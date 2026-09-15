Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Deportes

Telefónica pacta con DAZN la emisión de LaLiga por cerca de 1.650 millones

La compañía que preside Marc Murtra asegura la continuidad de su oferta futbolística hasta la temporada 2031/2032 mediante un acuerdo no exclusivo con DAZN

Los jugadores del FC Barcelona (i-d) Fermín López, Gavi y Dani Olmo celebran el segundo gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Camp Nou, en Barcelona.

Los jugadores del FC Barcelona (i-d) Fermín López, Gavi y Dani Olmo celebran el segundo gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. / Siu Wu / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Telefónica renueva su apuesta por el fútbol tras cerrar un acuerdo con DAZN para la distribución del paquete de LaLiga por cinco temporadas, con un valor medio conjunto de 1.650 millones de euros, según ha informado la operadora este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El paquete incluye cinco partidos por jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, en las 38 jornadas, para su explotación en el mercado residencial, en la modalidad de pago en España.

El acuerdo no exclusivo será vigente para cinco temporadas, de la 2027/2028 hasta la 2031/2032, por un valor medio de 330 millones de euros respectivamente.

Noticias relacionadas y más

Con este acuerdo, y la firma del contrato con LaLiga el pasado mes de junio, Telefónica podrá continuar ofreciendo el 100% de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División a sus clientes, junto con la UEFA Champions League, para la cual Telefónica tiene los derechos hasta 2031.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Boda aristocrática en Cáceres: 'sí quiero' en San Mateo y celebración en Las Seguras
  2. Muere a los 91 años Alfredo Durán, músico y secretario de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres
  3. Once medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Tornavacas
  4. La Guardia Civil intercepta a un conductor que circulaba a 242 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia
  5. Provecaex se despide de sus supermercados de Cáceres: este miércoles, 16, su último día y Carrefour abre el 23
  6. Muere un joven de 19 años apuñalado en Palma
  7. El Cristo Negro recupera símbolos del pasado en una noche extraordinaria en Cáceres
  8. El TSJEx confirma 1.500 euros de indemnización para 29 limpiadoras de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros

PSP vuelve a ponerse de moda gracias a una aplicación que la convierte en un Walkman

PSP vuelve a ponerse de moda gracias a una aplicación que la convierte en un Walkman

China crea una clínica oftalmológica gestionada por inteligencia artificial

China crea una clínica oftalmológica gestionada por inteligencia artificial

El Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar incorpora un nuevo camión para reforzar los servicios municipales

El Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar incorpora un nuevo camión para reforzar los servicios municipales

Administrar el silencio

Administrar el silencio

PSOE Plasencia alerta del riesgo de derrumbe en la Casa de los Serrano 43 días después del incendio

PSOE Plasencia alerta del riesgo de derrumbe en la Casa de los Serrano 43 días después del incendio

Prisión para dos enfermeras por entrar en el historial médico de una compañera del Universitario de Badajoz

Prisión para dos enfermeras por entrar en el historial médico de una compañera del Universitario de Badajoz

Bélgica hunde en el mar del Norte 23 bloques de hormigón de 22.000 toneladas: así será la primera isla energética del mundo

Bélgica hunde en el mar del Norte 23 bloques de hormigón de 22.000 toneladas: así será la primera isla energética del mundo

El empleo juvenil mejora en Extremadura: más de 62.000 afiliados y 2.500 parados menos

El empleo juvenil mejora en Extremadura: más de 62.000 afiliados y 2.500 parados menos
Tracking Pixel Contents