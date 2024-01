En un giro un tanto inesperado de los acontecimientos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado de que, tras recibir el informe exigido a Grifols (había dado un plazo de 10 días que concluye el miércoles), "está analizando" la conducta de la firma Gotham City, cuyo informe sobre posible maquillaje contable provocó una tormenta bursátil sobre la farmacéutica española, con caídas en el Ibex superiores al 40%. La CNMV, en concreto, explica que "el objeto es determinar si dicha conducta es conforme con las normas europeas sobre abuso de mercado, en particular las que abordan la difusión de información engañosa".

En su comunicación, el regulador explica que no ha detectado "ninguna información privilegiada concreta pendiente de publicación que suponga una situación de información asimétrica entre distintos inversores. por ello no ha sido necesario suspender la negociación de modo cautelar". Añade la Comisión que "no se dan las condiciones que marca el Reglamento europeo sobre ventas en corto en cuanto a limitación o prohibición de posiciones cortas para una medida de este tenor".