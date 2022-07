Lucía Galán, más conocida como Lucía mi pediatra, nos cuenta en este vídeo las nueve claves que tenemos que tener muy en cuenta si estamos pasando o algún día pasamos por un divorcio, sobre todo en lo que respecta a nuestros hijos e hijas. El vídeo forma parte del curso de nuestra plataforma: “Educar en salud y bienestar a tus hijos”, impartido por Lucía Galán, en el que también tratamos otros temas como educar en la atención o educar en salud y redes sociales con responsabilidad.

Vamos con el tema que nos atañe en este artículo y que nos preocupa bastante: cómo afrontar un divorcio. Lucía nos cuenta que, según su propia experiencia, puede extraer nueve aprendizajes muy importantes:

1. Sé honesto con tus hijos, contesta a todas y cada una de sus dudas y miedos. Recuerda que podemos hablar con tus hijos de casi cualquier tema eligiendo las palabras adecuadas

2. Mis hijos son muy importantes en mi vida, pero mi felicidad y estabilidad también lo son. Esto es algo que tenemos que tener muy presente, porque a veces nos centramos tanto en ellos que no nos damos cuenta que jamás podremos darles lo mejor de nosotros, como madres y padres, desde la tristeza, la apatía, la pena o el dolor.

3. Mi maternidad es mía, de nadie más. En el caso de tener una nueva pareja, Lucía apunta: “Mi nueva pareja es eso, mi pareja. Alguien que yo elijo para disfrutar del camino juntos. Pero no es el padre de mis hijos. Mis hijos ya tienen un padre”.

4. Nunca utilices a tus hijos como arma arrojadiza. Así que, antes de entrar en estériles discusiones y ataques, para. Lucía Galán hace hincapié en algo muy importante respecto a esto: “Que cuando ellos nos recuerden, lo hagan con el convencimiento de que lo nuestro fue una separación cordial, preservando en todo momento su bienestar y armonía. No hay mayor gesto de generosidad que este”.

5. Jamás hables mal de tu ex pareja a tus hijos, tampoco en público. El respeto hacia la persona que te ha dado lo que más quieres, tus hijos, es fundamental. No nos olvidemos de esto, pues al contrario, repercutirá de manera negativa en nuestros hijos y en nuestro entorno.

6. Muy importante: date permiso para volver a sentir. Lucía nos aconseja: “Habla con tus hijos con sinceridad de la amistad, del amor y de sus diferencias a la hora de relacionarte con las personas. Sin miedo, sin ambigüedades, pero no pises el acelerador, ten paciencia, mantén esa pequeña parcela de tu vida en la intimidad”. Sin embargo, cuando llegue el momento y te sientas cómodo, tranquilo, confiado y creas que es el momento de contarles a tus hijos que tienes una nueva relación, hazlo, llamando a las cosas por su nombre, siempre.

7. No permitas, bajo ningún concepto, que tus hijos se sientan culpables. Como nos indica Lucía, “arrasamos con su autoestima, y el sentimiento de culpa los devorará”. Y si tienes que repetírselo infinidad de veces, lo haces. Porque esto es algo que suele darse en los hijos e hijas de padres divorciados, así que tengámoslo muy en cuenta y repitámoselo las veces que haga falta para que nunca se sientan culpables de lo que está pasando.

8. No te sientas culpable por haber tomado una decisión pensando en ti. Si tú no piensas en ti, si tú no te escuchas para descubrir cuáles son tus necesidades verdaderas, ¿quién lo va a hacer? No permitas que te juzguen, conecta únicamente contigo, con tus hijos, con tu familia, con el que aún es tu pareja. Y una vez tomes la decisión, adelante. ¿Con miedo? Por supuesto. Pero con la certeza de que más allá de ese salto, encontrarás una vida mucho mejor para ti y, por tanto, para todos los que te rodean. Recuerda, como nos dice Lucía: “Si yo estoy bien, ellos están bien”.

9. Y, por último, un aprendizaje que tenemos que tener SIEMPRE bien presente: tienes derecho a ser feliz, así que, vive.