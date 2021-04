Vox obtuvo en el año 2020 ingresos por casi 15 millones de euros, de los que el 66 por ciento procedieron de fondos públicos, la mayoría por subvenciones a su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. El resto, 5,1 millones, procedieron de las cuotas y donaciones de sus afiliados y simpatizantes.

El tesorero de Vox, Pablo Sáez, ha sido el encargado de presentar este sábado las cuentas anuales del partido ante la Asamblea General Ordinaria celebrada de forma telemática. "Somos un partido saneado, con liquidez, solvente y transparente", ha asegurado.

Las cuentas del año 2020, publicadas en su página web y auditadas por una empresa independiente, reflejan que Vox obtuvo en ese ejercicio un total de 14,9 millones de euros en ingresos. De ellos, 9,8 millones tuvieron origen público: 8 millones del grupo en el Congreso, 1,3 millones procedentes de grupos en otros parlamentos y 400.000 euros en subvenciones para gastos de seguridad.

Esto supone que el 66 por ciento de sus ingresos en 2020 procedieron de fondos públicos, pese a que una de sus principales propuestas electorales es la eliminación de las subvenciones públicas a los partidos políticos y sindicatos.

El resto de sus ingresos, el 34 por ciento, procedieron en su mayoría (4,6 millones) de las cuotas de sus afiliados. En donaciones Vox recibió en 2020 156.000 euros. El tesorero ha asegurado que, de ellas, solo 14 donaciones superaron los 1.000 euros.

En cuanto a los gastos, superaron los 8,3 millones durante el pasado ejercicio, la mayoría dedicados a la actividad ordinaria del partido y la contratación de servicios externos. En personal el gasto anual no llegó a los dos millones de euros. Esto hace que Vox finalizara el ejercicio con un ahorro de casi seis millones de euros.

Respecto a los procesos electoral, Vox concurrió en el año 2020 a las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco, a las que dedicó un millón de euros para las campañas. Sin embargo, solo obtuvo representación por la provincia de Álava, lo que hace que solo haya recuperado de fondos públicos 257.000 euros y perdido los otros 743.000.

Sin deudas

El tesorero también ha destacado que Vox no tiene pendiente el pago de ninguna deuda a largo plazo con entidades bancarias. "No aceptamos presiones de nadie porque no debemos nada a nadie", ha dicho poco después el líder del partido, Santiago Abascal.

En cuanto a los afiliados, la formación cerró 2020 con un total de 62.374 militantes, casi 10.000 más que un año antes y 38.500 más que en 2018. "En dos años hemos multiplicado por 2,6 nuestros afiliados", ha celebrado Pablo Sáez.