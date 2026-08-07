Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sector inmobiliario

La compraventa de viviendas repunta un 1,6% en junio aunque cierra un semestre deslucido con 347.464 operaciones

La compraventa de viviendas experimenta un repunte del 1,6% en junio, marcando el fin de cinco meses de descensos consecutivos

Fachada de un edificio de viviendas, a 17 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España).

Fachada de un edificio de viviendas, a 17 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

La compraventa de viviendas rompió en junio cinco meses de caídas consecutivas tras registrar un alza del 1,6% respecto al mismo mes de 2025, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto del primer semestre las operaciones disminuyeron un 2,8%, hasta las 247.564 ventas.

El mercado inmobiliario empezó el año perdiendo fuelle. Entre enero y marzo de este año se contabilizaron 178.473 compraventas de viviendas, un 2,6% menos que las 183.186 del mismo periodo de 2025. Aun así, fue el segundo mejor primer trimestre desde 2008, solo por detrás del registrado el año anterior.

En el mes de mayo, se enfriaron las ventas en 15 de las 17 comunidades autónomas respecto al mes anterior, salvo Extremadura (2,6%) y Andalucía (2,2%). Las caídas más bruscas se observaron en Cantabria (28,6%), la Región de Murcia (19,1%) y Baleares (16,8%).

Noticias relacionadas y más

Gráfico interactivo sobre la compraventa de viviendas.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, atribuye la subida mensual a un repunte puntual más que un cambio de rumbo en el mercado. "La subida del volumen de operaciones registrada en el mes de junio parece dar una tregua tras 5 meses de caídas consecutivas, aunque podría deberse más a un efecto externo que a un cambio en la tendencia del mercado", apunta. Las operaciones en Madrid también rebotaron un 1% en junio, aunque sigue calificando el aumento a un mercado en ajuste.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
  2. Los mejores lugares de Cáceres para ver el eclipse de Sol y cómo planificarse
  3. Muere María Fernández Garrido, concejal de Deportes e Igualdad de Navaconcejo, tras una larga lucha contra el cáncer
  4. EEUU deniega el visado de trabajo al cantautor Pedro Pastor y le obliga a cancelar su gira
  5. Ordóñez pide que las instituciones compren al Cacereño el Príncipe Felipe: 'Tener un estadio es un lastre
  6. Dos piscinas, gimnasio, 80 aparcamientos y ocho millones de inversión: las claves del nuevo complejo deportivo de Nuevo Cáceres
  7. Muere Felipe Romero, diputado cacereño que contribuyó a alumbrar la Constitución y la autonomía extremeña
  8. El eclipse cubrirá el 97% del Sol en Extremadura: cuándo verlo y cómo protegerse

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Vídeo | Brozas se vuelca con los animales en una noche solidaria para ayudar a una protectora

Un hombre sufre un ahogamiento en la piscina natural de La Granja

Un hombre sufre un ahogamiento en la piscina natural de La Granja

Vuelve ‘20 a la Isla’ con cuatro espectáculos gratuitos de música, magia y humor durante los martes de agosto

Vuelve ‘20 a la Isla’ con cuatro espectáculos gratuitos de música, magia y humor durante los martes de agosto

Detenido un hombre de 76 años por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Talayuela

Detenido un hombre de 76 años por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Talayuela

Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar

Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar

Vídeo | Detenido un hombre por atropellar a un ciclista y darse a la fuga

Renfe reconoce que el tren Cáceres-Badajoz no cumple las expectativas y pide más implicación municipal

Renfe reconoce que el tren Cáceres-Badajoz no cumple las expectativas y pide más implicación municipal
Tracking Pixel Contents