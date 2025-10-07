Extremadura seleccionará a 15 mujeres para unirse a una de las comunidades de emprendimiento femenino más activas en Europa

La Junta de Extremadura se une a la Escuela de Organización Industrial para crear "The Break Extremadura", una iniciativa que cuenta con la participación financiera del Fondo Social Europeo Plus y que contará con quince emprendedoras extremeñas para unirse a una de las comunidades de iniciativas de proyectos femeninos más grandes de Europa.

Entre las actividades incluidas durante la participación del proyecto se incluyen la integración en el entorno profesional con mentorización personalizada de 100 horas y la posibilidad de una formación en diferentes áreas basadas en el negocio, liderazgo femenino e iniciativas que buscan el impacto social o modelos de crecimiento sostenible. Además, estas mujeres podrán optar a la oportunidad de formar parte de la comunidad "The Break".

Se tratará de una formación de cuatro meses que incluirá tanto sesiones telemáticas como presenciales en ambas provincias extremeñas, y que tienen como objetivo fomentar la participación activa de sus integrantes en proyectos de liderazgo femenino en la región.

El epicentro de este programa se basará en una convivencia de dos semanas de duración en una organización europea destinada a estos programas innovadores, donde las seleccionadas potenciarán sus rasgos más creativos en el ámbito emprendedor y conocerán proyectos de esta índole, especialmente con sello extremeño y liderados por mujeres.

El plazo de inscripción para todas aquellas que deseen participar permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre. Del mismo modo, puden acceder a cualquier información sobre la iniciativa a través de la web de Extremadura Empresarial. Una idea que apuesta por programas visionarios innovadores creados por mujeres extremeñas, con empresas más potentes y sostenibles en el marco de una comunidad que cuenta con más de 1000 emprendedoras de toda Europa.