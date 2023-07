El debate importante, el potencialmente capaz de dar un vuelco en el tablero de las elecciones generales, fue el del lunes de la semana pasada. Pedro Sánchez tenía grandes expectativas depositadas en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, pero acabó desaprovechando la oportunidad. Los socialistas reconocieron después que el presidente del Gobierno no había llevado la iniciativa ante su principal rival. Sánchez, dijeron, tuvo un mal día y hubo también fallos en la preparación de la cita, al no anticipar la actitud de Feijóo, basada en una “montaña de mentiras” que cortocircuitó cualquier propuesta. El PSOE cayó entonces en un profundo desánimo del que solo se ha repuesto en los últimos días, durante un tramo final de campaña que coincide con un nuevo debate, este miércoles a las diez de la noche en RTVE. Solo que el líder del PP no participará.

Escudándose en que el plató no contará con la presencia de ERC, Bildu y el PNV, Feijóo, que quiere evitar a toda costa que su previsiblemente necesaria alianza con la ultraderecha quede plasmada, ha preferido dejar su silla vacía. Allí estarán Sánchez, Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox), pero no el favorito para convertirse en el próximo presidente del Gobierno. Aun así, los socialistas, que continúan asegurando frente a casi todas las encuestas que el domingo habrá una mayoría progresista, creen saber cómo aprovechar esta ausencia. En un momento en el que insiste en que Feijóo y Abascal son en el fondo lo mismo, el líder del PSOE tratará al segundo como si fuese un simple apoderado del primero. “Una vez visto que la mentira es el modelo del candidato Feijóo, está claro que no soporta dos debates. Por eso no aparecerá por TVE. Le dejará la representación a su vicepresidente 'de facto', Abascal, y será él el que hable por los dos”, explican fuentes de la dirección socialista. Sánchez, continúan, apenas distinguirá entre el aspirante del PP y el de Vox. Sus críticas a Abascal también irán dirigidas a Feijóo. De hecho, dentro de este esfuerzo de unificar a ambos candidatos, el PSOE estrenó este martes, solo un día antes del debate, una nueva web. Llamada La España del PP y Vox, pretende denunciar los “retrocesos en derechos y libertades” aprobados por los dos partidos en aquellas comunidades y municipios donde han pactado. Mensaje frente al desánimo Sánchez envió este lunes un mensaje a los militantes socialistas centrado en combatir el desánimo ante las malas perspectivas. “Estáis defendiendo los logros que hemos alcanzado en estos años frente a todas las adversidades. Frente a una derecha económica, política y mediática que no ha dejado un solo día de intentar el bloqueo a cada avance, sin ningún tipo de escrúpulo. (...) El 23 de julio vamos a ganar”, señaló en el vídeo el presidente del Gobierno, que en los últimos días ha cambiado un guion de campaña muy centrado en sus obligaciones internacionales y sus apariciones en medios para incluir nuevos mítines en aquellos lugares donde los socialistas han detectado que hay escaños bailando: Huesca el lunes, San Sebastián el martes y Lugo el jueves. El #23J va a ganar el esfuerzo, va a ganar el orgullo de todo lo hecho.



¡Gracias! ¡Vamos a ganar!#VotaPSOE #Adelante#EspañaAvanza pic.twitter.com/k35qx176A4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de julio de 2023 El candidato socialista evitó nombrar a Díaz, a diferencia de lo que hace en mítines y entrevistas, donde reafirma su voluntad de reeditar una coalición como la actual. Será una idea en el que insistirá en el debate, que el PSOE ve como una oportunidad para “contrastar” modelos con la derecha. En principio, empleará un guante de seda con la aspirante de Sumar. “Nos unen muchas cosas, además de la gestión de un Gobierno que ha puesto al país a crecer y generar empleo tras dos crisis mundiales”, explican los colaboradores del presidente del Gobierno. La estrategia de Díaz Entre el PSOE y Sumar no ha habido contactos previos para diseñar de la mano el debate, coinciden ambas partes, pero el planteamiento de Díaz será similar al de Sánchez. La vicepresidenta segunda también quiere entrar al cuerpo a cuerpo con Feijóo a través de Abascal, dirigiendo sus ataques indistintamente al candidato del PP y al de Vox. Díaz, explican fuentes de Sumar, pondrá encima de la mesa algunas de las propuestas presentadas en campaña, pero se reserva la baza de lanzar nuevas medidas a dos días del cierre de campaña, tratando de emerger como "la única candidata que tiene un proyecto”. Sánchez reta a Feijóo a acudir al debate en RTVE para "aclarar" sus "mentiras" Y después está Abascal, que acude a la cita con la sensación de tener “una oportunidad” hasta ahora inexistente. En mitad de la estrategia del PP por atrapar el voto útil, el candidato de extrema derecha intentará “llenar todo el hueco” frente a Sánchez y presentarse como la “verdadera oposición”. La dirección de Vox insiste en que los medios de comunicación someten a su partido a "una constante demonización”, lo que “imposibilita” que los ciudadanos “conozcan” realmente sus puntos de vista. En realidad, es público el programa electoral de la formación, que pone en cuestión las competencias autonómicas previstas en la Constitución y apuesta por derogar la mayor parte de las leyes de la legislatura: desde la 'ley LGTBI' a la 'ley trans', la de la eutanasia o la del aborto, además de endurecer la política migratoria y recuperar Gibraltar, entre otras muchas propuestas. Tranquilidad en los populares En el PP, mientras tanto, se muestran seguros de que su decisión de plantar a RTVE y a los otros tres candidatos a la Moncloa es la correcta, informa Pilar Santos. Los conservadores consideran que se trata de un “debate de perdedores” que solo servirá para que Sánchez, Díaz y Abascal “se repartan quién queda en segunda, tercera y cuarta posición”. Feijóo anunció hace semanas que no iría a esta convocatoria y vio confirmada su decisión tras imponerse al candidato socialista en el cara a cara organizado por Atresmedia. “Le hizo más daño a Sánchez en esos 100 minutos que Abascal en cinco años -argumentan en el entorno del líder del PP-. Si él quiere desestabilizar al presidente del Gobierno, bastará con que le enseñe una foto del debate de la semana pasada”.