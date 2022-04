Si eres padre o madre, tal vez te plantees propósitos educativos: dejar de gritar a mis hijos, poner normas que se cumplan sin recurrir a castigos, fomentar su autonomía y autoestima… Te damos las claves de los expertos para ayudarte a cumplir este tipo de propósitos y que no decaigan las ganas de ponerlos en marcha.

Cómo educar sin gritos

Es un clásico en la lista de los propósitos de padres y madres: dejar de gritar a nuestros hijos y enseñarles a ser más respetuosos. Y es que convertir el respeto en la base de toda nuestra tarea educativa es lo mejor que podemos hacer no solo para educar a nuestros hijos en valores sino además para forjar una relación positiva, de confianza, de complicidad, de amor incondicional, con nuestros hijos.

Y es que, la verdad, como nos dice María Soto, “si habláramos a nuestros amigos como hablamos a nuestros hijos, ¿cuántos amigos tendríamos?”. Da que pensar, ¿no os parece?

Sin embargo, para educar a personas respetuosas, señala Tania García, responsable de Edurespeta, “la base y el truco siempre está en tratar a los hijos como nos gusta ser tratados por cualquier persona”.

1.- Lo primero, cuidarse.

Como nos dice María Soto en nuestro taller, “necesitamos no perder de vista el autocuidado”, porque “¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos si no nos cuidamos? ¿Nos van a respetar o se van a respetar si nosotros no nos respetamos?”. Pepa Horno, experta en infancia, está muy de acuerdo: para educar de un modo positivo y respetuoso a nuestros hijos, “la primera clave , aunque pueda parecer paradójica, es el autocuidado. No se puede educar bien si no se está bien”. Bei Muñoz, autora del blog Tigriteando, también incide en esta idea: “la idea clave es cuidarnos a nosotros mismos”.

2.- Proponerse el reto de dejar de gritar

Con este noble objetivo, existe el Reto del Rinoceronte Naranja. Su creadora, Sheila McCraith, señala que no debemos limitarnos a tener un propósito, sino que tenemos que crear un plan: fijarnos un objetivo claro (por ejemplo, dejar de gritar un mes seguido), observar cuándo y por qué se desencadena el grito (por ejemplo, cuando queremos llegar pronto al cole, o cuando no conseguimos acostarlos, o cuando queremos que coman lo que hay en el plato) y pensar posibles soluciones o alternativas, como gritar fuera de la vista de tus hijos, o correr, o tomar fotos, o reír aunque no tengas ganas, dar golpes a una mesa, contar hasta 100, escribir por qué quieres gritar…

Alba Castellví, autora de Educar sin gritar, propone estas ideas para ayudarnos a no recurrir al grito fácil:

“ No repetir las órdenes más de dos o tres veces . Si lo hacemos, tenemos muchas posibilidades de acabar levantando la voz, exasperados por la frustración de no conseguir que hagan lo que deben .

. Si lo hacemos, tenemos muchas posibilidades de acabar levantando la voz, exasperados por la frustración de no conseguir que hagan lo que deben Ofrecerles la posibilidad de escoger entre varias opciones, asumiendo las consecuencias naturales que se deriven de su elección.

entre varias opciones, asumiendo las consecuencias naturales que se deriven de su elección. Respirar profundamente varias veces antes de entrar en casa cuando venimos del trabajo, para que la inercia y la sobrecarga que llevamos no afecten nuestra labor educativa..

3.- Comprometerse con una comunicación más respetuosa

Queremos que nuestros hijos no griten, hablen con respeto, respeten a los demás… Y la clave, como siempre, está en el ejemplo. “Si yo te hablo bien, tú me hablas bien”, propone Eva Bach que digamos a nuestros hijos. La pedagoga nos habla en este vídeo de las principales características que ha de tener una comunicación más respetuosa y positiva con nuestros hijos.

Claves de una comunicación positiva con nuestros hijos