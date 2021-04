El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, exploró la posibilidad de comprar la vacuna rusa Sputnik ante "la inoperancia del Gobierno".

Así, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mantuvo una reunión el 11 de febrero a petición de esa firma. Escuchó sus planteamientos ya que esta vacuna estaba prevista que se fabricase en Galicia y querían conocer la situación de vacunación a nivel nacional y autonómico, según ha adelantado 'ABC' y confirman fuentes del Ejecutivo autónomico.

Asimismo, la Consejería de Sanidad ha mantenido otras dos reuniones con otros representantes de la vacuna rusa para "explorar el mercado internacional y tener todas las posibilidades abiertas en el futuro en la lucha contra la pandemia, siempre dentro del marco nacional de vacunación".

De hecho, la idea era "facilitar un preacuerdo de compra beneficioso para todo el Sistema Nacional de Salud y en condiciones equitativas para todos los españoles". Su objetivo era "ganar tiempo de negociación" a la espera de su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento.

Sánchez le pide "lealtad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que todos los gobiernos tienen que ser "responsables, serios y leales". "Creo que cuando hablamos de vacunación y de la lucha contra la pandemia estamos hablando de algo muy serio; por tanto, creo que todos los gobiernos, ya sean los autonómicos, el Gobierno de España, todos los gobiernos en Europa, tenemos que ser responsables, serios, leales y tenemos que ser también solidarios", ha subrayado Sánchez.

A juicio del jefe del Ejecutivo, uno de los "de los principales éxitos" de la estrategia europea en la vacunación ha sido que "todos hayamos ido juntos" y se hayan centralizado las compras en manos de la Comisión Europea "en nombre de más de 400 millones de personas". Por tanto, ha insistido: "Lo único que pido es esa responsabilidad a todas las instituciones, a todas las administraciones, esa lealtad, esa solidaridad y, sin duda alguna, esa seriedad cuando estamos hablando de la vacuna".

Ha recordado que la vacuna rusa está en proceso de validación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

El presidente del Gobierno ha indicado que desde el principio de la pandemia ha seguido "la máxima de no confrontar ni polemizar" y ahora "más que nunca porque estamos en el principio del fin", y si hoy España tiene vacunas suficiente para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto ha sido porque "hemos actuado unidos".

Gabilondo: "Trata de romper el plan de vacunación"

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afeado a Ayuso que trate de "romper" la estrategia nacional y europea de vacunación. "Nosotros no estamos de acuerdo. Lo que queremos es una estrategia nacional y una estrategia europea, un principio de solidaridad de país", ha insistido el candidato socialista durante una visita a la localidad de Móstoles, donde ha insistido en que hay que mantenerse "en el marco de vacunación europea".

Gabilondo ha asegurado que el primer ministro eslovaco "hizo algo similar" y hubo incluso "quien pidió su dimisión", por lo que entienden que la presidenta regional "no puede hacer eso", ya que "eso no es hacer las cosas en serio". "La presidenta debe saber que está trabajando dentro de un marco estructurado, de un país, de una Europa y no puede tomar esas medidas. Luego habla de ciertos discursos de 'comunismo o libertad' y a la hora de la verdad, por su cuenta busca un acuerdo para unas vacunas sputnik, cuando tiene aquí vacunas", ha reiterado.

Por ello, el candidato socialista ha pedido a Ayuso que se centre en mejorar el sistema de vacunación, que a su entender "es errático, no hay un plan estratégico claro" y que "está conduciendo a algunas escenas de grandes colas en grandes instalaciones, personas que tienen que viajar hasta 50 kilómetros o más para llegar a ellas". "Creemos que debería de vacunarse en los centros de salud", ha insistido a las puertas del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Móstoles, que lleva toda la pandemia cerrado y que, "casualmente" -ha recalcado Gabilondo- ha abierto hoy sus puertas.

Más Madrid recuerda que "no está aprobada"

La candidata de Más Madrid a la Presidencia madrileña, Mónica García, ha dicho que le gustaría que la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno regional cumplieran "en algún momento las normas" y se dieran cuenta "de que la vacuna (rusa Sputnik V) no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento".

En declaraciones a TVE, García ha invitado a Ayuso a seguir "los cauces normales", porque los problemas, a su juicio, están en "los centros de salud", donde no se han aumentado los refuerzos y no se ha vacunado a la gente "con normalidad". Sobre el proceso de vacunación en Madrid, ha considerado que es una "chapuza" y que eso "no se soluciona comprando más vacunas".