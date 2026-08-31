Tim Cook deja Apple en manos de John Ternus tras 15 años y multiplicar la acción por 24

Este martes, 1 de septiembre, tendrá lugar un relevo histórico en Apple, la compañía que lucha con Nvidia por ocupar el lugar de la más grande del mundo. Tim Cook, el histórico CEO de la tecnológica que sustituyó a Steve Jobs tras su fallecimiento en 2011, dará un paso atrás como máximo dirigente, cediendo su puesto a John Ternus, el responsable de ingeniería de casi todos los productos de la firma.

La llegada de Cook se produjo en un momento turbulento para Apple. Tras la muerte de su visionario y carismático fundador a los 56 años a causa de un cáncer de páncreas, el directivo tuvo que asumir las riendas de la compañía entre serias dudas sobre su validez, dada la magnitud de la tarea. Quince años después, Apple se ha establecido definitivamente como el fabricante tecnológico más popular a nivel mundial, tal y como muestran los 100.000 millones de dólares en beneficio durante el tercer trimestre de 2026, sus últimos resultados.

La sucesión de Apple

A finales del pasado mes de marzo, la compañía cumplió 50 años, y la sucesión era una de las principales incógnitas abiertas para el futuro. En aquel momento ya se hablaba de Ternus como el sucesor más probable, en gran parte debido a su experiencia en el diseño de los modelos de iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods y Mac, es decir, la práctica totalidad de la oferta de Apple.

El 20 de abril de 2026, Cook anunció de manera definitiva que a sus 65 años dejaría el puesto de CEO, añadiendo que sería Ternus quien lo sucedería. Así, el ejecutivo cerrará una etapa de 15 años al frente de la compañía, caracterizada por la innovación y la ampliación de la gama de Apple. El iPhone (2007) y el iPad (2010) ya habían sido presentados durante la etapa Jobs, pero bajo el de Cook nacieron el Apple Watch (2014), Apple Pay (2014) y los AirPods (2016), entre otros productos menores.

El salto a los servicios

La transición de Apple de fabricante de hardware a empresa integral de servicios definió en gran parte el mandato de Cook. No solo fue Apple Pay: también llegaron Apple Music, que hoy compite con el rey del streaming musical, Spotify; Apple TV+, que se ha establecido como una de las plataformas audiovisuales bajo demanda más usadas en todo el mundo; o Apple Arcade, la aventura de la compañía de la manzana en el mundo de los videojuegos.

Bajo la dirección de Cook, Apple pulverizó también varios récords bursátiles. En la actualidad vale 4,665 billones de dólares, y ocupa la segunda posición en el ránking global, solo por detrás del gigante de los chips de IA Nvidia. Cuando Cook llegó al cargo, la compañía valía 365.000 millones de dólares. También era la segunda clasificada a nivel mundial, tras la petrolera ExxonMobil. La evolución en estos 15 años muestra que Apple tiene un valor bursátil un 1178% mayor, y la acción se ha revalorizado un 2.300%, de los 13 dólares a los 319, multiplicada por 24.

El reto de la inteligencia artificial

Volviendo al presente, Ternus tiene varios retos para continuar el legado de Tim Cook al frente de Apple. Ambos llegaron al poder en situaciones similares: con la empresa en segundo lugar a nivel global en el ránking bursátil y con una gran transformación tecnológica ante sus ojos. Para Cook fueron los servicios, y para Ternus será la IA, la gran asignatura pendiente de Apple en la que sus principales competidores llevan ventaja.

Con Meta, Microsoft y Google invirtiendo ya miles de millones, la sensación es que Apple va un paso por detrás. La compañía anunció a mediados de 2024 la integración de ChatGPT en Siri, su asistente de voz. Aunque la parte más ambiciosa de esa apuesta, un asistente completamente personalizado, fue retrasada en marzo de 2025, la compañía volverá a la carga este mes.

El nuevo CEO de Apple presentará el próximo 9 de septiembre la nueva gama de dispositivos de la firma, donde se espera que de a conocer la nueva serie de 'smartphones' iPhone 18, así como el primer iPhone plegable, entre otros. El encuentro está previsto para celebrarse alrededor de las 19:00 horas de España. Ternus tendrá por delante la tarea de venderle al mundo uno de las mayores innovaciones en la historia de la compañía: un iPhone plegable, del que aún se desconoce el diseño, pero sí se sabe que llegará bajo el nombre ‘Ultra’, además de explicar los detalles de la nueva Siri AI, que se integrará de forma más orgánica con las ‘apps’ de Mensajes o Calendario, entre otras.