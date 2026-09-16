El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

Los mercados financieros buscan poner freno a las caídas este miércoles, a unas horas de la decisión de la Reserva Federal. La subida de la inflación y los elevados precios del petróleo –que acumula una revalorización superior al 70% en el año— han llevado el mercado a descontar un alza de tipos por parte de la institución que dirige Kevin Warsh. El Ibex 35 pone fin a dos sesiones en rojo esta semana y amanece con un alza del 0,62%.

El barril de Brent, de referencia en el Viejo Continente, ha enfriado su senda alcista y amanece este miércoles con una caída del 0,50%. El barril se sitúa por encima de los 108 dólares y el West Texas Intermediate (WTI), sobre los 104 dólares, con una caída más acusada, del 1%.

La posibilidad de una subida de tipos también ha impulsado los rendimientos de la deuda pública en varios rincones del mundo. El bono a 10 años estadounidense se ha situado en el 5% por primera vez desde 2007 en las últimas jornadas.

El resto de Europa también ha amanecido en verde. El parqué de Milán lidera las subidas con un alza del 0,53%, seguido del paneuropeo Euro Stoxx 50 (+0,47%) y Londres (+0,35%).

Además de la Fed, el mercado también mira hacia las decisiones monetarias del Banco de Japón y Banco de Inglaterra.

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El valor más alcista en el primer tramo de la sesión es Amadeus, con un alza del 2,33%, por encima de Repsol (+1,00%), Sacyr (+0,92%) y Bankinter (+0,90%). Los valores más perjudicados son Aena (-0,79%), Cellnex (-0,55%) y Telefónica (-0,46%).