Siempre que se celebran unas elecciones generales son muchas las dudas que surgen entre los ciudadanos durante todo el proceso. Cómo funciona el voto por correo, qué hay que hacer si se es elegido para estar en una mesa electoral… son algunas de esas preguntas… cómo se reparten los escaños o cuál es la diferencia entre un voto blanco, un voto nulo y una abstención, son otras.

Esta última cuestión sobre la diferencia entre un voto blanco, nulo y una abstención es una de las más repetidas entre los indecisos en los días previos a la celebración de la cita electoral. Aquellos que, por el motivo que sea, no quieren votar a ningún partido en las elecciones generales, se encuentran con tres posibilidades: votar en blanco, nulo, o directamente no hacerlo (abstención), ¿cuáles son las diferencias?

En directo hace 11 min 12:27 Feijóo se reúne con su comité de dirección El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra en una "reunión informal" de su comité de dirección en la sede de Génova, para analizar qué pasos dar después de su victoria amarga en las elecciones generales de este domingo. Esta tarde, Feijóo ha convocado a la junta directiva nacional (máximo órgano entre congresos del que forman parte más de 400 altos cargos del partido de toda España) y pronunciará un discurso público. Después, los dirigentes podrán comentar, ya sin cámaras, cómo ven el futuro a corto y medio plazo del PP. hace 15 min 12:23 Un partido contra la gestión del Covid y otro que busca la autonomía de Tabarnia, entre los menos votados Los partidos que menos votos han cosechado en las elecciones generales que se celebraron este domingo 23 de julio son Coalición Centro Democrático, fundada por un ex dirigente de las Juventudes del extinto CDS; Fuerza Cívica, un partido que surgió como protesta por la gestión de la Covid-19; y Unidos por la Solidaridad Internacional, que busca la autonomía de Tabarnia. De todos ellos, Coalición Centro Democrático es el que menos ha recibido en las urnas, con apenas cien votos. Solamente se presentó en Ourense, cosechando este 0,01% de los sufragios. Se trata de un partido que se estrenó en las urnas en 2011 y con el paso de los años fue reduciendo el número de candidaturas. Le sigue con 113 votos, Fuerza Cívica, un partido fundado en 2021 en Vigo que nació como protesta por la gestión de la Covid-19 y se definen a ellos mismos como una regeneración democrática ante el fallido 15M y pretende redefinir la política española haciendo hincapié en el ciudadano y no en la virtud de la clase política. hace 42 min 11:56 El rey, a la espera de su ronda con los partidos tras el incierto resultado de las urnas Felipe VI protagonizará la ronda de consultas con los partidos para la formación de gobierno una vez celebradas las elecciones generales, marcadas por la incertidumbre tras la exigua victoria del PP y las opciones del PSOE de seguir en el poder. Al rey le corresponde proponer un candidato para que se someta a la sesión de investidura una vez completada las reuniones en el Palacio de la Zarzuela. La celebración de las entrevistas con los representantes de los partidos tendrá lugar después de que se constituyan el Congreso y el Senado el próximo 17 de agosto, aunque no tienen una fecha tasada. hace 49 min 11:49 Jordi Turull (JxCat): "No veo la investidura de Sánchez por ninguna parte ahora mismo" El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha alejado este lunes la perspectiva de un posible aval de su partido a Pedro Sánchez para que sea nuevamente investido como presidente del Gobierno: "No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo". En declaraciones a RAC1, Turull ha emplazado a ERC y al resto de fuerzas independentistas, cuyos votos son decisivos para decantar mayorías en el Congreso, a aprovechar esta oportunidad para "rehacer la unidad estratégica" y plantear juntos unas condiciones a Sánchez, que deben pasar por "amnistía y autodeterminación". "La presión debe irse hacia allá", ha dicho Turull, en alusión al PSOE, después de dejar claro que en este momento "la abstención" de JxCat en una eventual investidura de Sánchez "no es un escenario", dado que el líder de los socialistas no ha abierto la puerta hasta ahora ni a una amnistía ni a un referéndum de autodeterminación. hace 50 min 11:48 Cuca Gamarra: "O investidura con Feijóo al frente, o si no, la alternativa que plantea Sánchez es la del bloqueo" La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha alertado este lunes del "riesgo" que supone que el candidato socialista, Pedro Sánchez, "intente conformar una mayoría" para una investidura "haciendo nacer un nuevo Frankenstein dos" que lleve a España a una situación de "bloqueo institucional absoluto". Según ha avisado, en ese caso estarían en una situación de "mayor debilidad que nunca" al estar el nuevo Ejecutivo en manos de Bildu y de un "huido de la Justicia", en alusión a Carles Puigdemont. En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha advertido al candidato socialista que "a lo mejor la aritmética puede dar" pero no "la gobernabilidad no". "El escenario que ayer celebraba Pedro Sánchez es un escenario de bloqueo absoluto", ha recalcado y ha recordado que Sánchez ha sido presidente en esta legislatura con 120 escaños y el PP tiene ahora 136 escaños. "O se consigue materializar una investidura con Alberto Núñez Feijóo al frente, o si no, la alternativa que plantea Pedro Sánchez es la del bloqueo o la repetición electoral", ha manifestado la 'número dos' del Partido Popular. 00:31 Feijóo pide a Sánchez que no bloquee un gobierno del PP porque ha sido el mas votado El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que le corresponde formar gobierno porque ha sido el más votado en las elecciones y ha pedido al resto de los partidos, y expresamente al PSOE, que no "bloqueen el Gobierno de España una vez más". Feijóo ha salido al balcón instalado en la sede del PP para celebrar la victoria de su partido, insuficiente sobre el papel para una mayoría que le lleve a Moncloa, y ha pedido al resto de fuerzas políticas evitar las incertidumbres y el bloqueo, en un discurso interrumpido por gritos de simpatizantes que coreaban "Ayuso, Ayuso, Ayuso" y también "Oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa". 00:22 00:16 Sánchez: "Somos muchos más los que queremos que España avance y así seguirá siendo" El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha celebrado frente a la sede de Ferraz los buenos resultados obtenidos por su partido, con más escaños y porcentaje de votos que en 2019, pese a quedar segundo lugar tras el PP, y ha mostrado su intención de gobernar tras afirmar que el bloque del retroceso ha fracasado. "Españoles, compañeros. Somos más, muchos más los que queremos que España avance, y así seguirá siendo", ha dicho sobre el escenario improvisado en las puertas de Ferraz frente a centenares de militantes y acompañado por su mujer, Begoña; la ministra y vicesecretaria general del POE, María Jesús Montero; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. 00:03 El bloqueo podría obligar a repetir elecciones en Navidades, tres meses y medio después de una investidura fallida El mapa del Congreso resultante de las elecciones generales de este domingo apunta a un escenario de bloqueo, sin ningún candidato con visos de alcanzar la mayoría absoluta, y eso podría conllevar la repetición de los comicios, que deberían celebrarse tres meses y medio después de la primera investidura fallida, cuya fecha no está predeterminada. Conforme al calendario electoral, el nuevo Congreso se constituirá a las diez de la mañana del 17 de agosto con la elección de la persona que presida la Cámara, que será la encargada de desplazarse ese mismo día Palacio de la Zarzuela para informar al Rey. 23·07·2023 23:57 Sumar resiste aunque pierde 7 escaños y se queda como cuarta fuerza, aunque intentara repetir coalición El partido liderado por Yolanda Díaz, Sumar, ha irrumpido en sus primeras elecciones generales consiguiendo retener la mayoría del espacio de Unidas Podemos, aunque pierde 7 escaños y se mantiene como el potencial socio de Pedro Sánchez, aunque no ha logrado su objetivo de ser la tercera fuerza política en España, como anhelaba durante la campaña. Con más del 97% escrutado, los de Yolanda Díaz han conseguido casi tres millones de votos (12,29%) y tendrán 31 escaños en el Congreso, que le servirán para retener ese espacio de izquierdas. Junto al PSOE y el resto de aliados del pasado bloque de investidura, superarían en escaños a la derecha pero sin lograr mayoría absoluta. 23·07·2023 23:52 23·07·2023 23:46 El PP gana en C-LM con el 99,03% escrutado al obtener 10 diputados, mientras PSOE se queda con 8 y Vox cae a 3 El PP ha sido el ganador el ganador de las elecciones generales en Castilla-La Mancha con el 99,03% de los votos escrutados al conseguir un total de 10 diputados, mientras que el PSOE sería la segunda fuerza al quedarse con 8 escaños y Vox cae de los cinco parlamentarios que atesoraba a 3. En las últimas elecciones, el PSOE obtuvo nueve diputados, por los siete conseguidos por el Partido Popular y los cinco que alcanzó Vox. 23·07·2023 23:38 El PP no cumple las expectativas y la suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta El PP ha logrado 136 diputados en las elecciones generales de este domingo, quedándose lejos de los resultados que el grueso de las encuestas le pronosticaban, y la suma con los 33 asientos obtenidos por Vox no alcanza los 176 diputados que les permitirían gobernar con mayoría absoluta. En concreto, con el 95,99% escrutado, los de Alberto Núñez Feijóo se han hecho con el 32,79% de los votos, más de 7.696.000 sufragios, quedándose a poca distancia de los apoyos logrados por el PSOE, el 31,84% y más de 7.473.000. Vox, por su parte, se ha quedado en un 12,39% y ha obtenido más de 2.909.000 votos. 23·07·2023 23:37 Rufián destaca la capacidad negociadora independentista: "Podemos decantar la balanza" El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha reivindicado la capacidad negociadora de los partidos independentistas en las Cortes aunque ha reconocido que no son los resultados que querían: "Podemos decantar la balanza". "Cataluña o Vox. Este es el dilema", ha dicho en rueda de prensa desde el pabellón de la Estación del Norte de Barcelona, donde los republicanos siguen la noche electoral, en la que ha reiterado que pondrán precio a una eventual investidura: la defensa de los intereses Cataluña. 23·07·2023 22:58 El PSC gana en Badalona (Barcelona) y dobla los votos del PP tras la mayoría absoluta de Albiol El PSC ha ganado las elecciones generales este domingo en Badalona (Barcelona) tras conseguir 38.674 votos (40,59%) con el 96,58% escrutado, y ha doblado los votos del PP (15.773) tras la mayoría absoluta de Xavier García Albiol (PP) en las elecciones municipales de este mayo. El tercer partido más votado ha sido Sumar-En Comú Podem con 14.754 votos (15,48%), seguido de ERC con 9.299 votos (9,76%). 23·07·2023 22:54 Sánchez llega a la sede del PSOE en Ferraz para seguir el desenlace de la noche electoral El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales que se han celebrado este domingo, acaba de llegar a la sede del PSOE en la calle Ferraz, para seguir el desenlace de una noche electoral que está siendo muy ajustada. Sánchez acaba de llegar a la sede socialista desde Moncloa, 15 minutos antes de las once de la noche, procedente del Palacio de La Moncloa y con cerca del 90% del resultado escrutado, que a esta hora arroja un escenario de bloqueo. 23·07·2023 22:52 El PP gana las elecciones en Aragón y logra 7 de los 13 diputados, con el 95,76% escrutado El PP gana las elecciones en Aragón y consigue 7 de los 13 diputados que estaban en juego, lo que supone tres escaños más que en noviembre de 2019. Por su parte, el PSOE se queda con 4 diputados en vez de los 6 que tenía; VOX conserva su representante, Sumar saca un escaño y Teruel Existe pierde el suyo. Ver más

La abstención

Es simplemente no ir a votar ni, lógicamente, introducir ningún voto. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados. Sobre el significado de la abstención, en este caso es mucho más difuso, pues no se sabe por qué la persona no ha ido: si es por indiferencia, descontento con el sistema electoral, enfermedad, etcétera.

Voto nulo

El voto nulo se produce cuando se realiza con un sobre o papeleta diferente del oficial, o si dentro del sobre se incluye algún objeto, inscripción o símbolo 'de más' (por ejemplo, cuando el sobre contiene más de una papeleta de dos candidaturas --si las dos son de la misma, se considera un voto válido--), tal y como se recoge en el Artículo 96 de la Ley Electoral.

Estos votos se consideran como "voto emitido no válido" y no cuentan para realizar el reparto de escaños, por lo que no benefician ni perjudican a nadie

Voto en blanco

El voto blanco, por su parte, se da cuando dentro del sobre no hay nada o, en el caso del Senado, cuando la papeleta que se mete dentro del sobre no señala el nombre de ningún candidato a senador. Según la actual Ley Electoral, esta clase de voto se considera válido, por lo que se suma a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para hacer el reparto de escaños.

Es aquí cuando entra en juego la ley d'Hondt, el sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español. Conforme a éste, en cada circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el tres por ciento de los votos válidos emitidos, por lo que al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.