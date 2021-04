La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado este martes sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque, según ha dicho, "ha sido convocar elecciones y se ha obrado el milagro, de repente no hay estado de alarma y hay vacunas".

"Parece que no va a haber estado de alarma e, incluso, parece que Sánchez irá al Congreso para dar cuenta de su no gestión. Sólo falta verle en el Hospital Isabel Zendal", ha declarado durante una visita a Alcalá de Henares.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección en las elecciones autonómicas del 4 de mayo ha asegurado que la región se "ha dejado la piel en la pandemia" y "no ha dejado de luchar para conseguir lo mejor" para sus ciudadanos.

Por ello, ha vuelto a defender que la Comunidad de Madrid haya iniciado conversaciones con representantes de la vacuna Sputnik, que aún no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Por su parte, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho en declaraciones a los medios en el estreno de una película que "todos los madrileños agradecemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haga todo los esfuerzos posibles porque todos estemos vacunados lo antes posible".

"No pasa nada por explorar nuevas vías o por ver qué posibilidades hay. Eso implica poder contactar para ver si una vacuna se puede o no implementar en España, creo que no es reprochable. Lo reprochable es hacer anuncios sobre vacunación que no se están cumpliendo", ha agregado en referencia al Gobierno de Sánchez.