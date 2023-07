El PSC se ha tomado a pecho ejercer de ariete contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde el cara a cara contra Pedro Sánchez. Esta vez, desde el histórico feudo de l'Hospitalet, ciudad bajo el mando de Núria Marín y gobernada ininterrumpidamente por los socialistas, la candidata de los socialistas catalanes, Meritxell Batet, ha cargado sin pelos en la lengua contra el dirigente popular a cuenta de sus palabras poniendo en duda el voto por correo: "El señor Feijóo ha traspasado tres líneas rojas en dirección 'trumpista' cuestionando el sistema democrático y poniendo en duda a los trabajadores de Correos".

A juicio de los socialistas catalanes, lo que está haciendo el PP es "redoblar su apuesta por las mentiras", motivo por el que han arengado a sus votantes para que frenen lo que han definido como una "barbaridad" que puede suponer que España "retroceda hasta los años 70 del siglo pasado". La sensación en la sala de máquinas del PSC es que el PP va a ir subiendo la inflación verbal a medida que se acerque el 23 de julio, motivo por el que se han propuesto no ahorrarse ninguna réplica. "A ver hasta donde llegamos", admiten ante el tono bronco y agrio que está tomando la contienda.

Y es que la campaña va a polémica por jornada, porque las palabras de Feijóo sobre Correos llegan tras la orden que ha dado un concejal de Vox para que se retiren revistas en catalán de la biblioteca pública de Borriana, donde la extrema derecha gobierna con el PP, y después también de que la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, se apartara de la pancarta de la institución para condenar la violencia machista por el asesinato de Antella.

Para el líder del PSC, Salvador Illa, un dirigente político tiene que garantizar el "bien común", cosa que reprocha a Feijóo que no haga mientras gobierna con la ultraderecha en municipios y comunidades y no condena con rotundidad la violencia machista. Eso, junto a la "censura" a revistas en catalán y espectáculos, demuestra, según los socialistas, que el PP no es útil para "garantizar la convivencia", ocupación que Feijóo dice que "le quita el sueño". Visiblemente enojado, el líder del PSC ha resumido todo este historial de los últimos días como "una vergüenza".

Justo en la víspera del pleno de la constitución de la Diputación de Barcelona que convertirá a la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, en presidenta de esa institución, su antecesora, la alcaldesa Marín, ha entrado también en el foco principal de la campaña del PSC cargando contra las alianzas de PP y Vox. Ha recordado desde las palabras del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne , diciendo que las mujeres "son más beligerantes porque carcen de pene", al desmarcaje que hace la ultraderecha de la condena a la violencia machista. "Son ejemplos de lo que significa entregar el alma a la extrema derecha, como hace el PP", ha espetado.