistente: en estos momentos no se puede ir a faenar allí. La expiración del acuerdo en 2023 y la posterior anulación judicial del marco que incluía las aguas del Sáhara Occidental en 2024 dejaron sin acceso a territorio marroquí a cientos de embarcaciones europeas, con especial impacto en la flota andaluza y canaria. La UE comenzó a negociar un nuevo protocolo el pasado enero, pero hasta ahora no hay ninguna novedad al respecto.

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"Los que quedamos tenemos la licencia del Golfo de Cádiz, aunque las condiciones no son muy halagüeñas", lamenta Tomás Pacheco. "Gran parte de la flota se ha ido a otro lado, se ha malvendido o se ha desguazado". Muy poco queda ya de ese puerto pesquero que llegó a ser el segundo más importante de España. Y de aquel Barbate con un cine al estilo berlinés por el que se paseaba cantando Julio Iglesias el día grande del pueblo.

Fuente: El Correo de Andalucía