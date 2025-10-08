CSIF Extremadura urge a la Junta a resolver la "grave situación laboral y económica" de los enfermeros en los centros residenciales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha registrado este miércoles un escrito en la Consejería de Salud y Servicios Sociales en el que alienta a la administración extremeña a plantear una solución rápida para solventar "la grave situación laboral y económica" que atraviesan desde hace meses el colectivo de enfermeros de los centros residenciales adscritos de la Junta de Extremadura.

Un escrito en el que el sindicato recuerda que no es la primera vez que reclaman mayor compromiso con esta ineficaz gestión. La organización ya avisó a dicha Consejería de Salud sobre esta situación en los meses de junio y julio, y reclamó una mejora en cubrir las sustituciones de verano, así como un refuerzo en los servicios de Recursos Humanos.

Alegan que, a esta situación de falta de personal, se le unía el "importante aumento de carga laboral", motivado por la subida salarial del 0,5 por ciento, la gestión del proceso de estabilización y la llegada de personal procedente de los concursos de traslado.

Además, CSIF denuncia que ya advirtió de que había trabajadores que cubrieron sustituciones de verano que en septiembre aún no habían recibido ningún ingreso salarial, situación que se mantiene a día de hoy con respecto al abono no pagado de las noches, festivos y horas extraordinarias de los trabajadores de los centros residenciales de la Junta que "incluso han tenido que posponer sus vacaciones por qué no se cubrieron la del colectivo de enfermeros en el periodo estival", señala.

"Gran malestar"

Todo ello ha generado un "gran malestar" de este colectivo, que "se han encontrado al límite de la sobrecarga laboral por la falta de personal de los centros, vacaciones denegadas por necesidades de servicio, descanso cada 12-14 días doblando los turnos", todo ello, según añade CSIF, con el "agravante de no cobrar a final de mes por su trabajo y encima no poder conciliar la vida familiar y laboral".

Por todo ello, CSIF urge a la Consejería de Salud y Servicios Sociales a que "resuelva con la máxima urgencia todos los retrasos económicos acumulados", tal y como anunció la Junta el pasado 4 de octubre sin haberlo cumplido, y a que regularice el pago de las horas extraordinarias del colectivo, para así "garantizar el derecho de todos los trabajadores a recibir, de forma puntual, sus retribuciones por el trabajo desempeñado", concluye.