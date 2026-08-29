La fórmula magistral de Herbolario Navarro para perdurar 250 años

Superar los dos siglos de vida en plena forma requiere mucho mimo. Herbolario Navarro, con 84 tiendas por toda España, cerró 2025 con una facturación de 65 millones de euros, el 30% más que el año anterior, y afronta 2026 con la vista puesta en superar los 84 millones, sin duda el mayor salto de sus 250 años de historia.

Fundada en 1771, la cadena valenciana de ecotiendas es una de las 10 empresas más longevas de España, aunque antes de que los Navarro tomaran las riendas perteneció a otras dos familias, hasta que en 1926 el abuelo de Pepe Navarro, actualmente al frente del negocio, empezó a echar una mano a las hermanas Rivelles, ya mayores, y terminó haciéndose con el negocio cuando ellas se jubilaron.

Esa herencia se ha transmitido de padres a hijos en forma de "pasión por el trabajo", relata Navarro, un legado que su abuelo traspasó a su padre y que llegó hasta él convertido en una cultura de "amor por el cliente y por la honestidad", clave en un negocio que "trabaja con la salud" de sus clientes.

El responsable de la firma recuerda una infancia detrás del mostrador, al volver del colegio, en sábados y vacaciones incluidos. Toda su infancia y juventud estuvieron vinculadas a la tienda. Sobre la clave del éxito, apunta primero a "la honestidad" -"siempre es algo que hemos arrastrado desde mi abuelo"-, a lo que suma la "orientación al cliente", apoyada en la formación del personal, y un tercer pilar, el surtido, esa mezcla entre ecotienda y supersaludable que evita que el cliente busque en otro lado lo que no haya en Navarro.

Llegar a toda España

Los números avalan esa estrategia, pues más del 90% de la facturación procede aún de la red física, frente a un canal online que creció el 51% en 2025 y para el que se prevé otro 28% este año, tras cerrar el primer trimestre con un alza del 42%. "Facturaremos un millón y medio, más o menos, en online", calcula Navarro, quien admite que a una "empresa tradicional cuesta un poquito más vender tanto por internet", aunque seguirán "invirtiendo y potenciando" ese canal: "Somos conscientes de que no estamos en muchas localidades de España y queremos llegar a todas", subraya.

Por territorios, la Comunidad Valenciana sigue siendo el principal mercado, con el 47% de la facturación, seguida de Madrid, con el 24%. A ellas se suma la expansión de 2025, año en que la compañía abrió 15 tiendas y entró por primera vez en Álava, León y Zaragoza, hasta sumar hoy 84 establecimientos, 10 de ellos abiertos solo en el primer semestre de 2026. Se ha marcado además como objetivo superar las 100 tiendas al cierre de 2027, umbral que Navarro incluso eleva: "Queremos acabar en 107 o 110". Para sostenerlo, combinan varias velocidades, con las tiendas más antiguas manteniendo un avance moderado, mientras que las abiertas en 2024 y 2025 aportan un impulso mayor, a lo que se suma la necesidad de "acertar en las nuevas aperturas" de este año.

El crecimiento tampoco se limita a la red comercial, puesto que la compañía incorporó unos 80 empleados en 2025, hasta superar los 600. La especialización de su equipo es uno de los elementos diferenciales de Herbolario Navarro. La compañía cuenta con profesionales formados en áreas vinculadas a la salud y la nutrición, lo que le permite ofrecer un asesoramiento experto y personalizado a los clientes.

6.500 referencias

Dentro de un catálogo de más de 6.500 referencias, de las que 1.300 son de marca propia, la dietética sigue siendo el corazón del negocio, aunque "el año pasado creció mucho la cosmética", categoría que elevó su facturación el 32% frente al 35% de la suplementación. Ese avance de la cosmética y la suplementación, defiende Navarro, "no es una etapa dorada, es una tendencia" que lleva ya "30 o 40 años" alimentándose de una sociedad con "más capacidad económica, más cultura, más información". Sitúa el techo de crecimiento lejos, pues en los Países Bajos, Alemania y Bélgica el consumo ecológico es muy superior al español, lo que anima a la compañía "a seguir creciendo".

Ese cambio también se aprecia en quien entra por la puerta de sus tiendas, donde conviven clientas de 90 años que "ya venían con su abuela a comprar las hierbas" con un público veinteañero, "muy concienciado con su alimentación, con cuidarse, con ir al gimnasio, con practicar deporte" y preocupado, además, por el medio ambiente.

Con ese abanico de clientes y una facturación que aspira a superar los 84 millones, Herbolario Navarro descarta, de momento, saltar fuera de España. "A corto plazo, no, aunque nos llegan muchas ofertas de querer ir a otros países en modo de franquicia", admite Navarro, que por ahora está centrado en consolidar el mercado nacional.

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El objetivo, resume, pasa por "hacer las cosas bien, ser un líder a nivel nacional y un referente", una ambición que, 250 años después, sigue apoyándose en la misma receta: honestidad, cercanía y pasión por un oficio de familia.