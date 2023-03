La presencia de la mujer en las altas esferas de las cotizadas aún se resiste, pero aún más en el mercado continuo. Actualmente, hay 227 mujeres repartidas por los consejos de administración de las 84 empresas que componen el mercado continuo y la media se mantiene en dos mujeres por cada una de ellas. En 2022, la presencia femenina ha crecido hasta el 29,48%, una cifra muy inferior respecto al 37,47% del Ibex 35. Es el tercer año consecutivo que estas empresas no avanzan lo suficiente en términos de paridad, según se desprende del XI Informe "Mujeres en los Consejos del Ibex 35 y VI radiografía de todo el mercado continuo" elaborado en junto por Atrevia y el IESE. De todas las empresas cotizadas, aún hay seis compañías, todas ellas del mercado continuo, que carecen de mujeres en sus consejos (Berkeley Energía, Borges, Nextil, Nyesa, Pescanova SA y Urbas). "Están dejando a un lado la visión femenina, lamentaba durante la presentación del informe Nuria Chinchilla, profesora de Dirección de Personas en las Organizaciones de IESE Business School.

No todo son malas noticias. Poco a poco, las empresas cotizadas se esfuerzan por llegar a la paridad. Con una o ninguna mujer en su consejo han pasado a ser 13 en 2022 frente a las 26 del año anterior. Al mercado continuo se han incorporado 24 nuevas mujeres a sus consejos y acelera ligeramente el ritmo respecto al año anterior. Algunas empresas que han dado grandes pasos en la incorporación de la mujer en sus consejos. Por ejemplo, Audax Renovables, Deoleo y Amper solo contaban con hombres en sus consejos en 2018 y ahora las mujeres representan el 33,33% en los dos primeros casos y el 30% en el tercero.

Dentro de las empresas que superan la recomendación del Código de Buen Gobierno de la CNMV de alcanzar un 40% de mujeres en los consejos se encuentran también 14 del mercado continuo. Existen casos realmente comprometidos con la paridad de género en sus gobiernos corporativos, como Realia, que ya en 2018 contaba con 4 mujeres y 3 hombres en su consejo de administración (57,14%) y en 2022 aún se mantiene alrededor de esa cifra (50%). Otras, como Nicolás Correa, alcanzaban el 42,86% hace cuatro años y hoy día no han variado el porcentaje.

Mejoras en el Ibex

El principal selectivo español ha ganado 14 mujeres en sus consejos de administración y alcanza el 37,47% de presencia femenina. Así, se ha pasado de 290 mujeres a 272. En total, las 35 compañías del Ibex 35 acumulan un 41,79% de consejeras de las cotizadas y 18 empresas superan el 40% recomendado por el regulador. "Al no tener cuotas, esto se hace porque las empresas quieren, no porque deben", explicó Chinchilla. Si los datos continúan este ritmo, se estima que el Ibex al completo supere el 40% de mujeres en sus consejos de administración este mismo año. Dentro de las empresas más paritarias se encuentran Cellnex, Acciona Energía, Red Eléctrica y Rovi, mientras que cinco compañías, entre ellas Solaria, aún no superan el 30%.

Si bien son datos buenos, hay matices no tan positivos. Por ejemplo, las mujeres que entran en los consejos son independientes y no dominicales. Solo hay tres mujeres presidentas (Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica, Ana Botín en Santander y Marta Ortega en Inditex) frente a las siete presidentas que hay en el mercado continuo. María Dolores Dancausa es la única consejera delegada de todas las empresas cotizadas. De las 187 comisiones que hay en las compañías que cotizan en Bolsa, 88 están presididas por mujeres (47,06% frente al 37,5% en 2021), especialmente en las comisiones de sostenibilidad y nombramientos.

Pero sin duda, hay un último techo para las mujeres: "Nos parece que vamos por muy buen camino, pero ahora el gran reto estará en los comités ejecutivos", ha afirmado Asun Soriano, consejera delegada de Atrevia. En concreto, la representación femenina en los comités ejecutivos es del 16,57%. Colonial, Naturgy, Sacyr o Telefónica son algunas de las compañías que tienen más mujeres en sus consejos que en sus comités ejecutivos. Y cabe destacar que, aunque estén dentro, las mujeres desempeñan las funciones de personal, organización, comunicación y marca (35%), mientras que otro 25% realiza tareas vinculadas al área financiera.

Son cifras que han mejorado notablemente desde 2015, cuando Atrevia y el IESE comenzaron a elaborar este informe, pero el conjunto de empresas cotizadas todavía está lejos de superar la barrera del 40% recomendada por la CNMV. Al ritmo actual de progresión, la previsión es que se alcance para 2025. Sin duda, uno de los incentivos de estos años será la aprobación de la directiva eropea que fija un 40% obligatoria de mujeres en los consejos de administración de las grandes compañías para 2026, aunque las expertas rechazan imponer cuotas: "Hay que hacer crecimiento orgánico siempre y no poner cuotas", señala Chinchilla. Para ello, la manera es conceder flexibilidad para la plantilla y crear un mecanismo que visibilice los logros y la productividad de las mujeres, que en muchas ocasiones quedan ocultos frente a los de los hombres.