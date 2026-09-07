La brecha del precio de la vivienda entre comunidades se duplica desde la pandemia

El encarecimiento de la vivienda no se está produciendo con la misma intensidad en toda España. Desde antes de la pandemia, la distancia entre las comunidades más caras y las más baratas se ha ensanchado con fuerza, hasta dibujar un mercado residencial cada vez más desigual territorialmente.

El ejemplo más extremo es el que separa Baleares de Extremadura. En el primer semestre de 2019, el precio medio de la vivienda se situaba en 2.416 euros por metro cuadrado en las islas y en 571 euros en Extremadura, una diferencia de 1.845 euros. Siete años después, Baleares alcanza los 4.273 euros por metro cuadrado, mientras que Extremadura se queda en 731 euros.

La brecha entre ambos mercados asciende así a 3.542 euros por metro cuadrado, un 92% más que antes de la pandemia. Prácticamente se ha duplicado. En términos relativos, Baleares era entonces unas 4,2 veces más cara que Extremadura y ahora multiplica su precio por 5,8, según los últimos datos del Consejo General del Notariado.

brecha del precio de la vivienda (Tabla)

Detrás de esta divergencia hay una presión muy diferente entre oferta y demanda según el territorio. Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, explica que las zonas donde más han aumentado los precios muestran "importantes restricciones de oferta de vivienda" y una presencia relevante de demanda vacacional que añade presión al mercado residencial. Como resultado, "la competencia por la vivienda disponible es mayor que en otras zonas del interior y esto tensiona los precios al alza con mayor intensidad".

La creciente distancia puede tener también consecuencias que van más allá del propio mercado inmobiliario. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, advierte de que la ampliación de la brecha "puede tener consecuencias negativas para el ciclo expansivo de la economía española" y convertirse en "el cuello de botella" que termine restándole fuelle.

Los mercados más caros se alejan

La distancia no responde únicamente al comportamiento de las dos comunidades situadas en los extremos. Los territorios más caros han registrado en muchos casos algunos de los mayores incrementos de precios desde 2019, ampliando su ventaja sobre buena parte del interior peninsular.

Baleares encabeza también las subidas acumuladas durante este periodo, con un encarecimiento cercano al 77%. Le sigue Madrid, donde el precio ha avanzado alrededor de un 71%, hasta situarse en 3.891 euros por metro cuadrado. Cantabria, Canarias y Comunidad Valenciana acumulan igualmente incrementos en torno al 65%.

En el extremo contrario, Extremadura continúa siendo al región más barata, con un precio medio de 731 euros por metro cuadrado, seguida de Castilla-La Mancha en 899, Castilla y León en 1.053, La Rioja en 1.184 y Galicia en 1.251. Aquí los precios también han aumentado respecto a 2019, pero lo han hecho a velocidades muy diferentes.

Incluso Extremadura, la región donde la vivienda continúa siendo más barata, registra un encarecimiento cercano al 28% desde antes de la pandemia. Sin embargo, ese incremento queda muy lejos de las subidas registradas en los mercados que más se han tensionado durante los últimos años.

Consecuencias sobre el empleo

La concentración territorial del empleo refuerza además esta dinámica. Desde Tinsa consideran que "la divergencia de precios entre comunidades puede continuar mientras persista una polarización de la actividad económica y del empleo", que termina concentrando población alrededor de determinadas regiones, explica Arias.

Para Torres, de Funcas, la consecuencia económica aparece cuando la vivienda comienza a impedir que los trabajadores se desplacen hacia las regiones donde existen más oportunidades. "Si se encarece la vivienda en los lugares donde se produce más crecimiento, esto significa que en algún momento las personas no van a poder seguir moviéndose hacia aquellos lugares donde hay más crecimiento", señala.

El portavoz del 'think tank' pone como ejemplo los sectores de servicios tecnológicos y empresariales, "sectores muy pujantes" que se encuentran precisamente en algunas de las zonas más tensionadas por el mercado residencial. Son actividades que dependen de atraer trabajadores cualificados e incluso perfiles internacionales, como los llamados nómadas digitales, que necesitan encontrar vivienda para poder instalarse allí donde se concentra el empleo.

Esto causa que, si las empresas tienen dificultades para atraer trabajadores hacia los grandes polos económicos por el coste residencial, "esto a su vez podría frenar la actividad en los grandes núcleos urbanos, en las zonas donde se produce más actividad, que es ahí también donde se encarece la vivienda con más intensidad", apunta. "Esto puede frenar la movilidad laboral y finalmente frenar el propio crecimiento económico", concluye Raymond Torres.

La actividad también podría desplazarse

La propia brecha podría terminar provocando el movimientos en sentido contrario. Torres plantea que "en algún momento puede haber un desplazamiento de la propia actividad hacia los lugares donde la vivienda es más barata". El movimiento sería más factible en territorios próximos a los grandes polos de crecimiento. "Poco a poco se vaya desplazando algunas empresas o actividades", plantea el economista, lo que permitiría aliviar parte de la presión sobre los mercados más caros y al mismo tiempo incrementar la demanda en otros más asequibles.

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Ese proceso podría generar "de manera indirecta una convergencia de los precios de vivienda": por un lado, aliviaría la presión allí donde el encarecimiento ha sido mayor y, por otro, empujaría al alza los precios donde todavía existe margen para acceder a una vivienda. Torres advierte, sin embargo, de que este ajuste "no es fácil, no es automático".