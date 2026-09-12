El Supremo impide a la Generalitat revelar los nombres de 3.200 grandes propietarios de viviendas

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a que la Generalitat de Cataluña haga públicos los nombres de 3.187 sociedades consideradas grandes tenedoras de vivienda en Cataluña. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación del Govern contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y concluye que, en este caso, revelar la identidad de esas compañías puede facilitar la localización de sus inmuebles y aumentar el riesgo de okupación ilegal.

El origen del conflicto está en una petición de transparencia presentada por una periodista. Solicitó conocer quiénes eran los propietarios con más de diez viviendas que, a 1 de abril de 2021, tenían inmuebles alquilados con la fianza depositada en el Institut Català del Sòl (Incasòl). Pedía el nombre del titular, si era persona física o jurídica, el número de viviendas arrendadas y el municipio. Las personas físicas debían aparecer anonimizadas, por lo que la batalla terminó reducida a las empresas.

La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) permitió inicialmente conocer la identidad de las personas jurídicas. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona recurrió ante el TSJC, que anuló esa parte de la resolución. La Generalitat acudió entonces al Supremo. Y ha perdido.

Un 'manual' en el centro del caso

La parte más llamativa de la sentencia está en las pruebas utilizadas para valorar si publicar esos nombres podía generar un problema de seguridad. Entre ellas aparece un documento bautizado como "Manual de la Ocupación" del Sindicato de Inquilinos. Según recoge el Supremo, ese manual sitúa la identificación del propietario gran tenedor como uno de los primeros pasos para localizar inmuebles susceptibles de ser ocupados.

El razonamiento judicial es sencillo: publicar el nombre de una empresa no revela automáticamente la dirección de sus pisos. Pero ese dato puede ser la primera pieza de un puzle. Cruzado con el municipio, el número de viviendas y otras fuentes públicas, puede facilitar la localización de activos concretos. El Supremo añade que averiguar quién está detrás de determinadas sociedades puede hacerse a través del Registro Mercantil o páginas web.

A ello se suma otro dato utilizado en el procedimiento: el 82% de las okupaciones producidas en Cataluña afectaban a viviendas de grandes tenedores, según la información aportada al proceso. También se tuvo en cuenta una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que encuadra la okupación ilegal en la seguridad pública.

La Generalitat defendía que el riesgo era demasiado hipotético. Las viviendas estaban alquiladas, no se facilitaban sus direcciones y para localizar un inmueble concreto habría que acudir a otras fuentes. El Supremo rechaza esa tesis. Que una vivienda esté arrendada hoy no significa que vaya a seguir estándolo mañana y el nombre de la empresa puede servir para localizar otros inmuebles de su propiedad.

Dónde pone el límite el Supremo

La sentencia no permite que cualquier Administración responda simplemente "seguridad pública" para negar una solicitud de transparencia. El Supremo insiste en que el acceso a la información es la regla general y sus límites deben aplicarse de forma estricta. Para impedir el acceso debe existir un riesgo apoyado en elementos objetivos, vinculado a la información que se pretende divulgar y razonablemente previsible.

Después hay que comparar ese riesgo con el interés público de conocer la información. Y aquí el Supremo reconoce algo relevante: saber cómo se concentra la propiedad y cómo funciona el mercado del alquiler tiene interés público, y conocer la identidad de los grandes tenedores puede aportar utilidad.

Pero, en este caso, considera que ese interés podía satisfacerse sin dar los nombres. La periodista ya había obtenido el número de grandes tenedores, si eran personas físicas o jurídicas, cuántas viviendas arrendaba cada titular anonimizado y en qué municipios estaban. Con esos datos, según la sentencia, se puede estudiar la concentración de la propiedad y su distribución territorial.

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La resolución deja además doctrina para futuras peticiones de transparencia. No hace falta que el daño se haya producido ya. Basta con que exista un riesgo futuro objetivamente acreditado y razonablemente previsible. Y declara que identificar a empresas con más de diez inmuebles puede perjudicar la seguridad pública cuando esa información facilite localizar sus propiedades y eleve de forma relevante el riesgo de ocupación ilegal. Además, la sala tercera apunta en la contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, en una resolución firmada el pasado 8 de septiembre.