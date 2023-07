Pedro Sánchez considera que su papel en el debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo estuvo marcado por el hecho de que se "indigna" y se "rebela" contra las "mentiras" y la "manipulación" del jefe de la oposición. "Me considero un político de principios, con fuertes convicciones, y evidentemente me rebelo cuando escucho que se dice una sarta de mentiras como se se dijeron en el debate", ha dicho el presidente del Gobierno y candidato socialista ante los medios de comunicación desplegados en la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania). "Me rebelo cuando escucho blanquear a un partido machista como es el de Vox [...] o contra el uso descarnado del terrorismo, que derrotamos en 2011, porque mina la unidad en torno a las víctimas".

Asociaciones de víctimas de ETA han emitido este martes comunicados a favor y en contra del eslógan "que te vote Txapote", en referencia al exdirigente terrorista, que es usado por parte de la derecha para afear a Sánchez los acuerdos parlamentarios con Blidu y que Feijóo rechazo condenar en el cara a cara. Sánchez ha dicho desconocer las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo de este miércoles, en las que el líder popular pedía a los carteros que repartieran las papeletas sin tener en cuenta "lo que les dijeran sus jefes", y que ha sido interpretado como una referencia a los bulos que recorren las redes sociales sobre un posible plan para frenar el voto por correo. "No había escuchado la declaración del líder de la oposición, pero me han escuchado en muchas ocasiones decirles que la forma de oposición se basa en la mentira, lo vimos en el debate; en la manipulación, con este tipo de declaraciones que se hacen para socavar la confianza en las instituciones; y, finalmente, con maldades". Según Sánchez, España no se juega en las próximas elecciones simplemente "la alternancia" sino "si España continúa avanzando" o se mete "en un túnel del tiempo que no sabemos dónde nos llega". Una "montaña" de mentiras de PP Pedro Sánchez ya se mostró ayer a su llegada a la cumbre satisfecho con su actuación en el debate cara a cara de este lunes contra Alberto Núñez Feijóo. Para el presidente del Gobierno, el candidato del PP se dedicó a levantar una "montaña de mentiras" tras la cual ocultar su falta "absoluta" de proyecto para el país. Feijóo dijo, por ejemplo, que el juez había archivado la causa del espionaje con el sistema Pegasus por la falta de colaboración de Sánchez, cuando en realidad lo ha hecho por la falta de colaboración de Israel; afirmó en varias ocasiones que Podemos no había firmado el pacto contra la violencia de género y Vox sí, cuando lo cierto es que fue al revés. Sánchez dijo, por su parte, que la inflación española cuando comenzó la guerra de Ucrania era del 2%, cuando en realidad superaba el 6%. Durante buena parte del debate Sánchez cargó contra Feijóo por haber permitido la entrada de Vox en las instituciones del país (en Valencia, Murcia, Castilla y León o Extremadura). Este martes insistió en que Feijóo lleva a cabo una "inquietante táctica de abrazarse a Vox y a Santiago Abascal" lo que lleva a internarse en un "tenebroso túnel del tiempo". Y eso, opina, quedó claro en el cara a cara. Sánchez también ha afeado a Feijóo el uso "descarnado" del terrorismo de ETA. Durante el debate, el socialista pidió a Feijóo que condenara el eslogan "que te vote Txapote", en referencia al terrorista etarra, usado por miembros del Partido Popular para criticar los acuerdos parlamentarios con el partido vasco Bildu. Ante la prensa desplegada en Vilna, el presidente ha subrayado que la violencia de ETA "afortunadamente desapareció hace 11 años porque la venció la democracia española".