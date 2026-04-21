Nortempo y AEDIPE Galicia lanzan la segunda convocatoria de sus premios para reconocer la innovación y el impacto en la gestión de personas

Grupo Nortempo y AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) han abierto la segunda convocatoria de los Premios Nortempo–AEDIPE Galicia, una iniciativa destinada a reconocer, visibilizar y poner en valor a organizaciones, equipos y profesionales que impulsan iniciativas relevantes, innovadoras y con impacto real en el ámbito de la gestión de personas.

Estos galardones tienen como finalidad contribuir a la mejora de los entornos de trabajo, la competitividad empresarial y el progreso social, al tiempo que promueven la difusión de modelos de gestión alineados con los valores de la función de Recursos Humanos: profesionalidad, innovación y Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

La convocatoria está dirigida a candidaturas de organizaciones, profesionales o proyectos desarrollados en Galicia, o que tengan un impacto significativo en el tejido empresarial y social de la Comunidad Autónoma.

Tres categorías para reconocer las palancas estratégicas de RR. HH.

Con el objetivo de poner en valor proyectos concretos vinculados a la gestión del talento y la evolución de la función, los premios contemplan tres categorías:

• Premio a la Trayectoria Directiva en Recursos Humanos, que reconoce una aportación relevante y sostenida a la función, valorando especialmente el liderazgo, la visión estratégica y el impacto en la cultura organizativa y el desarrollo de las personas.

• Premio a la Innovación en Recursos Humanos, destinado a iniciativas y modelos innovadores en procesos, herramientas, metodologías, organización del trabajo o uso de tecnología; se tendrá en cuenta su carácter diferencial, su replicabilidad y los resultados obtenidos.

• Premio a la Mejor Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), para organizaciones que integren la RSC en su estrategia de personas y desarrollen iniciativas con impacto positivo social, territorial o medioambiental, valorando la coherencia con la cultura corporativa y la implicación de las personas.

El jurado podrá declarar desierta cualquiera de las categorías si las candidaturas no alcanzan el nivel exigido o no se ajustan al espíritu de los premios.

Cómo presentar candidaturas

Las candidaturas pueden presentarse a través de la web específica para esta edición de los premios Nortempo AEDIPE 2026. Cada candidatura podrá presentarse a una o varias categorías, siempre que se justifique adecuadamente. Podrán ser candidatas tanto empresas privadas, públicas o entidades del tercer sector, profesionales del ámbito de la gestión de personas o equipos o proyectos impulsados desde el área de RR. HH.

Jurado y criterios de evaluación

El jurado estará compuesto por miembros actuales o pasados de la Junta Directiva de AEDIPE Galicia, profesionales de reconocido prestigio del ámbito de las relaciones laborales y la gestión de personas, representantes del ecosistema institucional, académico o empresarial y de la entidad patrocinadora, garantizando pluralidad, independencia y objetividad.

Las candidaturas se valorarán, entre otros, por su relevancia e impacto, grado de innovación, coherencia con los valores de la gestión de personas, resultados y sostenibilidad y capacidad de convertirse en referencia para otras organizaciones.

La entrega de premios se realizará en un acto público organizado por AEDIPE Galicia dentro de su programa anual de actividades, en fecha y lugar que se comunicarán próximamente.

Sobre Grupo Nortempo

Con más de 35 años de evolución constante al servicio de organizaciones empresariales en el campo de la gestión de recursos humanos, Grupo Nortempo ofrece múltiples soluciones a sus clientes, desde trabajo temporal, pasando por la selección, headhunting, formación, consultoría, outsourcing o Centro Especial de Empleo.

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