Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 8.788 nuevos casos de coronavirus, de los que 5.309 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 4.103 registrados el martes, lo que eleva a 3.326.736 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue aumentando, situándose en los 167,97 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 164,71 notificado el martes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, este miércoles se han notificado 126 más, de los cuales 240 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 76.037 personas.

Actualmente hay 9.412 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.009 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.184 ingresos y 1.132 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,52 por ciento y en las UCI en el 20,09 por ciento.

De las 5.309 personas diagnosticas de Covid-19 en el último día, 2.393 se han localizado en Madrid, si bien 305 en Andalucía, 377 en Aragón, 121 en Asturias, 30 en Baleares, 214 en Canarias, 66 en Cantabria, 36 en Castilla-La Mancha, 393 en Castilla y León, 185 en Cataluña, 33 en Ceuta, 61 en Comunidad Valenciana, 107 en Extremadura, 77 en Galicia, 55 en Melilla, 38 en Murcia, 198 en Navarra, 570 en País Vasco y 50 en La Rioja.

En cuanto a las muertes, Sanidad ha registrado ya 9.315 fallecimientos en Andalucía (38 en la última semana); en Aragón 3.364 (19 en los últimos siete días); en Asturias 1.908 (15 en la última semana); en Baleares 778 (una en los últimos siete días); en Canarias 687 (10 en una semana); en Cantabria 545 (tres en los últimos siete días); en Castilla-La Mancha 5.771 (13 en la última semana); y en Castilla y León 6.658 (23 en los últimos siete días).

Además, 13.522 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus (ocho en los últimos siete días); en Ceuta se han contabilizado 98 fallecidos desde el comienzo de la pandemia (tres en la última semana); en la Comunidad Valenciana 7.150 (ocho en los últimos siete días); en Extremadura 1.760 (dos en una semana); en Galicia 2.345 (19 en los últimos siete días); en Madrid 14.662 (58 en los últimos siete días); en Melilla 83 (cuatro en los últimos siete días); en Murcia 1.572 (ocho en los últimos siete días); en Navarra 1.124 (tres en los últimos siete días); en el País Vasco 3.947 (uno en los últimos siete días); y en La Rioja 748 (cuatro en los últimos siete días).

El 13,5% de la población española ha recibido una dosis de vacuna

El 13,5 por ciento de la población española ha recibido una dosis de vacunas contra la COVID-19 actualmente disponibles y el 6,2 por ciento las dos dosis, según el informe de vacunación del coronavirus publicado por Sanidad.

Hasta ahora en España se han administrado 9.357.847 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el 78,6 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a las 11.909.475 unidades.

En concreto, se han recibido en España 7.641.075 dosis de la vacuna de Pfizer, de las que se han entregado a las comunidades autónomas 7.633.275 dosis, se han administrado 6.648.381 dosis y 2.794.581 personas a las que ya se le ha inoculado la pauta completa de administración.

Al mismo tiempo, se han recibido y repartido 1.044.000 correspondientes a Moderna, con 554.694 ya administradas y 147.153 personas con ambas dosis; y 3.232.200 de AstraZeneca, con 2.154.772 dosis administradas y 97 personas que han recibido la pauta completa de vacunación.

Darias pide "máxima precaución"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido este miércoles "máxima precaución" frente al coronavirus porque está aumentando la presión asistencial por esta causa en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Darias ha recordado que se está produciendo un "ligero" incremento de la transmisión del coronavirus en España, avisando de que todavía no se puede observar el impacto que ha tenido en la misma las vacaciones de Semana Santa. "Preocupa el nivel de presión asistencial en las UCI, el cual está en torno al 20% y, de hecho, en algunas comunidades tienen ya una ocupación superior", ha alertado la ministra de Sanidad, que ha recordado que de la sociedad depende que "este incremento no vaya más allá y se quede solo en un repunte y no en una cuarta ola".

"Pido máxima precaución, prudencia y cultura del cuidado. Cada semana que consigamos retrasar los contagios es tiempo que ganamos al virus y cada semana que aumentemos la vacunación es tiempo que ganan las vacunas al virus", ha zanjado la ministra.