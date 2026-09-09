La administración Trump critica la alianza de Ford y Geely en Almussafes (Valencia)

El secretario de Estado de Transportes de EE UU, Sean P. Duffy, ha asegurado en una carta que la alianza entre Ford y Geely en Almussafes es una cuestión de "preocupación" en materia de "seguridad nacional". En una misiva destinada al consejero delegado de Ford, Jim Farley, Duffy censura la "continua dependencia" del fabricante de tecnología y capital chinos, señalando de forma expresa la alianza de Ford con Geely en su planta de valència.

El escrito, fechado el 3 de septiembre y hecho público el martes, es una de las reprimendas más directas de la Administración Trump a una gran corporación del motor por sus vínculos con Pekín, y sitúa a la factoría valenciana en el centro de la disputa comercial entre Washington y China.

Duffy sostiene que la empresa conjunta que Ford y Geely constituyeron en julio para reflotar la fábrica valenciana "ayuda a adversarios estratégicos a afianzar una posición clave en los mercados occidentales". El secretario censura también el uso por Ford de tecnología de la china CATL, líder mundial en baterías, en su planta de Marshall (Michigan) -CATL figura en la lista de compañías vetadas por el Departamento de Guerra-, así como las conversaciones con BYD para componentes híbridos y el aplazamiento hasta 2030 del traslado a EE UU del Lincoln Nautilus, hoy fabricado en China.

Aunque el secretario de Estado dice "reconocer las intensas presiones competitivas del mercado global, las recientes decisiones estratégicas de la compañía dibujan un panorama preocupante: el de una marca estadounidense emblemática que está entrelazando activamente su futuro con empresas chinas respaldadas por el Estado".

"Cuando una empresa decide profundizar deliberadamente sus dependencias operativas de competidores estratégicos, deja de actuar como el socio fiable que exigen el público estadounidense y este departamento", advierte Duffy, que no anuncia ninguna medida concreta, pero insta a Farley a "reflexionar" y priorizar cadenas de suministro aliadas.

"Ford -continúa Duffy en su carta- debe demostrar un nivel de responsabilidad corporativa que dé prioridad a la resiliencia a largo plazo y a la soberanía tecnológica del ecosistema automovilístico estadounidense frente a acuerdos de corto plazo o alianzas extranjeras cuestionables".

La salvación de la planta valenciana

La planta valenciana, que en la última década ha reducido su plantilla hasta los algo más de 4.000 trabajadores actuales y depende en exclusiva del Ford Kuga, firmó el 23 de julio el acuerdo con Geely que le devuelve el horizonte.

La sociedad conjunta, controlada al 66 % por Ford y con un 34 % del fabricante chino -dueño también de Volvo, Polestar o Lynk & Co-, aprovechará la nave Body 3, de 80.000 metros cuadrados y sin carga de trabajo, para fabricar hasta cinco modelos: el actual Kuga, el nuevo Bronco adaptado al mercado europeo, un nuevo 'crossover' de Ford que será multienergía y dos eléctricos puros de la marca Geely.

A falta de aprobaciones regulatorias, la sociedad debería echar a andar en el primer semestre de 2027, con los primeros vehículos en 2028.

Intento de "acaparar titulares"

Según recoge la prensa estadounidense, Ford respondió a la carta, que califica de maniobra para "acaparar titulares a costa de una empresa que ha hecho más por la industria manufacturera estadounidense que prácticamente cualquier otra en la historia del país".

Noticias relacionadas

Desde Ford criticaron también que "si el secretario Duffy se hubiera puesto en contacto con nosotros antes de enviar su carta a la prensa, habríamos estado encantados de compartir más detalles sobre el compromiso de Ford con Estados Unidos".