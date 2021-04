Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, asegura que no tiene "ninguna voluntad de dimitir" tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, por no informar sobre la causa del 8-M. Marlaska advierte que no dejará su cargo y que seguirá trabajando, pese a la insistencia de la oposición que pide su dimisión inmediata.