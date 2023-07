Alberto Núñez Feijóo se ha ido este lunes por la mañana al Faro de Moncloa, una atracción turística recomendable en Madrid desde donde se ve toda la ciudad y, muy cerca, la sede del Gobierno español. Desde allí, a 92 metros de altura, el líder del PP ha pedido un "último esfuerzo" a los ciudadanos para lograr una "gran mayoría" el próximo domingo en las elecciones generales y poner en marcha "un cambio sin ira", sin "revanchismos".

El dirigente conservador ha dicho a los suyos y a los ciudadanos que ve "cerca" la Moncloa, pero aún no están "dentro". Para conseguirlo y no depender de Vox, ha continuado, necesita que se concentre el voto en su partido. Si lo logra, promete hacer unos "nuevos pactos de la Moncloa", como los firmados en la transición, en 1977, para acabar con la división que ve en la sociedad española y de la que exime de toda responsabilidad a su partido. Ha señalado ab como responsable de la "polarización artificial que en la España real no existe", porque ha promulgado leyes que "buscaban la división" y se ha apoyado en partidos independentistas que quieren "romper" el país.

Feijóo quiere replicar los pactos de la Moncloa porque ve ahora las mismas necesidades que en aquella época: "Deshacer trincheras" y "trazar un camino de progreso y bienestar común". Ha sugerido cinco acuerdos de Estado: institucional, del estado de bienestar, económico, para las familias y uno último territorial, para "fortalecer" las autonomías. “No existen las dos Españas que algunos han querido resucitar”, sino “una España de libertad, igualdad y fraternidad”, asegura.

El jefe de los populares empezó a hablar ya este sábado en público de la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta por sí solo, algo que no señala todavía ninguna encuesta. Sí que tienen sondeos muy optimistas los populares, que dicen que son capaces de llegar a los 168. Si lograran esa cifran podrían alcanzar los 176, que marca la mayoría absoluta, con grupos pequeños como el PNV y Coalición Canaria. Feijóo, en una charla informal con periodistas, habló directamente de los nacionalistas vascos, una formación históricamente pragmática, que ha apoyado en esta etapa democrática a Gobiernos liderados por el PSOE y también por el PP