Compras mejor planificadas y neveras más ordenadas: el desperdicio de alimentos se reduce un 20% en cinco años

Una lista de la compra bien meditada, una nevera y una despensa mejor organizadas y, sobre todo, una mayor concienciación de los consumidores han permitido evitar que uno de cada cinco de los alimentos que en 2020 habían acabado en la basura de los hogares españoles, un 19,2% para ser exactos, dejaran de perderse en 2025. El dato, facilitado este jueves por el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, que ha presentado los datos sobre el desperdicio alimentario en España correspondientes al año pasado, un ejercicio en el que si bien crecieron las pérdidas de alimentos y bebidas en un 0,4% respecto a 2024, el derroche per cápita se redujo en un 0,3%, ha indicado Planas.

En total, los españoles desperdiciaron 1.129,9 millones de kilos o litros de comida y bebida, lo que implica que tiraron a la basura el equivalente a 113.000 camiones de 10 toneladas, unos 27.000 camiones menos que en 2020 (269,18 millones de kilos o litros). Y aunque las cifras son aún grandes, el ministro ha querido destacar la tendencia al descenso, que es importante, pese a ser mejorable todavía entre las personas más jóvenes.

En 2025 se desperdiciaron 24,3 kilos o litros por persona y año, mientras que la media semanal se situó en 21,73 millones de kilos o litros. Así, de cada 100 kilos o litros comprados en 2025, se tiraron a la basura 3,7, prácticamente la misma tasa que en 2024. El 97,5% del desperdicio de alimentos y bebidas fue doméstico, con frutas y verduras frescas como el producto más despilfarrado.

Con todo, ha indicado Planas, la tasa de alimentos que han ido directamente a la basura desde la nevera, es decir sin llegar a ser utilizados, "ha bajado un 15,5% desde 2020, un indicador de que las compras son cada vez más mesuradas y planificadas". En cambio las sobras de guisos o platos preparados, ha afirmado el ministro, se han incrementado en un 5,2%.

Desperdicios alimentarios / EPI

Alimentos frescos a la cabeza

Las frutas y verduras representan el 46% del desperdicio de productos tal cual se han comprado en el hogar en 2025, seguidas de lácteos (13,4%), bebidas (6,2%), pan fresco (4,9%), carnes (3,8%), sopas, cremas y caldos (3%), embutidos (2,7%) y pescados (2,3%), entre otros. Entre las elaboraciones que acaban sin ser consumidas, el 31,3% son platos a base de legumbres, ensaladas o verduras; el 13,5%, guisos de carne; y el 11,8%, sopas, cremas y purés.

Fuera del hogar, mientras tanto, la reducción del desperdicio ha sido del 20,4% respecto a 2020, con 28,12 millones de kilos o litros en 2025, una cifra parecida a la de 2024. En los bares y restaurantes, el 52,6% del desperdicio han sido alimentos, sobre todo hortalizas y verduras (24,6%) y carne fresca (15,5%).

El informe sostiene que hay una "mayor concienciación" ante el desperdicio alimentario fuera de casa, que ha ido reduciéndose hasta situarse en 0,78 kilos o litros por persona en 2025, "entre otras razones, porque la ley ha puesto a disposición de los clientes la posibilidad de llevarse las sobras a casa", ha indicado el titular de Agricultura, que ha añadido, en este sentido, que "el precio de comer fuera" es también un condicionante.

Noticias relacionadas

Y pese a que, en líneas generales, la situación va mejorando, aún se constata un mayor desperdicio fuera entre los jóvenes: los menores de 25 años desechan más bebidas y los que tienen entre 25 y 34 años tiran más comida. Planas ha situado la lucha contra el derroche dentro de la Estrategia Nacional de Alimentación y ha resaltado que España es el país de la Unión Europea con menor desperdicio, en parte gracias a las campañas "sistemáticas".