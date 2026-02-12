Corte total de la A-66 entre Baños de Montemayor y Aldea Nueva del Camino por desprendimiento

El corte se ha producido a las 16:40 horas de esta tarde como medida preventiva para garantizar la seguridad los conductores, la vía se encuentra debidamente señalizada y se ha establecido un desvío alternativo por la carretera N-630 a la altura de Baños de Monteador (Cáceres), y reincorporación a la autovía en Aldea Nueva del Camino, (Cáceres).

En la zona afectada se encuentran trabajando los equipos de conservación en labores de limpieza y retirada de los materiales desprendidos en la calzada. También se trabaja en revisión y estabilización del terreno para evitar nuevos desprendimientos.

Se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos en esta zona y atender en todo momento la señalización provisional. Además, se aconseja consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje especialmente ante las persistencias de las condiciones meteorológicas adversas.

Por el momento no se ha informado de heridos o vehículos afectados, corte se mantendrá hasta que se garantice la seguridad total en la vía.