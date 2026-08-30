Del récord de empleo al reto de la productividad: las claves del nuevo curso

España abre el nuevo curso con una economía que sigue sorprendiendo al alza, pero también con la sensación de que el ciclo entra en una fase más exigente. El país crece muy por encima de la eurozona, el empleo se mueve en máximos y el paro ha bajado del 10%. Al mismo tiempo, la inflación repunta, la vivienda absorbe una parte creciente de la renta, los fondos europeos encaran su final y el Gobierno afronta otro otoño sin haber aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

La fotografía macroeconómica sigue siendo robusta. El Gobierno prevé que el PIB avance un 2,6% en 2026. Esade calcula un crecimiento de entre el 2,2% y el 2,3%, prácticamente el doble del 1,1% previsto para la zona euro, y considera que ese rango puede actuar incluso como un suelo si la actividad mantiene el pulso de la primera mitad del año.

Gráfico que muestra la variación anual en volumen del PIB. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Los datos respaldan esa resistencia. El PIB creció un 0,6% en el primer trimestre y aceleró al 0,7% entre abril y junio. La Seguridad Social superó en julio los 22,5 millones de afiliados y la encuesta de población activa (EPA) situó la tasa de paro del segundo trimestre en el 9,87%, el nivel más bajo desde 2008, pese a que la población activa alcanzó un récord de 25,27 millones de personas.

Del crecimiento por demanda al reto de la oferta

El problema es que varios motores de los últimos años empiezan a acercarse a sus límites. El turismo se encuentra en cotas difíciles de superar -muy cerca ya de los 100 millones de visitantes-, el impulso migratorio podría moderarse, el margen fiscal será más estrecho y los fondos Next Generation entran en su recta final. Esade resume el cambio de fase con una idea: la restricción al crecimiento se desplaza desde la demanda hacia la oferta.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI)

El siguiente salto ya no puede descansar sólo en incorporar más trabajadores, elevar el consumo o recibir más turistas. España necesitará producir más y mejor: aumentar la inversión, ganar tamaño empresarial, reforzar el capital tecnológico y adaptar las cualificaciones a las necesidades de las empresas.

Los economistas consultados coinciden en ese diagnóstico. Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, destaca la fortaleza de la demanda interna, la inmigración y los servicios, pero advierte de que la baja productividad, la escasez de vivienda y la deuda ya restringen el potencial. Por su parte, Santiago Carbó, catedrático de CUNEF Universidad, pide reforzar los motores estructurales para sostener el diferencial de crecimiento con Europa.

Un otoño sin cuentas nuevas desde 2023

El primer examen político será presupuestario. España funciona en 2026 con las cuentas de 2023 prorrogadas, como ya ocurrió en 2024 y 2025. El Gobierno ha presentado el cuadro macroeconómico y el techo de gasto para 2027, pero deberá intentar llevar unas nuevas cuentas al Congreso de los Diputados en un momento especialmente delicado de la legislatura.

La distancia con algunos socios, especialmente Junts, aumenta la incertidumbre sobre la mayoría necesaria. Otra prórroga no paralizaría la economía de forma inmediata, pero ampliaría la distancia entre unas cuentas diseñadas en 2023 y las necesidades de 2027. "Los Presupuestos aportan estabilidad y facilitan el impulso de las inversiones y los proyectos estratégicos", añade Carme Poveda, directora de Análisis Económico de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Sin nuevos Presupuestos resulta más difícil cambiar prioridades y adaptar el gasto a retos que han ganado peso, como vivienda, defensa, infraestructuras, innovación o transición energética. Además, España afronta esta discusión con una deuda pública que en junio se situó en el 101,5% del PIB, lo que obliga a compatibilizar nuevas necesidades con la reconstrucción del margen fiscal.

El final de los fondos europeos obliga a buscar relevo

El final de los fondos europeos obliga a buscar relevo. Aquí Christian Chase, economista jefe del Círculo de Empresarios, añade otro elemento: la economía entra en la fase final de los fondos Next Generation EU, que han actuado como una potente palanca de inversión y cuyo impulso irá desapareciendo. El 31 de agosto expira el plazo para ejecutar las inversiones y cumplir los hitos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. España ha entrado en la fase final del Plan de Recuperación y prepara la última solicitud de pago.

Los fondos europeos han sostenido inversión, digitalización y transición energética, pero su desaparición progresiva deja una pregunta: qué sustituirá ese impulso. El reto no es solo ejecutar los recursos pendientes, sino lograr que las inversiones realizadas eleven de forma permanente la capacidad productiva.

El fondo España Crece pretende ser parte de ese relevo. Articulado a través del ICO, su primer gran instrumento se activará en septiembre y se concentrará en vivienda asequible, con más de 12.000 millones de capacidad financiera para acompañar proyectos desde la construcción hasta su explotación en alquiler.

La vivienda, el gran impuesto sobre la percepción económica

La vivienda es probablemente el mejor ejemplo de la distancia entre la macroeconomía y la economía cotidiana. Los precios acumulan una subida media del 46,5% en cinco años. Un hogar puede disponer de más empleo y renta que hace tres años y, aun así, sentirse más ahogado si el alquiler, la hipoteca o el ahorro necesario para comprar absorben una parte creciente de sus ingresos.

El problema, además, ya no es únicamente social. La escasez de vivienda limita la movilidad laboral, dificulta que los trabajadores se trasladen a las zonas con más empleo y reduce la capacidad para atraer talento. En una economía cuyo avance ha descansado en buena medida en el aumento de la población y de la fuerza laboral, este cuello de botella puede convertirse en una restricción directa sobre el PIB.

España Crece intentará actuar sobre ese problema con financiación para promoción y tenencia a largo plazo. El programa puede incorporar un tramo no reembolsable de hasta el 30% cuando sea necesario para hacer viables proyectos de alquiler asequible.

La inflación vuelve a complicar el escenario

A la agenda estructural se suma de nuevo la inflación. El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha atribuido este fuerte repunte al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los alimentos.

Con el dato de agosto, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023.

Gráfico que muestra los tipos de interés en la eurozona y en Estados Unidos.

La guerra desatada en Oriente Próximo y la tensión energética han hecho, de nuevo, repuntar los precios al alza, han reducido el margen de los bancos centrales y alejan la inflación del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) en el 2%. Para España, una energía mucho más cara implica menor poder adquisitivo, mayores costes empresariales y condiciones financieras potencialmente más restrictivas. También subraya una de las ventajas y carencias del modelo español: el fuerte despliegue renovable puede abaratar la electricidad frente a Europa, pero hacen falta más redes, almacenamiento e interconexiones para convertirlo en una ventaja industrial estable.

Aranceles y un exterior más incierto

El otro foco de riesgo está fuera de Europa. La nueva ofensiva arancelaria de Donald Trump ha elevado otra vez las barreras a las importaciones en Estados Unidos. Los gravámenes alcanzan también a la Unión Europea y añaden presión sobre sectores españoles como alimentación, productos farmacéuticos y maquinaria.

España parte, no obstante, de una economía exterior más diversificada que en crisis anteriores. Los servicios no turísticos han ganado peso, el turismo conserva una enorme fortaleza y tanto las familias como las empresas presentan balances más saneados, como atestigua el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España. Esa resistencia ayuda a explicar el diferencial de crecimiento con Europa, pero no inmuniza al país frente a una combinación prolongada de petróleo caro, tensiones comerciales y menor crecimiento mundial.

El empleo ya no basta, toca elevar la productividad

El mercado laboral seguirá siendo la principal red de seguridad. Los 22,5 millones de afiliados y una tasa de paro inferior al 10% son registros históricos, pero también aparecen señales de que crear empleo al ritmo registrado en los últimos años será más difícil. Aumentan las vacantes sin cubrir y persisten desajustes entre la formación de los trabajadores y los perfiles específicos que demandan las empresas.

Gráfico que muestra la evolución del empleo a lo largo del tiempo. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El siguiente objetivo no puede ser solo sumar ocupados. España necesita que cada hora trabajada genere más valor. Eso exige invertir en I+D+i, inteligencia artificial y capital tecnológico, así como facilitar que las pymes vayan ganando tamaño, reforzar la formación profesional y mejorar las políticas activas de empleo.

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El nuevo curso comienza así con más fortalezas que muchas economías de su entorno, pero también con menos excusas para posponer reformas. España ya ha demostrado que puede crecer más que la eurozona y crear empleo a gran velocidad. El examen ahora es otro: aprobar unas cuentas adaptadas al nuevo escenario, transformar los fondos europeos en capacidad productiva permanente, ampliar la oferta de vivienda, contener el nuevo episodio inflacionista y elevar la productividad. Solo así el objetivo formulado por el ministro Carlos Cuerpo -que "la macro llegue a lo micro"-, podrá convertirse en algo más que una consigna.