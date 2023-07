A medida que se acercan las elecciones generales del 23 de julio, Elías Bendodo sigue dando rienda suelta a la munición dialéctica con la que ataca -un día sí y otro también- al PSOE y a Pedro Sánchez. Tras asegurar que "el PSOE de toda la vida, el de la Transición, no se presenta a estas elecciones", el dirigente del PP y candidato por Málaga al Congreso de los Diputados hizo un llamamiento encaminado a que su partido reciba el voto "a derecha e izquierda". "Sánchez concurre con un grupo de coaliados, herederos de ETA e independentistas de Cataluña, que intentan romper España", apuntó para justificar la enésima teoría que emana de un vasto repertorio en sus discursos.

Visita a Manilva

Durante una visita a la ciudad costasoleña de Manilva, el cabeza de lista por Málaga consideró que "el Partido Popular es la línea recta, el camino más corto para conseguir el cambio político en España, sin rodeos ni curvas".

Allí, Bendodo se abonó al triunfalismo de días pasados y aseguró que "todo el mundo sabe que el próximo domingo va a ganar Feijóo". "Hay que elegir entre la línea recta, que es la distancia más corta entre dos puntos, o la carretera con curvas, cuyo camino es más complicado", expuso con una intencionada metáfora.

"Hacer un Juanma Moreno"

El dirigente popular insistió en que "Feijóo quiere hacer un Juanma Moreno, que es una mayoría amplia, suficiente, que le dé tranquilidad al conjunto de los españoles". "Esto supondría tener un gobierno del PP en solitario, que no esté sometido a minorías, que no bloqueen", resaltó Bendodo sin salirse del discurso en el que viene reincidiendo desde la semana pasada para obviar un hipotético pacto con Vox, tal y como señalan las encuestas. De hecho, esta es una hipótesis que, a día de hoy, los populares prefieren mantener soterrada para evitar un posible impacto de tal alianza en la respuesta del electorado. En cambio, el partido de Santiago Abascal no para de recordar que ha tendido la mano a Feijóo porque es "la única manera posible" de poner fin al Gobierno del socialista Pedro Sánchez y sus socios de Unidas Podemos.

Bendodo recurrió una vez más al reproche y defendió hasta la saciedad que "Sánchez ha convocado las elecciones un 23 de julio para que la gente no vote". "Parece que no conoce a los españoles, la operación salida esta vez será el 23J y va a haber atascos en la carretera de La Coruña, que es donde está la Moncloa", enfatizó el coordinador general de la madrileña calle Génova.

Bendodo no abandonó la senda de la agresividad a la que es tan asiduo y, en relación a una última encuesta del CIS que vuelve a dar vencedor al PSOE, espetó que "Tezanos ha prestado ya el último servicio al sanchismo dándole otra vez la victoria, pese a que ninguna otra encuesta lo hace". "Ese servicio lo pagan de su bolsillo todos los españoles", indicó.

Sánchez y la mentira

Una vez más, Bendodo vinculó a Pedro Sánchez al uso de la mentira: "Lleva cinco años de presidente y dijo que nunca pactaría con Podemos porque no podría dormir, pero lo hizo y puso a Pablo Iglesias de vicepresidente; dijo que no iba a indultar a los que dieron el golpe de Estado en Cataluña e indultó a los nueve condenados; que no pactaría con ETA ni con Bildu, y ha pactado la ley de memoria democrática y la ley de vivienda, que anima a la okupación ilegal". Igualmente, criticó que "Sánchez iba a tener el gobierno mas feminista y es el que más daño ha hecho a las mujeres en la historia de la democracia, con una ley del sólo sí es sí que ha bajado las penas a 1.200 condenados por agresión sexual y ha sacado de la cárcel a 120 violadores". "Ha sido un gobierno letal para España y, especialmente, para las españolas", concluyó.