Licenciado en Veterinaria en la especialidad de Medicina y Sanidad Animal por la Universidad de Extremadura (UEx), Eduardo Gutiérrez (Cáceres, 1971) es el candidato de Vox a la alcaldía cacereña. Esta tarde presenta su candidatura (a las 17.30 horas, en el Centro Cívico Raimundo Medina) en la que asegura que hay personas «muy comprometidas con el partido» después del fiasco que supuso hace cuatro años la candidatura de Teófilo Amores, que dejó sin representación municipal a Vox apenas cuatro meses después de las elecciones de 2019. En esta entrevista habla de su apoyo (con matices) a la mina de litio, los toros, la Cruz de los Caídos y el proyecto de templo budista en el Arropez.

¿Se ven en el Ayuntamiento de Cáceres?

Somos bastante optimistas con los resultados electorales. La ciudadanía nos ve cercanos, palpamos muchos apoyos; está claro que un solo concejal no vamos a sacar como en 2019.

¿Les hizo daño la deserción de Teófilo Amores?

Claramente nos ha dañado, porque hay gente que a estas alturas todavía no sigue comentando cómo nos pudimos equivocar con esa persona... No soy partidario de criticar, sino de pasar página y mirar al futuro.

En un escenario de pactos que se da casi por seguro, ¿cómo plantean esta situación?

Estamos abiertos a pactar casi seguro con una sola fuerza política [asegura Gutiérrez sin mencionar al PP]. Hay alguna otra formación que podría cuadrar con nuestro ideario, pero lo veo más difícil que se pueda unir a nosotros. Estamos abiertos a diálogos y apoyo, pero tampoco a cambio de nada.

«Con Vox habrá toros sí o sí, con ayudas públicas; y la Cruz no se toca»

Mina, toros, Buda y Cruz

¿Qué pondrían encima de la mesa en ese hipotético pacto?

El traslado o eliminación de la Cruz de los Caídos para nosotros es innegociable; la Cruz no se toca de su ubicación actual en Plaza América. La Cruz es un bien, un referente y un punto de encuentro para la ciudadanía. También apoyamos a muerte todas las costumbres y tradiciones. Y si Vox entra en el gobierno habrá toros sí o sí. El coso taurino tiene que ser un recinto multiusos; hay que darle utilidad. Y para los festejos taurinos habrá subvención por parte del ayuntamiento. Aunque hay que trabajar no solo para fiesta y jolgorio sino por las necesidades reales de los ciudadanos. Da pena pasear por algunos barrios y ver el estado de los centros vecinales, instalaciones deportivas y parques y jardines. Además, San Jorge estará en nuestro objetivo de apoyo total porque desde el ayuntamiento no se tiene demasiado interés con nuestro patrón. Financiaremos una estatua ecuestre como la de Hernán Cortés

Y en ese esquema, ¿cómo encaja el proyecto de templo budista?

Somos súper respetuosos con cualquier tipo de credo u orientación, pero si alguien quiere un proyecto budista que se gaste las perras y que busque el dinero, pero que no sea con dinero público de los extremeños.

«Si alguien quiere un proyecto budista que busque las perras y se gaste el dinero»

¿Y cuál es su posición con la mina?

Somos muy prudentes con la mina de litio, porque entendemos que proyectos de este tipo son muy necesarios para la ciudad por la creación de empleo y la generación de riqueza, pero también valoramos que la cercanía a la ciudad del yacimiento es algo delicado. Se debe garantizar durante todo el periodo de concesión la salud de los ciudadanos y tiene que haber controles exhaustivos por parte de la Administración y la empresa para garantizarlo al 100%. Hay que considerar los posibles daños colaterales y hay que garantizar la conservación del Valle de Valdeflórez, no solo a nivel superficial, sino también a nivel subsuelo para que no afecte al Calerizo.