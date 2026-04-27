Nuevas ofertas de empleo en el sector comercial y financiero con incorporación en varias zonas de España

El mercado laboral mantiene su dinamismo con nuevas oportunidades en distintos sectores, especialmente en el ámbito comercial y financiero. En las últimas horas, varias empresas han activado procesos de selección en diferentes puntos del país, con vacantes dirigidas a perfiles con experiencia en ventas, gestión de clientes y asesoramiento financiero. Entre ellas, destacan posiciones para agentes financieros autónomos y comerciales con disponibilidad para viajar.

Agentes financieros autónomos para seguros e inversión en varias zonas de España

Una importante compañía del sector asegurador ha iniciado, a través de Adecco, un proceso de selección para incorporar agentes financieros autónomos en Catalunya, Levante, Baleares y Aragón. Se trata de una oportunidad orientada a profesionales con experiencia en el ámbito comercial y con capacidad para gestionar su propia cartera de clientes.

El objetivo principal del puesto es asesorar a clientes en la contratación de seguros e inversiones, adaptando las soluciones a sus necesidades financieras tanto actuales como futuras. Entre las funciones habituales se encuentra la captación de nuevos clientes, la gestión y fidelización de la cartera existente y la comercialización de productos relacionados con seguros de vida, ahorro e inversión.

Para acceder a esta posición es imprescindible contar con certificación MIFID II y disponer de una cartera de clientes previa. También se requiere estar dado de alta como autónomo o tener disponibilidad para hacerlo. La empresa busca perfiles con experiencia en ventas dentro de sectores como seguros, banca o servicios profesionales, con una clara orientación a objetivos y buenas habilidades de comunicación.

Inscripción y detalles completos en la Oferta de agente financiero/a autónomo/a en España.

Comercial con disponibilidad para viajar y cartera consolidada en ámbito nacional

Otra de las ofertas activas está dirigida a profesionales del área comercial que busquen un puesto con movilidad a nivel nacional. En este caso, el proceso de selección también se gestiona mediante Adecco, y está enfocado a incorporar un perfil que combine la gestión de clientes existentes con el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

El puesto contempla la gestión de una cartera ya consolidada, que representa aproximadamente el 80% de la actividad, junto con la apertura de nuevos puntos de venta. En el día a día, el profesional deberá realizar visitas comerciales, hacer seguimiento de pedidos, gestionar incidencias y mantener una relación continua con los clientes. Cuando no haya desplazamientos, el trabajo se desarrollará desde la oficina.

Se requiere experiencia previa en gestión comercial, capacidad para trabajar de forma autónoma y habilidades para desarrollar negocio. Aunque no es imprescindible, se valorará experiencia en sectores como alimentación, distribución o retail. Además, es necesario disponer de vehículo propio y contar con disponibilidad para viajar entre 12 y 14 semanas al año.

Consulta todos los requisitos y envía tu candidatura en la Oferta de comercial con disponibilidad para viajar en España.

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Estas oportunidades reflejan la actividad constante del mercado laboral en áreas donde el trato directo con el cliente y la capacidad comercial siguen siendo determinantes. Las empresas continúan apostando por perfiles que aporten experiencia, autonomía y capacidad de adaptación a entornos competitivos y en evolución.