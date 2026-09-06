Los fondos europeos llegan a su fin entre el impulso a la inversión y las dudas sobre la productividad

El Plan de Recuperación ha llegado al final de su ejecución con un balance de luces y sombras. Los fondos han sostenido la inversión y acelerado la digitalización, pero expertos y organizaciones empresariales advierten de que el dinero ha llegado a la economía real más despacio de lo previsto y su capacidad transformadora ha quedado por debajo de las expectativas.

España cerró el 31 de agosto el plazo de ejecución, aunque el Gobierno dispone hasta el 30 de septiembre para solicitar a Bruselas el séptimo y último desembolso. Ha recibido unos 78.000 millones en seis pagos y la última solicitud permitirá acceder a otros 21.462 millones en transferencias y 4.400 millones en préstamos, con lo que superará los 100.000 millones antes de final de 2026.

Medir la ejecución sigue siendo controvertido. Según el portal oficial Elisa, hasta finales de junio se habían convocado más de 95.000 millones, asignado cerca de 80.000 millones y resuelto más de 70.000 millones. BBVA Research, con otra metodología, contabilizaba 62.726 millones adjudicados, equivalentes al 78% del volumen de inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research y catedrático de la Universidad de Valencia considera que supone “un avance significativo”, pero advierte de que el éxito no debe medirse únicamente por el desembolso o la asignación presupuestaria: el reto es convertir los recursos comprometidos en proyectos ejecutados a tiempo y con efectos duraderos sobre la capacidad productiva.

Distribución provincial de los fondos europeos destinados a empresas

Christian Chase, economista jefe del Círculo de Empresarios, considera que la falta de una referencia homogénea ha dificultado el seguimiento. Las herramientas del Gobierno y distintas firmas de análisis arrojan resultados diferentes. “Dada la importancia de este programa para la economía española, habría sido deseable una referencia estadística oficial”, señala. Chase evita hablar todavía de éxito o fracaso y califica los balances de “muy preliminares”. Sí identifica retrasos, complejidad administrativa y falta de capacidad para gestionar tantas convocatorias.

Las distintas fuentes consultadas por este periódico reconocen, en todo caso, un impacto relevante sobre la actividad, pero más dudas sobre su capacidad transformadora. Doménech señala que los fondos han sido “un estímulo de demanda relevante”, aunque todavía no se observa todo su potencial por el lado de la oferta. Desde finales de 2019, recuerda, el PIB ha crecido un 12,1%, frente a apenas un 0,2% del PIB por ocupado y un 2,4% por hora trabajada. “Los datos de productividad obligan a ser prudentes”, afirma.

Para Chase, una de las razones es que los sectores más beneficiados no siempre coinciden con los principales motores de crecimiento o con aquellos en los que España tiene mayor ventaja comparativa. También cuestiona la adicionalidad de algunas inversiones y señala que los fondos no han logrado reactivar con claridad la inversión privada. “Han tenido menos efecto tractor de lo esperado”, resume.

CEOE coincide en su análisis: valora los recursos movilizados y los más de 1,48 millones de beneficiarios, pero advierte de una “brecha significativa” entre fondos comprometidos y gasto materializado. La estructura empresarial también ha condicionado el despliegue: las pymes tienen menos recursos para gestionar solicitudes complejas e identificar ayudas. BBVA Research calcula que las grandes empresas son apenas el 1,5% de los beneficiarios, pero reciben casi un tercio del importe. EsadeEcPol estima que el 1% de los beneficiarios concentra más del 70% del valor asignado.

Los autónomos reconocen el “éxito” del Kit Digital

El Gobierno destaca que el 68% de los beneficiarios son pymes y microempresas. CEOE considera esa cifra compatible con la realidad y eleva el porcentaje de adjudicatarios de menor tamaño a cerca del 70%, aunque subraya que solo absorben alrededor del 43% de los recursos adjudicados. El Kit Digital, con más de 920.000 beneficiarios, figura entre los programas con mayor capilaridad.

Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, considera el Kit Digital “el mayor éxito” de los fondos, pero denuncia “la falta de transparencia e información, la complejidad de los procedimientos y la exclusión de facto” de pequeñas empresas y autónomos en el resto de ayudas. A su juicio, ha sido “una oportunidad perdida” para impulsar desde la base la productividad, la innovación y el empleo.

Distribución por comunidad de los fondos europeos destinados a I+D+i y digitalización

La patronal también señala como barreras la carga documental, la heterogeneidad de criterios entre administraciones, los plazos reducidos y la falta de alineación entre el calendario del MRR y los ciclos reales de inversión empresarial. En los PERTE, valora los proyectos impulsados, pero considera que su impacto agregado ha sido “positivo pero inferior a las expectativas iniciales”.

España Crece coge el testigo

El cierre abre el debate sobre su legado. El Gobierno quiere dar continuidad al esfuerzo inversor con España Crece, un fondo del ICO dotado inicialmente con 10.500 millones. Chase rechaza que pueda hablarse de una segunda fase de los Next Generation: su volumen es muy inferior y no se trata de subvenciones, sino de financiación mediante préstamos, créditos, avales y garantías.

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A su juicio, su éxito dependerá de que impulse proyectos adicionales y movilice inversión privada hacia actividades capaces de resolver cuellos de botella o convertirse en motores del crecimiento futuro. El balance definitivo no dependerá solo de cuánto dinero se haya absorbido, sino de cuánto de ese impulso permanezca en forma de más inversión, productividad y competitividad.