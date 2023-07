José María Aznar rearma de argumentos a Yolanda Díaz en la recta final de campaña. El expresidente del Gobierno aseguró esta semana que España debía volver a la senda de la austeridad, una afirmación que Sumar ha asumido como un nuevo eje discursivo para movilizar a su electorado frente a Alberto Núñez Feijóo. El fantasma de los recortes ha irrumpido con fuerza en los últimos días de campaña, donde la coalición afirma que la vuelta la "disciplina" económica verbalizada por el presidente de Gobierno es en realidad el plan que desde el PP se empeñan en ocultar.

Yolanda Díaz ha aprovechado las palabras del ex dirigente popular para introducirlas en su discurso, donde contrapone el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis financiera con el modelo que pretende Núñez Feijóo. "El señor Aznar habló claro. Dijo que teníamos que votar a la austeridad", defendió Díaz este viernes en un mitin en Vigo. "Hablar de austeridad es hablar de recortes en todo, en las prestaciones de desempleo, en el bienestar social, en la sanidad pública, en la educación pública", advirtió. No es la primera vez que Sumar introduce este mensaje, que está siendo una constante esta semana; Díaz ya lo hizo el jueves en la entrevista del programa 'Espejo Público' y también hubo referencias en el debate a 7 entre portavoces parlamentarios, donde Aina Vidal representó a la coalición.

Esta semana, Aznar aseguró que España necesita "volver a la disciplina, a la austeridad". "Durante todos estos años, con motivo de la pandemia y de muchas otras cosas, la única regla que ha habido en España y la única regla europea es la de que no hay ninguna regla. La regla de barra libre·, argumentaba el expresidente en un acto desde Sevilla. "Sobra el dinero, se invierte el dinero en las economías, se regala dinero... todo lo que haga falta. Ese tema se ha acabado, se tiene que terminar. Hay algunos que dicen volver a la disciplina, al rigor, significa pasar apuros. Pasar apuros van a pasar si no se vuelve a la disciplina y se vuelve al rigor".

Aviso de Bruselas

Estas afirmaciones llegaban después de que Bruselas haya reclamado al Gobierno recortar el 0,7% sobre sus previsiones presupuestarias, lo que supondría 9.700 millones de euros menos de gasto respecto a los planes que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea, que espera poder aprobar antes de final de año la vuelta de las reglas fiscales, por las que volverá a partir de 2024 el límite del 3% del PIB en déficit público.

Este mismo miércoles el Eurogrupo firmó el compromiso con una "política fiscal restrictiva" para el próximo año, donde se volverá al Pacto de Estabilidad. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, celebró este jueves la primera reunión bajo la presidencia española del consejo de ministros económicos de la UE (Ecofin), donde se pospuso este debate hasta otoño, y que en el caso de España quedará en manos del nuevo Gobierno salido de las urnas. En el próximo Ecofin previsto para septiembre en Santiago de Compostela tampoco está prevista su discusión, según reconoció la propia Calviño, al no estar claro en qué condiciones políticas estará el país en ese momento.

Calviño es precisamente la principal rival de Díaz en materia económica. La líder de Sumar se esfuerza en evidenciar que su modelo es opuesto no sólo al PP sino al del PSOE, al ser la única opción política que se muestra abiertamente disconforme con la posición de la Unión Europea de volver a las reglas fiscales, y pide mantener las políticas expansivas de gasto. La austeridad revive como un enemigo a batir en la recta final de las elecciones, y se prevé que continúe presente en los próximos días.

A la ofensiva

Pero los ataques de Díaz a Feijóo van más allá de los planteamientos económicos y entran también en terreno personal. La dirigente ha virado ligeramente su estrategia, endureciendo el tono y aumentando el nivel de agresividad, para romper con los marcos de PP y PSOE. Estos días se han intensificado los ataques al líder de la oposición, que encabeza todas las encuestas -salvo el CIS.

La vicepresidenta gallega ha recuperado la artillería pesada contra el expresidente gallego, y con alusiones a su etapa como presidente de la Xunta a cuenta de la célebre imagen donde se le puede ver navegando con un narcotraficante. Este viernes desde Vigo pidió el voto "por dignidad" contra Feijóo, que "estaba paseándose con Marcial Dorado y teniendo amistades peligrosas" mientras, defendió, "las madres y la gente estaban luchando contra la droga".

No es el único ataque a Feijóo de Yolanda Díaz, que ha recrudecido el tono de sus críticas en la recta final de la carrera hacia las urnas, después de las críticas de una parte de la izquierda por no ser suficientemente contundente: Este jueves, Díaz aseguró que el líder del PP era un "experto" en "manipulación electoral" y en "sacas de votos" en Galicia, y aseguró que ella misma había denunciado a su partido en elecciones autonómicas por ser testigo de este tipo de fraude. Una manera de tratar de desmontar al presidente del PP. Algo que, consideran en la coalición, no logró Sánchez en el único cara a cara del pasado lunes.

Todo al debate

En Sumar están centrados en preparar en el debate de este miércoles en RTVE, el único en el que participará su candidata y al que no acudirá el líder del PP. Sí estará Santiago Abascal, al que Díaz ha venido a nombrar como "vicepresidente" de Feijóo en caso de que llegue al Gobierno. En este debate podrá verse esta nueva ofensiva, más dura en las formas con el bloque de derechas y alejándose por momentos del tono amable que suele ser habitual en la candidata.

En los últimos días incluso ha llegado a dejar caer la estrategia de guante blanco que mantenía hacia el PSOE, al que esta semana ha asegurado que "quieren que las cosas sigan como están", reivindicándose como la única fuerza que busca un avance real. Esto también estará presente en el careo a tres de este miércoles, donde Díaz tratará de poner en valor sus propuestas electorales.

En la candidatura defienden que son los únicos que han puesto sobre la mesa medidas de calado como la herencia universal, la prohibición de aviones en caso de tener una alternativa ferroviaria de menos de tres horas o un cheque bebé de 200 euros por hijo hasta la mayoría de edad. La dirigente buscará dibujar a la coalición como la única de progreso frente al resto de opciones, tratando de diferenciarse también del PSOE.