La desviación de la vía hallada en Adamuz en 2025 está dentro del umbral permitido, según Adif

La desviación geométrica de vía detectada en octubre de 2025 en el punto donde se produjo el descarrilamiento del tren en Adamuz (Córdoba) está "muy por debajo" de los umbrales permitidos por la normativa, ha asegurado este viernes el director general de Operaciones y Explotación del gestor ferroviario Adif, Ángel García de la Bandera.

Ante la información remitida por los peritos al juzgado, en la que se señala que la inspección geométrica de la vía halló un defecto de nivelación de 6,4 milímetros en el punto donde se produjo el descarrilamiento, el directivo ha asegurado que está "muy por debajo de los 16 milímetros de desviación que hubiese obligado a una intervención inmediata de mantenimiento, de acuerdo con la normativa de seguridad".

Tras precisar a los medios que no se trata de un informe pericial sino de aclaraciones solicitadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha explicado que este valor solo implicaba un seguimiento, como así se hizo, por lo que, en noviembre de 2025, se realizó otra inspección, en este caso una dinámica de la vía.

En ella, se detectó una aceleración en la caja de grasas del tren auscultador que arrojó un valor (40,469 m/s2) que también estaba por debajo del umbral que hubiese requerido de una actuación inmediata (>70m/s2), ha detallado.

Por tanto, según el directivo de Adif, se puede deducir que más de un mes después de la inspección geométrica, la anomalía en el carril se seguía manteniendo en un nivel que requería únicamente seguimiento.

En cuanto a la soldadura entre los dos carriles donde se produjo el descarrilamiento, el acta de inspección registró una planitud de 0,14 mm.

Los peritos, preguntados por la Guardia Civil, señalan en su respuesta remitida a la jueza instructora que este valor "está dentro del rango inferior que permite la norma" y a la pregunta de que si ese “escalón” de la soldadura podría haber favorecido una degradación prematura de la misma, entienden que "por sí sola no afecta”, ha recordado.

El directivo ha insistido en que los umbrales que están recogidos en la normativa de mantenimiento y todos los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo que aplica la entidad están recogidos en el Sistema de Gestión de Seguridad, que ha sido auditado y validado recientemente por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que concedió a Adif y Adif AV la renovación de la autorización de seguridad en noviembre de 2025.

García de la Bandera ha subrayado además que estos umbrales están alineados con los más altos estándares a nivel internacional, utilizados por el resto de los gestores de infraestructuras de primer nivel y según las más exigentes recomendaciones de la UIC y del resto de organismos internacionales.

El directivo ha reiterado que Adif seguirá colaborando con las autoridades judiciales para aportar todos los datos que puedan ayudar al esclarecimiento de los hechos, al tiempo que ha trasladado el convencimiento de la compañía de que el sistema ferroviario español es fiable y seguro.

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El accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, causó 46 muertos y 152 heridos tras descarrilar un tren de alta velocidad de Iryo, que colisionó con otro en sentido contrario de Alvia (RENFE).

Fuente: El Periódico