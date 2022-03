El culto a unos cánones de belleza inabarcables sumado a las imágenes irreales que se ven en las redes sociales son dos de los factores que afectan a la autoestima de nuestros hijos, pero sobre todo de nuestras hijas. El foco en el cuidado de la belleza y del cuerpo sigue puesto en la mujer. Algunas niñas desde pequeñas, por estos cánones imperantes, no les gustan sus cuerpos y se comparan con otras niñas, con otros cuerpos y con otras bellezas.

Compararse desde pequeña puede ser la semilla que crece durante la adolescencia y que genera inseguridades en nuestras hijas. ¿Qué podemos hacer para que nuestras hijas tengan una buena autoestima, amen sus cuerpos y no se comparen con otras chicas? Os damos algunas claves.

Alaba sus capacidades y lo que se le da bien, no su físico

Comentarios, etiquetas, estereotipos, expectativas… En una sociedad en la que no se han roto los roles de género, seguimos asociando ciertas características a los niños y a las niñas. El uso de etiquetas hacia los niños como “Qué listo eres” y hacia las niñas como “Qué guapa os ha salido” inciden en la percepción que tienen las niñas sobre ellas mismas, en la que solo son válidas por su belleza y no por sus capacidades y cualidades. De esta manera, los niños y niñas van asumiendo esas etiquetas y amoldan su forma de ser y conducta a ellas.

Por eso, debemos alabar tanto para niños como para niñas sus cualidades y sus capacidades. Debemos hacerles sentir que ellos son capaces de realizar las tareas que se proponen, que pueden tomar decisiones, etc. Asimismo, su autoestima no debe depender de la validación de su rendimiento académico, sino también con otras características de su persona. Al mostrarles admiración, tenemos que entender que nuestro orgullo no puede depender de sus éxitos. Como nos cuenta la psicóloga Patricia Ramírez no debe ser “qué orgullosa me siento de tu nota”, sino “espero que tú te sientas orgulloso de lo que estás consiguiendo”.

Fomenta su autoestima sana

La autoestima y el autoconcepto que tienen los niños y niñas de sí mismos se empieza a forjar desde que son pequeños. “La autoestima se empieza a construir a partir de los 6 años. Hasta entonces, voy sumando todo lo que los adultos hablan de mí (eres un patoso, eres tal… ese soy yo)”, cuenta la psicóloga Begoña Ibarrola. Es decir, todos los comentarios que van escuchando y recibiendo forjan el concepto que tienen de sí mismos.

Por eso, desde que nacen nuestros hijos podemos ir fomentando su autoestima. ¿Cómo? Les debemos hacer sentirse capaces, autónomos y preparados para tomar sus propias decisiones. Esto irá formando un autoconcepto de las capacidades que tienen las niñas que no solo gire en torno a lo físico.

Ibarrola resalta que “depende de cómo respondan los adultos que le rodean, un niño o niña crecerá con una sensación de confianza en sus capacidades o, por el contrario, con una sensación de impotencia, que se suele traducir en una necesidad de que los adultos le hagan todo en todo momento”.

Para poner en práctica la adquisición de un buen autoconcepto, podemos poner algunos retos a nuestras hijas para que puedan ir superándolos. “Tenemos que ayudarles a sentirse capaces de ir construyendo su propio mundo, porque ahí está la base de la autoaceptación: sentirnos dueños de nuestras decisiones y de sus consecuencias”, señala Ibarrola.

Da ejemplo

Somos los referentes de nuestras hijas. Nos ven, nos escuchan y nos imitan. Captan tanto nuestros comportamientos como nuestros comentarios. Por ese motivo, cuando hacemos comentarios sobre nuestros propios cuerpos o sobre cuerpos ajenos, nuestros hijos e hijas prestan atención y van absorbiendo aprendizajes sobre cómo juzgamos a nosotros mismos y a los demás por el físico. La maestra Carmen Guaita lo comentaba en esta ponencia: "La mirada es lo que les educa. Cada vez que una mamá, nosotras las mujeres nos ponemos delante de un espejo y decimos: he cogido dos kilos, estoy horrible, mandamos un mensaje. Y cuando nos llama una cuñada y estamos hablando con palabras amables pero poniendo con cara de desesperación, mandamos un mensaje también".

Edúcale en la mirada de lo que es real y es ficticio

El pensamiento crítico es vital para que nuestros hijos puedan diferenciar lo que es una belleza real de lo que es una belleza ficticia, sobre todo en redes sociales. Así lo explica el psicólogo Santos Solano. “Lo que más previene este tipo de problemáticas de carácter emocional es lo que llamamos actitud crítica, es decir, saber qué hay detrás de lo que yo estoy consumiendo. Lo que ocurre es que muchas veces padres y madres no tienen esa capacidad porque nadie les ha enseñado y porque también son víctimas del ideal estético”.

Educación digital sana

Las redes sociales se han convertido en una fuente de validación para muchos niños, adolescentes y adultos. Nuestra autoestima está comenzando a depender del número de likes y de comentarios que recibimos. La validación en las redes sociales puede generar un problema de dependencia que implique que una persona solo se sienta bien cuando reciba feedback positivo en estas redes. “La validación puede tener una dependencia, porque si yo aprendo a sentirme querido por una foto que saco, y ese sentirme querido me hace sentir bien siempre andaré buscando lo mismo. Andaré buscando la foto perfecta para que me sigan validando para que yo siga sintiendo que valgo la pena. Es un bucle muy peligroso”, nos comenta Ramírez.

Debemos enseñarles a hacer un uso responsable de la tecnología, permitirles abrirse las redes sociales acorde a la madurez y la edad que tengan, así como permitirles autonomía y espacio propio sin que nos entrometamos en sus redes aunque, como dice Ramírez, “sí comentarles que nos dejen seguirles, que estamos muy interesados en saber lo que cuentan, cuando cuelguen algo que no nos guste no juzgarles”.