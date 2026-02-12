Corte total de la A-66 entre Baños de Montemayor y Aldea Nueva del Camino por desprendimiento
La autovía A-66 se encuentra cortada al tráfico sentido Sevilla entre los kilómetros 427 y 436 debido al desprendimiento de rocas y tierras provocadas por las inclemencias meteorológicas
El Periódico Extremadura
El corte se ha producido a las 16:40 horas de esta tarde como medida preventiva para garantizar la seguridad los conductores, la vía se encuentra debidamente señalizada y se ha establecido un desvío alternativo por la carretera N-630 a la altura de Baños de Monteador (Cáceres), y reincorporación a la autovía en Aldea Nueva del Camino, (Cáceres).
En la zona afectada se encuentran trabajando los equipos de conservación en labores de limpieza y retirada de los materiales desprendidos en la calzada. También se trabaja en revisión y estabilización del terreno para evitar nuevos desprendimientos.
Se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos en esta zona y atender en todo momento la señalización provisional. Además, se aconseja consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje especialmente ante las persistencias de las condiciones meteorológicas adversas.
Por el momento no se ha informado de heridos o vehículos afectados, corte se mantendrá hasta que se garantice la seguridad total en la vía.
- Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Temor entre los vecinos de Aldea Moret en Cáceres por la seguridad del bloque de Río Vístula: 'La situación es insostenible
- La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
- Los ambulantes levantan el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia por las lluvias
- Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Inadmitido un recurso contra la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres y se levanta la suspensión de la obra