Susana Alejandro (Saica): "Si no resolvemos la saturación de la red eléctrica, habrá industrias que cerrar"

Saica acaba de culminar la adquisición de Thimm. ¿Qué cambia para la compañía a partir de ahora?

En primer lugar, incorporamos a 2.500 personas al grupo, lo que supone un aumento del 20% de nuestra plantilla. En facturación consolidada, el incremento será algo menor, en torno al 10%, porque parte del papel que producimos nosotros se lo vamos a vender a sus fábricas de cartón ondulado y esa facturación interna no cuenta en el consolidado. Por empleados, es la mayor compra en la historia de Saica.

¿Por qué era ahora el momento adecuado para dar este paso?

Las oportunidades de adquisición son como los trenes: pasan por la estación cuando pasan. Pero la verdad es que era un buen momento para nosotros. En 2024, compramos unas fábricas de papel en Polonia y desde hace años tenemos presencia en Francia. Desde esas fábricas vamos a suministrar a Alemania en lugar de mandarlo a la gran exportación, con unos costes logísticos muy superiores y, probablemente, a un precio inferior. Para nosotros, las sinergias son muy relevantes. Nos integramos más aguas abajo. Hasta ahora, el 55% del papel que produce Saica iba a nuestras propias fábricas de cartón. Con la adquisición de Thimm aumentamos esa integración por encima del 65%. Es un mercado totalmente plano, mientras que la capacidad de producción de papel ha aumentado de manera muy relevante. Por eso, esto nos da una ventaja competitiva.

¿Hay margen para seguir creciendo con otras nuevas adquisiciones?

En los últimos 18 meses, Saica ha incorporado a 4.000 trabajadores, sumando los 2.500 de Thimm y los 1.500 de las fábricas de Polonia de otro grupo alemán [Schumacher] que compramos a finales de 2024. Supone un 40% más de plantilla. Ahora tenemos que integrar a los nuevos empleados correctamente y cristalizar esas sinergias. Hay muchísimo trabajo por hacer. Nos toca centrarnos en sacar provecho de todas estas inversiones. Si aparece la operación del siglo, porque las oportunidades pasan cuando pasan, evidentemente la analizaremos. Pero, en principio, no vamos a ser muy proactivos en la búsqueda de adquisiciones.

¿Cuál es la hoja de ruta para los próximos cinco años?

Nuestro plan estratégico vigente fue aprobado después de lo más duro de la pandemia de covid, en octubre de 2020, y cada cinco años lo revisamos. Hemos lanzado la revisión a principios de este año y nuestra intención es presentarla al consejo para su aprobación a principios de 2027. No quiero hacer un adelanto, pero no creo que nuestros grandes objetivos vayan a cambiar de forma significativa: básicamente, seguridad de las personas, eficiencia, orientación al cliente y descarbonización. Habrá más de 160 personas trabajando en el plan. Me sorprendería que sacáramos un conejo de la chistera.

¿Hay algún país o mercado en el que les gustaría poner el foco?

En Europa, no. En Estados Unidos, sí estamos desarrollando un proyecto importante. Acabamos de arrancar nuestra segunda fábrica de cartón ondulado. La primera empezó a funcionar en 2021. El plan es construir allí cuatro plantas y, una vez que tengamos asegurado el suministro, integrarnos aguas arriba construyendo una papelera. Es un proyecto a medio plazo. Estados Unidos es un mercado prioritario, el gran objetivo de crecimiento para los próximos años.

Saica mantiene en Zaragoza su centro de decisión pese a su enorme dimensión internacional. ¿Hasta dónde puede crecer una empresa sin perder sus raíces en el camino?

La gran mayoría de nuestros accionistas viven en Zaragoza, con lo cual Saica es una empresa aragonesa. Pero también somos una multinacional. Cada adquisición cambia un poco a Saica porque hacemos una cierta fusión de culturas. Tenemos una cultura Saica amplia, que establece un marco de actuación, pero después hay que aterrizarla en cada país. Si vas con un corsé, no va a funcionar. Pensamos que los negocios tienen que ser gestionados por equipos locales.

¿Seguirá siendo una empresa familiar?

Mientras podamos mantener a Saica como empresa de accionariado familiar, esa es nuestra intención. No hay ningún riesgo. Precisamente, estamos revisando ahora nuestro protocolo familiar. Hemos contratado a un asesor experto en empresa familiar porque la última revisión profunda se hizo en 2006 y hubo una revisión más ligera en 2017. Nos toca volver a revisarlo.

La energía es uno de los grandes quebraderos para la industria. ¿Existe una desventaja competitiva de España frente al resto de Europa?

En el gas no. Es una materia prima cuyo precio es prácticamente el mismo en España, Francia o Alemania. En biomasa sí existe una diferencia. Hemos invertido más de 300 millones de euros en calderas de biomasa. En Francia utilizamos madera al final de su vida útil porque existe un excedente. En España no tenemos esa disponibilidad y tenemos que utilizar madera forestal y biomasa agrícola, pero su coste es tres veces superior. Y luego está la electricidad. Francia tiene determinadas ayudas estructurales para los consumidores electrointensivos que aquí no tenemos en la misma medida.

¿Cómo van a seguir descarbonizando sus fábricas?

Tenemos que continuar con la biomasa donde podamos y explorar la electrificación. Pero en las fábricas españolas donde hemos pedido un aumento de potencia -en El Burgo de Ebro y Zaragoza- para instalar una caldera eléctrica nos han dicho que no hay capacidad. La red eléctrica española está completamente saturada. Si no resolvemos el problema de saturación de la red eléctrica, muchas empresas industriales que tengan que descarbonizarse por obligación europea cerrarán la persiana.

¿Tienen que ver en esta saturación los centros de datos?

La Administración tiene que facilitar el crecimiento económico de un país, ya sea mediante inversiones en centros de datos o mediante la descarbonización de las fábricas existentes. Es una pena que se frene el crecimiento porque no tengamos una red eléctrica en condiciones.

¿Qué le pediría a las administraciones aragonesas para seguir invirtiendo aquí?

Que aceleremos la obtención de permisos. Todo el mundo conoce la situación del Inaga [Instituto Aragonés de Gestión Ambiental] y la carga de trabajo que tiene. Nuestra planta de biomasa fue declarada de interés autonómico y, aunque en estos proyectos los plazos deberían reducirse a la mitad, en nuestro caso no ocurrió. Necesitamos mucha más agilidad administrativa, es decir, que las administraciones acompañen a las empresas que invierten y que reduzcan la burocracia. Y ahora, para nosotros, es fundamental la biomasa.

Desde la visión de una empresa internacional, ¿cómo se ve Aragón desde fuera?

Tanto Aragón como Zaragoza generan mucho ruido positivo. Se está hablando mucho y hay una percepción muy positiva de su dinamismo. Hemos sumado puntos, como hizo Málaga hace años o Madrid. Hemos subido en el escalafón de manera considerable. Y se está viendo ese éxito.

14.833 empleados en 123 fábricas de 13 países

Saica nació hace 83 años en Zaragoza, donde aún mantiene su sede central, pero hace tiempo que dejó de ser una empresa que pueda explicarse únicamente desde Aragón. El mapa de la compañía se extiende ya por tres continentes y, tras culminar la adquisición del grupo alemán Thimm, su perímetro internacional alcanza los 13 países, con un total de 123 plantas productivas, unas ventas consolidadas estimadas en 4.300 millones de euros y una plantilla de unos 15.000 trabajadores.

El salto tiene una dimensión especialmente relevante en Europa Central. La operación incorpora 10 plantas de Thimm: seis en Alemania, dos en Polonia, una en la República Checa y otra en Rumanía. Con ellas, Saica Pack, la división dedicada a los embalajes de cartón ondulado, eleva de 50 a 60 el número de centros industriales.

La adquisición marca un hito en la trayectoria de la multinacional aragonesa tanto por su magnitud como por su valor estratégico. Thimm se incorpora al corazón del negocio de Saica y refuerza una estrategia de integración que busca que una parte cada vez mayor del papel fabricado por el grupo termine transformado en sus propias fábricas de cartón. La dimensión se aprecia también en la plantilla: Saica cerró 2025 con 12.333 empleados y, con la incorporación de Thimm, pasa a contar con 14.833, el 20% más. En ventas, los 3.962 millones registrados al cierre del pasado año se sitúan ahora en torno a los 4.300 millones.

La fotografía del grupo antes de la operación ya era la de una multinacional industrial de primer nivel. Saica contaba con 112 plantas en tres continentes y tenía presencia en España, Francia, Italia, Portugal, el Reino Unido, Irlanda, Turquía, Luxemburgo, Países Bajos, EEUU y Polonia. Su estructura se articula en cuatro negocios complementarios: Saica Natur gestiona residuos y materiales recuperados, Saica Paper produce papel reciclado para cartón ondulado, Saica Pack fabrica embalajes de cartón y Saica Flex está especializada en embalaje flexible. Es una cadena de valor que permite al grupo controlar diferentes fases del proceso y que explica su estrategia de crecimiento.

Por áreas de negocio, Saica Pack concentra la mayor red industrial, con 60 plantas tras sumar las 10 de Thimm. Le siguen Saica Natur, con 46 plantas; Saica Paper, con ocho fábricas, y Saica Flex, con nueve plantas y agencias comerciales. Por países, España concentra 51 centros, seguida de Francia (21), Reino Unido (19), Polonia y Portugal (7 cada uno) y Alemania (6). La red se completa con plantas en Italia, Irlanda, EEUU, Turquía, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa y Rumanía.

Saica Pack es, con diferencia, la mayor de las cuatro divisiones por volumen de negocio. Antes de sumar a Thimm, tenía 2.082 trabajadores y un negocio de 1.763 millones. Saica Natur era la división con mayor plantilla, con 7.701 empleados y 2.269 millones de facturación. Saica Paper tenía 1.567 trabajadores y 495 millones, mientras que Saica Flex sumaba 1.006 empleados y 268 millones.

La expansión internacional de la firma no es reciente. El grupo inició su presencia exterior hace más de tres décadas: en 1993 entró en Portugal, en 1998 dio el salto a Francia, en 2001 llegó a Italia y en 2006 reforzó su presencia en el Reino Unido e Irlanda. Después entró en Turquía y amplió su presencia en distintos mercados europeos. Polonia se ha convertido en uno de los escenarios más importantes de esta expansión. Saica entró aquí en 2022 y en 2024 adquirió el grupo Schumacher, con dos fábricas de papel y dos de cartón. Thimm añade otras dos instalaciones polacas y refuerza aún más la posición de la compañía en Europa Central.

Inversiones y adquisiciones

El grupo ha crecido combinando inversiones industriales y adquisiciones. En 2021, su plan estratégico contemplaba una inversión media de 230 millones anuales durante cinco años. Desde entonces, ha continuado ampliando capacidad, modernizando fábricas, desarrollando nuevas tecnologías y avanzando en descarbonización.

EEUU representa ahora el siguiente capítulo. Saica inició allí su actividad industrial con una primera fábrica de cartón ondulado y acaba de poner en marcha la segunda. Aspira a alcanzar hasta cuatro instalaciones de este tipo y, a más largo plazo, construir una fábrica de papel. La estrategia pasa por replicar progresivamente el modelo de integración desarrollado en Europa, con varias cartoneras alrededor de una futura papelera. Pero aunque la bandera de Saica se extiende por el mundo, el centro desde el que se toman las grandes decisiones continúa estando a orillas del Ebro.