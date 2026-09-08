Mercados financieros
El petróleo se dispara un 60% este año y enfila los 100 dólares ante la escalada en Oriente Próximo
Los ataques a las infraestructuras energéticas en Arabia Saudí impulsan el precio del crudo, mientras Goldman Sachs advierte que el barril podría superar los 120 dólares 2027
Cuando el petróleo estornuda, la Bolsa se resfría. Septiembre, un mes tradicionalmente asociado con malos augurios para los mercados financieros, ha empezado con mal pie. El barril de Brent, la referencia petrolera del Viejo Continente, ha retomado la senda alcista en las últimas sesiones y vuelve a acercarse este martes a niveles de alerta. El crudo europeo repunta cerca de un 2% este martes y roza los 100 dólares por barril después de que varios ataques hutíes sobre instalaciones energéticas en Arabia Saudí obligaran a paralizar las operaciones.
La referencia europea del llamado ‘oro negro’ se encuentra a apenas un dólar de alcanzar el terreno de triple dígito, una noticia que ha vuelto a teñir de rojo a los principales parqués del continente. El índice madrileño se ha contagiado de este tono de cautela y ha vuelto a desprenderse de los 20.000 puntos este martes. En lo que va de mes, el Ibex 35 ha cedido un 0,42% y no logra superar los máximos históricos que tocó a mediados de agosto, a medida que los operadores ponen el foco en la escalada de los precios y la prolongación de la guerra en Irán.
Al parón en el estrecho de Ormuz se suman las renovadas tensiones en el mar Rojo, mientras los hutíes de Yemen —afines a Irán— vuelven a amenazar con cerrar el estrecho de Bab-el-Mandeb, otra arteria clave para el mercado energético global. El repunte de tensiones en la región ha vuelto a llevar a firmas de análisis como Goldman Sachs a revisar al alza sus escenarios para 2027. Los estrategas del banco de inversión no descartan que el petróleo podría rebasar la cota de los 120 dólares por barril en 2027, bajo su escenario más pesimista.
"Los mercados están descontando cada vez más la posibilidad de un conflicto prolongado en Oriente Próximo", ha apuntado un equipo de estrategas de Goldman Sachs liderado por Daan Struyven. "Los riesgos para nuestra previsión de precios siguen inclinándose significamente al alza".
Los ataques contra las instalaciones en la refinería de Jazán son especialmente preocupantes para los operadores, ya que Arabia Saudí es el mayor productor dentro de la Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP).
“Las subidas del petróleo están empezando a despertar a los inversores de la complacencia de los últimos meses”, explican desde el bróker XTB. “El debate se desplaza desde la posibilidad de nuevas subidas de tipos hacia su magnitud y duración, justo cuando las bolsas pierden el apoyo inmediato de la temporada de resultados”, agregan. Según los estrategas de la firma, esta semana podría ser decisiva para entender si se trata de un repunte puntual o de un punto de inflexión en los mercados energéticos.
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Fuente: El Periódico
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