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Evento histórico

Iberia fletará un vuelo exclusivo para ver el eclipse total de Sol desde el aire

Las imágenes captadas durante el trayecto se retransmitirán en directo a través de las redes sociales de la aerolínea

Avión de Iberia.

Avión de Iberia. / IBERIA - Archivo

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

La cuenta atrás para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ha desatado el interés por encontrar los mejores lugares para contemplarlo. Mientras miles de personas preparan su viaje para vivir el fenómeno alrededor de todo el país, Iberia ha decidido llevar la experiencia un paso más allá: ha organizado un vuelo especial que permitirá observar el eclipse a más de 10.000 metros de altitud y retransmitirlo en directo para todo el mundo.

Las imágenes captadas durante el trayecto se retransmitirán en directo a través de sus redes sociales gracias al nuevo sistema de conectividad wifi vía Starlink que Iberia está incorporando a su flota. Pero el vuelo no solo ofrecerá una vista privilegiada fenómeno, sino que también servirá como plataforma científica. A bordo viajará un equipo de investigadores del proyecto Shelios para realizar observaciones del que será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912.

El avión, que llevará el código IB1473, en homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18:45 horas y realizará una ruta especialmente diseñada para "maximizar las condiciones de observación del eclipse sobre la provincia de Palencia". El aparato será un Airbus A321XLR, uno de los aviones de última generación de la flota de Iberia, y la tripulación estará liderada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, este último con formación en astrofísica.

Mediciones desde el aire

A bordo del avión viajará un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. "La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra", explica Serra-Ricart en el comunicado enviado por la aerolínea.

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Además, desde el avión se podrá observar el entorno del Sol, incluida la posición aparente de Venus, Mercurio y también otras estrellas visibles. "Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación. Este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional”, afirma Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia.

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Fuente: El Periódico

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