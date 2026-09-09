En busca de una mayor cohesión

"Todos tenemos que trabajar a la una. Es lo que hace falta en esta ciudad. Tener un enfoque mucho más abierto". Miguel Vicente es el decano de los presidentes de las asociaciones/instituciones de la sociedad civil barcelonesa. Lleva 13 años en el cargo desde la fundación de la que hoy es Tech Barcelona que, al mismo tiempo, es la asociación de más reciente creación. "Los primeros años se trataba de que creciera el bebé. Ya lo hemos logrado", explica Vicente (Vinaròs, 1972). Tech ya engloba a 1.800 start ups y tiene a cien socios. Agrupan al ecosistema tecnológico, que ha ido migrando desde la apuesta por empresas dedicadas al comercio electrónico a la inteligencia artificial. Vicente -fondo de inversión Antai- está detrás de entre otras, Wallapop, Glovo y Lets’s Bonus.

En el otro extremo, con dos meses y medio en el cargo, está el nuevo presidente de Barcelona Global (BG): Josep Lluís Sanfeliu, cofundador de la gestora de inversiones en ciencias de la vida Asabys. La presidencia de BG dura dos años y desde su fundación en 2011 han pasado por ella algunos de los apellidos más relevantes de la empresa catalana. Antes de Sanfeliu, la presidió Ramon Agenjo (Damm). "Estamos en un momento importante para la cohesión de todas las entidades. Los liderazgos compartidos nos ayudan mucho", señala Sanfeliu. No solo existe colaboración profesional entre Tech -Sanfeliu es vocal- y BG. Es en esta asociación donde confluyen más personas procedentes del resto de asociaciones económicas. El propio Vicente es miembro del comité ejecutivo de Foment del Treball, presidido desde hace casi ocho años por el expolítico de CiU y vicepresidente de Conservas Dani Josep Sánchez Llibre.

La tela de araña que representa este informal G-12 permite que haya ocho personas que repitan puestos en el consejo o la junta directiva en tres de ellas. Algunos, por derivación de su propio cargo institucional, como el de Josep Santacreu, que preside la Cambra de Barcelona y es vicepresidente de la Fira y de Turisme de Barcelona. Santacreu realizó su carrera en la aseguradora DKV, donde fue consejero delegado. Jordi Clos, familia propietaria de Derby Hoteles, es presidente de Turisme y del Gremi d’Hotels, y miembro de Foment y Cambra. Pimec, rival de Foment (que incluye Cecot) representando a las empresas medianas y pequeñas, tiene a dos miembros de su junta, Martina Font (Font Packaging) y Emili Rousaud (Factor Energía) en Cambra y Fira. Mar Alarcón (Social Car) está en Foment, Tech y Fira; Miquel Martí (de la familia propietaria de Moventia) está en Cambra, Turisme y Fira; Juan Ignacio Marull (PwC) en Foment, Cambra y Ecuestre y Ernest Quingles (Axia) en Foment, Tech y Global. Quingles destaca también el papel de BG y Tech en "atraer inversiones y talento, colaborando con agencias públicas, distinto a otras instituciones cuyo papel es el lobi." La tela toca todos los puntos. Pau Relat (Fira), Josep Mateu (RACC) y Miquel Martí son patronos de honor como expresidentes de la asociación empresarial, antiguamente cercana a CiU, FemCat, presidida hoy por Tatxo Benet, donde los mandatos duran también dos años.

Junto a Sánchez Llibre, Enrique Lacalle (PP) es el otro expolítico al frente de una asociación que engloba a distintas personas del mundo empresarial barcelonés en su junta. El Círculo Ecuestre sigue intentando modernizarse mientras el Cercle d’Economia, al frente del cual está la economista Teresa Garcia-Milà, es otra de las instituciones con mandatos limitados: tres años. Son vicepresidentes del Cercle y candidatos a suceder a Garcia-Milà Carmina Ganyet (vicepresidenta de BG y directora general corporativa de Inmobiliaria Colonial), Jordi Gual (profesor de economía de Iese y ex presidente de Caixabank) y el hotelero Pau Guardans, que también presidió BG. La tesorera del Cercle es Clara Campàs, miembro de BG y socia de Sanfeliu.

Mejorar la vida en Barcelona -desde ofrecer soluciones a la crisis de la vivienda y al transporte, aliados con el RACC-, fomentar las inversiones tecnológicas en IA y la atracción de talento internacional y apostar por el desarrollo de Barcelona como experiencia presencial en todos los ámbitos del entretenimiento y la cultura es uno de los objetivos de Sanfeliu, que quiere que las otras instituciones se unan a estos desafíos. Aprovechar las sinergias con Fira, polo de atracción en todos los ámbitos, y el mundo empresarial es considerado clave para repensar la ciudad y Catalunya.

¿Romper las capillitas y que alguna institución se deje de mirar demasiado el ombligo es fácil? No en algunos ámbitos, como las políticas turísticas, con sensibilidades distintas. También lo es en las ansias de algunas organizaciones en querer quedar bien con todo el mundo. "Falta mojarse más", señalan algunos de los miembros de estas sociedades, que exponen cómo las ganas de ser políticamente correcto y no quedar mal con nadie puede acabar perjudicando el desafío común.