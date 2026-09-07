Madrid se prepara para aprovechar el impacto económico de la Fórmula 1: "Está bastante por encima del que puede tener en Australia, Gran Bretaña o Mónaco"

Un total de 467 millones de euros. Esa es la cifra hasta la que un informe elaborado por PwC eleva las previsiones iniciales de 450 millones de euros de impacto económico del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre. Los preparativos y la propia celebración de la carrera, aventuran los autores del estudio, favorecerán la creación de 8.850 empleos y permitirán recaudar 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales. La suma de esos 467 millones de euros supone el 5,7% del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la región en el año 2023.

La cifra es significativa en comparación con el impacto económico que la Fórmula 1 deja en otras ciudades por las que pasa. Como señala Jordi Esteve, socio responsable de Economics de PwC, cuando se comparan informes con metodologías parecidas en otras ciudades se observan disparidades importantes. "El gran premio de Las Vegas, por citar uno, tiene un impacto económico estimado bastante importante, vinculado al gasto en casinos o al lujo extremo. Pero por ejemplo, Madrid está bastante por encima del impacto que puede tener en Australia, Gran Bretaña o incluso en Mónaco, donde también hay un impacto muy vinculado al sector de ultralujo, pero que por su especificidad geográfica, es más pequeño y hay menos gente, tiene menos visitantes".

El estudio se ha realizado considerando dos vías de impacto distintas. Por un lado, los gastos relativos a la propia organización del evento, que genera una actividad económica vinculada a la contratación de servicios industriales, ingenieriles, de construcción y otro tipo. Y por otro, el impacto que viene de los visitantes, con efectos más visibles en actividades como la hostelería o el comercio. No se han incorporado los gastos de desarrollo de la infraestructura propiamente dicha, de construcción del circuito, para evitar un efecto escalón, que este año salga un impacto desmedido no comparable con otros años. "Es una estimación basada en los gastos de organización razonablemente estables", puntualiza Esteve.

De esa forma, se ha determinado que entre los sectores más beneficiados estarán el comercio (18 millones de euros), información y comunicaciones (19 millones de euros), transporte (22 millones de euros), y actividades profesionales (33 millones de euros). Los tres segmentos en que el impacto será mayor serán la construcción (50 millones de euros), la hostelería (59 millones de euros) y la industria manufacturera (72 millones de euros).

Particularmente vinculado a la llegada de visitantes está el impacto en el sector de la hostelería. Dese Ifema se ha informado de la venta de 120.000 entradas de grada y el llamado 'hospitality', la zona VIP. De ellos, en torno a 80.000 llegarán de fuera de Madrid, entre los cuales hasta 45.000 provendrán del extranjero. Según datos de la plataforma Amadeus, el número de reservas de vuelos a Madrid para el mes de septiembre había aumentado a 14 de agosto un 5% respecto al año pasado, algo que se achaca también a la serie de 12 conciertos que la cantante colombiana Shakira ofrecerá en la capital entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre. Específicamente entre el 9 y el 13 de septiembre, fechas más vinculadas al Gran Premio de España, se observa un incremento de reservas del 46% desde Reino Unido, del 45% desde Corea del Sur, del 32% desde Francia y del 31% desde Uruguay en relación con las mismas fechas de 2025.

"Se prevé un visitante con una elevada propensión a consumir alojamiento, gastronomía, ocio, comercio y experiencias durante su estancia", detalla José Antonio Aparicio, presidente de la patronal Hostelería Madrid. "Hay además un segmento premium y de hospitality muy significativo en la Fórmula 1, pero sería un error pensar que el beneficio se limitará a la alta cocina o a los establecimientos de lujo. Esperamos un impacto transversal: desde hoteles, restaurantes gastronómicos y establecimientos de ticket medio-alto hasta bares, restauración informal, cafeterías y ocio nocturno".

Para los hosteleros madrileños el éxito en relación con el gran premio será lograr que el visitante no viva únicamente el recinto, sino que extienda su experiencia más allá del circuito. En ese sentido se confía en que el efecto no se quede únicamente en Madring y en la zona de Valdebebas. Se prevé un primer anillo de impacto en el entorno de IFEMA, Valdebebas, Barajas y las zonas próximas al aeropuerto, por una cuestión de proximidad. Solo la propia organización necesita alrededor de 5.000 habitaciones hoteleras para personal vinculado al evento.

"A partir de ahí esperamos un segundo efecto sobre las principales zonas turísticas, gastronómicas y de ocio de la capital", añade Aparicio. "Un visitante internacional que permanece varios días no restringe su consumo al entorno del circuito: se desplaza al centro, visita la ciudad, cena y participa de su oferta de ocio". De hecho, se confía en que el impacto pueda trascender incluso más allá de la capital. La Comunidad de Madrid prevé más de 300.000 pernoctaciones y una ocupación hotelera próxima al 100%, una presión de demanda que puede beneficiar también a territorios próximos. "Por eso hablamos de un efecto concéntrico: muy intenso alrededor del circuito, pero con capacidad para extenderse al conjunto del destino Madrid", tercia el presidente de Hostelería Madrid.

Fuente: El Periódico de España