El Ibex 35 estrena septiembre al alza y roza de nuevo los 20.000 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes, la primera de septiembre, con una ligera subida del 0,05%, hasta situarse en los 19.984 puntos. El selectivo madrileño trata así de recuperar terreno después de cerrar el lunes con un descenso del 0,3%, que le llevó a perder la barrera de los 20.000 enteros.

La atención de los mercados continúa centrada en Oriente Próximo después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques durante el fin de semana, por primera vez en un mes. El nuevo repunte de las tensiones está impulsando los precios del petróleo tras las caídas registradas durante la última semana, con el barril de Brent nuevamente por encima de los 91 dólares.

En el marco de su ofensiva económica contra Irán, Estados Unidos atacó durante el fin de semana dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria iraní situados en la isla de Larek. Según el Ejército estadounidense, las instalaciones estaban siendo preparadas para el lanzamiento de minas navales en el estrecho de Ormuz.

Teherán respondió con ataques contra cazas estadounidenses en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas situadas en Jordania, así como contra helicópteros y tropas de Estados Unidos desplegados en la base de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha asegurado este martes que Washington se encuentra ahora principalmente centrado en garantizar la libre circulación del comercio por el estrecho de Ormuz.

"Ahora nos encontramos en una fase en la que gran parte de lo que hacemos consiste, de hecho, en garantizar la libre circulación del comercio en el estrecho de Ormuz", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena Fox.

La tensión en esta estratégica vía marítima ha vuelto a aumentar esta madrugada después de que un superpetrolero saudí denominado 'Sidr' fuera interceptado mientras navegaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz, según medios iraníes.

La información se conoció después de que las autoridades navales británicas alertaran de un "incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares".

Los principales medios iraníes aseguran que el 'Sidr' fue interceptado cuando transitaba por el corredor sur, una franja del estratégico paso marítimo utilizada por Estados Unidos para facilitar el tráfico naval hacia y desde el golfo Pérsico.

La radiotelevisión estatal iraní IRIB ha señalado, sin citar fuentes oficiales, que el petrolero, con capacidad para transportar dos millones de barriles de crudo, "activó repentinamente su sistema de identificación automática mientras transitaba por el estrecho de Ormuz".

Irán ha cuestionado en varias ocasiones la legalidad y viabilidad del tráfico marítimo a través de este corredor. La semana pasada, al anunciar un principio de acuerdo con Omán para gestionar la circulación por el estrecho, Teherán aseguró que el pacto contempla el cierre de esta ruta, cuyo control Estados Unidos afirma ejercer en coordinación con sus socios regionales.

Además, este domingo la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que otro "superpetrolero" había quedado "completamente inmovilizado" después de incendiarse por el impacto de dos minas navales cuando "transitaba por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz".

"El destino de los buques que violen las normas de seguridad del estrecho de Ormuz no será diferente", advirtió entonces, en referencia a las reglas impuestas por Teherán, que obligan a concentrar el tráfico naval en la parte norte del estratégico paso.

El Ejército estadounidense, sin embargo, rechazó estas afirmaciones y las calificó de "falsas", acusando a la Guardia Revolucionaria de protagonizar "otro intento de intimidar al transporte comercial regional mediante desinformación".

El Brent supera los 91 dólares

El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo se ha trasladado rápidamente al mercado energético. El petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,8% durante la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 91,2 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzaba un 0,7%, hasta situarse en los 86,4 dólares.

En el ámbito macroeconómico, los inversores estarán pendientes este martes de varias referencias relevantes, entre ellas la estimación de inflación de la eurozona correspondiente al mes de agosto y la publicación de diversos índices PMI del sector manufacturero.

En el terreno empresarial, eDreams ha presentado antes de la apertura del mercado los resultados de su primer trimestre fiscal, cerrado el pasado 30 de junio. La compañía obtuvo un beneficio neto de 200.000 euros, frente a los 13,6 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido al incremento de los costes y de las inversiones.

También se ha conocido que OHLA ha sido condenada a pagar 26,4 millones de euros a dos subcontratistas relacionados con las obras del hospital de Sidra, en Qatar. La constructora ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la sentencia dictada por la justicia catarí.

En los primeros compases de negociación de la sesión en Madrid, Repsol lideraba las subidas del Ibex 35 con un avance del 1,72%, seguida de ArcelorMittal (+1,37%), Acciona (+1,05%), Acerinox (+0,84%) y Endesa (+0,67%).

En el lado contrario, Amadeus encabezaba las pérdidas con una caída del 1,20%, por delante de Indra (-1,08%), Colonial (-1,03%) y Puig (-0,60%).

Las principales Bolsas europeas, por su parte, estrenaban septiembre con comportamiento desigual. París avanzaba un 0,2% en la apertura, mientras que Fráncfort retrocedía un 0,5%, Londres cedía un 0,4% y Milán bajaba un 0,1%.

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En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,1603 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años repuntaba hasta el 3,796%.