La DGT da luz verde a WeRide, Uber y Avomo para que haya vehículos autónomos en Madrid a finales de año

El negocio de los taxis autónomos empieza a andar en España. Uber ha recibido junto a sus socios WeRide y AVOMO, en colaboración con la Comunidad de Madrid, la primera autorización nacional en España de circulación para vehículos autónomos por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT). "Esta autorización marca un hito regulatorio importante hacia el lanzamiento del primer servicio comercial de vehículos autónomos de España", ha destacado el gigante de la movilidad a través de un comunicado.

Tras este hito, Uber espera que el despliegue de taxis autónomos en España comience "a finales de 2026, tras la finalización de los preparativos de despliegue y el logro de los hitos operativos y regulatorios necesarios", empezando por Madrid. La compañía define el mercado español como "uno de los más grandes de Europa".

Este lanzamiento marca el inicio de la entrada conjunta de WeRide y Uber en el mercado español y representa la cuarta de las 15 ciudades que forman parte de la alianza estratégica WeRide-Uber, con otras 11 previstas para 2030. En el marco de esta alianza global, WeRide y Uber planean desplegar "decenas de miles" de vehículos autónomos en vías públicas.

El permiso autoriza a WeRide, Uber y Avomo a iniciar las actividades de preparación para el despliegue, como la elaboración de mapas, la validación de rutas y las pruebas de operatividad, sentando así las bases para futuros servicios comerciales de transporte autónomo de pasajeros en el marco de la DGT ES-AV.

La fase inicial contempla el despliegue de veinte vehículos equipados con la última tecnología de conducción autónoma de WeRide, que operarán bajo la supervisión de un especialista a bordo en diversas zonas de alta demanda dentro de la Comunidad de Madrid.

Al ser la primera homologación nacional del vehículo autónomo GXR de WeRide en la Unión Europea (UE), este permiso establece un referente normativo para la certificación y comercialización de vehículos en toda la región.

La región de Madrid es "una puerta de entrada clave para nuestra expansión europea y, junto con socios como Uber y Avomo, estamos un paso más cerca de llevar la movilidad autónoma a España antes de finales de 2026", ha señalado la directora financiera y responsable de la división internacional de WeRide, Jennifer Li.

Este servicio representa el primer despliegue planificado de vehículos autónomos por Uber y WeRide en Europa y "se sustenta en el favorable enfoque regulatorio de España hacia la movilidad autónoma, en el marco de la DGT ES-AV", según el comunicado.

Noticias relacionadas

Se espera que siente una base importante para el futuro despliegue de servicios de transporte autónomo en todo el país y en el mercado europeo en general, ha agregado Uber.